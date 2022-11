Newsflash (Jamie T, Alanis Morissette, Michael Stipe u.a.)

Foto: Will Robson Scott

Neuigkeiten von Jamie T, Alanis Morissette, Michael Stipe, Corrosion Of Conformity, Maynard James Keenan, Viagra Boys, New Pagans und Weird Al Yankovic.

+++ Jamie T hat eine Deluxe-Version seines neuen Albums "The Theory Of Whatever" veröffentlicht. Sie enthält vier neue Songs und ein alternatives Cover. Dazu teilte er ein Video zum Albumopener "90s Cars". Zuletzt tat sich der Indie-Held mit Frank Carter & The Rattlesnakes zusammen, um den gemeinsamen Song "The Drugs" zu veröffentlichen. "The Theory Of Whatever" erschien bereits Ende Juli.

Video: Jamie T - "90s Cars"

Instagram-Beitrag: Jamie T veröffentlicht die Deluxe Version seines Albums

+++ Alanis Morissette hat ihren Teilnahme an der Einführungszeremonie der "Rock And Roll Hall Of Fame" wegen des "sexistischen Umfelds" abgesagt. Gemeinsam mit Olivia Rodrigo sollte die Sängerin während der Veranstaltung am Freitag ein Duett performen. Gestern Abend veröffentlichte Morissette schließlich ein Statement über Instagram, in dem sie den in der Branche vorherrschenden Sexismus als Grund für ihre Abwesenheit nannte: "Ich habe im Laufe meiner Karriere viel Herablassung und Respektlosigkeit, Herabsetzung, Ablehnung, Vertragsbruch, mangelnde Unterstützung, Ausbeutung und psychische Gewalt (und mehr) toleriert", sagte sie. Weiter äußert sich Morissette: "Ich lebe dafür, den Menschen zu dienen und mit ihnen in Kontakt zu treten, und deshalb habe ich das im Laufe der Jahre bei mehr Gelegenheiten in Kauf genommen, als ich zählen kann, um das zu tun. Es ist schwer, in irgendeiner Branche auf der Welt nicht betroffen zu sein, aber Hollywood ist berüchtigt dafür, dass es das Weibliche in uns allen nicht respektiert." Die Sängerin beendet ihr Statement: "Ich bin an einem Punkt in meinem Leben angelangt, an dem ich mich nicht mehr in einem Umfeld aufhalten muss, das Frauen benachteiligt." Genauere Anschuldigungen gegen spezifische Personen wurden von der Sängerin bisher nicht geäußert. Letzte Woche wurden unter anderem Rapper Eminem und Country-Ikone Dolly Parton in die "Rock And Roll Hall Of Fame" aufgenommen, ebenso performten Dave Grohl und Lionel Richie gemeinsam.

+++ Michael Stipe hat seine Social-Media-Pause beendet. Der Grund dafür sind die gestrigen Midterm-Wahlen in den USA. Der R.E.M.-Sänger fordert seine Follower:innen auf Wählen zu gehen und präsentiert auf den geposteten Fotos sich selbst mit einem "Ich habe gewählt"-Sticker auf der Brust. Stipe arbeitet derzeit an einem Soloalbum, im September veröffentlichte er zuletzt die weltweit erste komplett recyclete Vinylschallplatte mit der Single "Future, If Future".

Instagram-Beitrag: Michael Stipe ruft zum Wählen auf

+++ Corrosion Of Conformity haben einen neuen Drummer. Nachdem Gründungsmitglied und Schlagzeuger Reed Mullin im Januar 2020 im Alter von 53 Jahren verstorben war, haben die Metal-Veteranen nun angekündigt, dass Galactic-Drummer Stanton Moore sie bei den Aufnahmen ihres neuen Studioalbums unterstützen wird. Moore hatte bereits auf dem 2005 erschienenen Album "In The Arms Of God" am Schlagzeug ausgeholfen. Die Band verkündete ebenfalls, dass Moore den Platz am Schlagzeug nicht permanent einnehmen werde. Bei Auftritten der Band hilft momentan der ehemalige Drumtechniker von Reed Mullin aus. 2018 war das bisher letzte Album von Corrosion Of Confirmity, "No Cross No Crown" erschienen.

