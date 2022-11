Mission Ready Festival verkündet erste Bandwelle für 2023

Foto: Mission Ready Festival

Nach dreijähriger Zwangspause öffnet das Mission Ready Festival im nächsten Jahr endlich wieder seine Pforten und veröffentlicht die erste Bandwelle. Auch für 2023 konnte das Punkrock-Festival einige große Namen der Punk-, Hardcore- und Ska-Szene verpflichten.

Es war der Wurm drin in den letzten Jahren beim Mission Ready Festival: erst musste das Festival in 2020 und 2021 coronabedingt ausfallen, dann fiel auch in diesem Sommer die Entscheidung für eine weitere Absage, aufgrund der massiv steigenden Produktionskosten und dem vorherrschenden Personalmangel. Doch nun gibt es endlich die lang ersehnte positive Meldung: das Punkrock-Festival findet im nächsten Jahr am 1. Juli wieder auf dem Flugplatz Würzburg-Giebelstadt statt.

Und damit nicht genug der guten Nachrichten: auch für das nächste Jahr konnte das Mission Ready Festival die Ska-Punks von Sondaschule verpflichten. Weiterhin mit dabei sind außerdem die Crossover-Veteranen Dog Eat Dog, die Post-Hardore-Band Marathonmann und die UK-Street-Punks Maid Of Ace. Neu im Line-up: The Flatliners, Eternal Struggle und Zulu. Wie bereits für 2022 angekündigt, findet auch im nächsten Jahr bereits am Freitag, 30.Juni, eine Pre-Party auf dem ehemaligen Kasernengelände statt.

Gekaufte Tickets aus den Vorjahren bleiben weiterhin gültig. Festival- und Campingtickets in allen Varianten bekommt ihr direkt auf der Festivalseite.

Instagram-Beitrag: Mission Ready Festival kündigt das Line-Up für 2023 an

Mission Ready Festival:

01.07. Flugplatz Würzburg-Giebelstadt