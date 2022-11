VISIONS Premiere: Tot zeigen Video zu neuem Song "Eichen"

Foto: Joachim Hitt

Das Punk-Trio Tot präsentiert bei uns sein neues Video zum Song "Eichen". Zwischen zerrenden Gitarren steht die sonst schnörkellos Aussage: nieder mit der Konsumgesellschaft.

Schon auf ihrem 2019er Debütalbum "Lieder Vom Glück" konnten die Ostfriesländer von Tot beweisen: es braucht nicht viele Worte oder musikalische Schnörkeleien in ihrer Musik. Was zählt sind auf den Punkt gebrachte Aussagen, verpackt in kurzweilige Punk-Vergnügen, die selten länger als drei Minuten sind.

Und so spielen sie das Spiel auch auf ihrer neuesten Single weiter: "Eichen" beginnt krachig mit einem verzerrten Gitarrensolo, bevor uns die von Frontmann Jannes Ihnen dahingerotzte Gesellschaftskritik in Empfang nimmt. Die scheinbar unschuldige Zielscheibe: Eichen. Die recht harmlos wirkenden Bäume stehen für Standhaftigkeit und werden in Deutschland häufig als Projektionsfläche für das Streben nach einer vereinten Nation benutzt. Tot wollen alle Eichen fällen und die Gesellschaft so wieder in Einklang bringen. Weniger Nationalismus, mehr Zusammenhalt. Im Musikvideo lässt es sich Frontmann Ihnen also auch nicht nehmen und stapft selbst mit einer Axt bewaffnet in den Wald, um Bäume zu fällen. Der repetitive Text lässt keine Fragen offen, denn die Aussage ist klar: alle Eichen müssen gefällt werden. Koste es was es wolle.

Ihr neues Album "Ferien" erscheint am 11. November via Spastic Fantastic und La Pochette Surprise. Mit einer entspannten Urlaub wird auch das vermutlich eher wenig zu tun haben, aber dafür können wir uns jetzt schon auf misanthropischen Punk freuen. "Ferien" kann kann unter anderem in verschiedenen Vinyl-Varianten online vorbestellt werden.

Video: Tot - "Eichen"

Cover & Tracklist: Tot- "Ferien"

01. "Der Hund"

02. "Eichen"

03. "Sum"

04. "Leistung"

05. "Ferien"

06. "Sterne"

07. "Logik"

08. "In Blumen"

09. "Gold"

10. "Fiesta"