+++ Maynard James Keenan hat sich zum Tod von Low-Frontfrau Mimi Parker geäußert. "Obwohl ich sie nie getroffen habe, waren Mimi und Alan ein großer Einfluss auf meine Art zu schreiben, was Tempo, Raum und Harmonie angeht", sagte der Tool/Puscifer/Perfect Circle-Sänger. Er gewährte damit einen überraaschend intimen Einblick in seinen Schaffensprozess: "Vor ein paar Jahren, gleich nach dem Tod von Bowie , Lemmy und Alan Rickman, habe ich angefangen, 12 Briefe an Fremde zu schreiben, die einen großen Einfluss auf mich gehabt haben. Ich beschloss, diese Worte der Wertschätzung zusammen mit etwas Wein und Geschenken an meine Ratgeber zu schreiben und zu schicken, solange sie sie noch lesen konnten." Keenan konnte allerdings keine Briefe mehr an Parker schicken: "Mimi und Alan waren in der nächsten Runde der 12 Briefe. Und ich habe verdammt noch mal zu lange gewartet." Nach eigenen Aussagen wusste der Künstler nichts von der Krebsdiagnose. Nach ihrem Tod hörte er das Album "Ones And Sixes" in "Dauerschleife". Sein Resümee: "Warte nicht! Das Leben ist zu kurz. Sag die Worte. Sendet den Brief. Ruf an. Außerdem: Tu dir selbst einen Gefallen und stöbere im Low-Katalog." Mit seiner Band Puscifer tourt Maynard momentan durch Nordamerika. Die Band einigte sich darauf, die Songs "Horizons" und "A Singularity" von der Platte "Conditions Of My Parol", Mimi Parker zu widmen.

Instagram-Post: Keenans vollständige Kondolenzbekundung

+++ Viagra Boys haben einen weiteren Teil ihrer Shrimp Sessions geteilt. In den teils kuriosen Live-Aufnahmen stellt die Band Songs in Studioumgebung vor. So auch zum aktuellen Album "Cave World". Nun veröffentlichte das Sextett nach den Performances zu "Creepy Crawlers" und "ADD" den Closer "Return To Monke". Darin performt die Band inbrünstig ein fiktives Ende unserer Gesellschaft. Zu ihrem US-TV-Debüt spielten sie zuletzt "Troglodyte" beim Late-Night-Host Jimmy Kimmel.

Video: Viagra Boys - "Return To Monke"

+++ New Pagans haben ein neues Album angekündigt. "Making Circles Of Our Own" heißt das zweite Album der Indie-Grunge-Band, das am 17. Februar via Big Scary Monsters erscheint. Mit der Albumankündigung veröffentlichen New Pagans außerdem auch zwei neue Songs, "Karin Was Not A Rebel" und "Fresh Young Overlook". 2021 erschien das Debüt der Band aus Belfast, "The Seed, The Vessel, The Roots And All". Kurz nach dessen Veröffentlichung releasten New Pagans bereits die Singles "Find Fault With Me" und "Better People", die auch Teil von "Making Circles Of Our Own" sind. Das Album kann online vorbestellt werden.

Stream: New Pagans - "Karin Was Not A Rebel" und "Fresh Young Overlook"

Cover & Tracklist: New Pagans - "Making Circles Of Our Own"

01. "Better People"

02. "Find Fault With Me"

03. "A Process of Becoming"

04. "Fresh Young Overlook"

05. "There We Are John"

06. "Karin Was Not A Rebel"

07. "Bigger Homes"

08. "Hear Me, You Were Always Good"

09. "Comparable Reflections"

10. "The State of My Love's Desires"

+++ Weird Al Yankovic teilte ein Medley seiner größten Hits. Zusammen mit Late-Night-Host Jimmy Fallon und Band führte der Parodist seine größten Hits auf eher ungewöhnlichen Instrumenten auf. Darunter "Another One Rides the Bus", "White And Nerdy", "I Want A New Duck", "Eat It" "Fat", "I Love Rocky Road", "My Bologna" und "Yoda". Nach seinem bisher letzten Album "Mandatory Fun" (2014) ließ er offen, ob er in Zukunft noch Parodien von Songs schreiben möchte. In einem Interview mit dem Rolling Stone sagte er: "Ich ziehe mich nicht zurück. Ich sage nicht, dass ich nie wieder etwas machen werde. Aber es ist im Moment einfach nicht mein Fokus." Zuletzt wurde ein autobiographischer Film über Yankovic produziert, in dem Daniel Radcliff in die Rolle des begnadeten Komikers schlüpfte. Ab Februar ist Weird Al Yankovic dann erstmals auch auf deutschen Bühnen zu sehen. Der offizielle Vorverkauf startet am 11. November. Vorab-Tickets gibt es schon ab heute via Reservix und Ad Ticket.

Video: Weird Al Yankovic singt zusammen mit Jimmy Fallon seine größten Hits

Weird Al Yankovic

23.02. Hamburg - Laeiszhalle

04.03. Düsseldorf - Capitol Theater

05.03. Berlin - Admiralspalast

06.03. Wien - Gasometer