Newsflash (Metallica, Lamb Of God, Jerry Cantrell u.a.)

Foto: Anton Corbijn

Neuigkeiten von Metallica, Lamb Of God, Jerry Cantrell, Fever 333, dem Ozzfest, In Flames, Narrow Head, Skindred, Deus, Big Joanie und Taipei Houston.

+++ Die Metal-Titanen Metallica haben ein besonderes Tribute-Konzert gegeben. Der Auftritt in Hollywood feierte das Leben des Ehepaares Jon und Marsha Zazula. Die beiden waren Mitbegründer:innen des Labels Megaforce. Sie nahmen 1983 die jungen Metallica bei sich unter Vertrag und veröffentlichten deren Debütalbum "Kill 'Em All" und die zweite Platte "Ride The Lightning". Im Laufe ihres Lebens betreuten sie mit ihrem Management zahlreiche Metalbands. Jon Zazula verstarb im Februar dieses Jahres, knapp ein Jahr nach seiner Frau Marsha. In einem Statement zum Abend äußerten sich Metallica wie folgt: "Wir werden für euch eine spezielle Setlist mit Songs aus unserer Zeit mit Jonny und Marsha bei Megaforce zusammenstellen." Die Band konzentrierte sich auf ihre frühen Werke und spielte viele Songs die lange nicht auf ihren Setlisten zu finden waren. Das Quartett spendete auch einen Teil des Erlöses an die Musicares-Organisation. Das Sicherheitsnetz unterstützt Musiker:innen und Fachleute der Branche.

Video: Metallica geben Tribute-Konzert und spielen alte Songs - "The Call Of Ktulu"

Instagram-Post: Metallica ehren das Ehepaar Zazula

Metallicas Setliste zu Ehren von Jon und Marsha Zazula

"Creeping Death"

"Ride The Lightning"

"Motorbreath"

"No Remose"

"Trapped Under Ice"

"The Call Of Ktulu"

"Phantom Lord"

"Am I Evil? " ("Diamond Head" Cover)

"Metal Militia"

"For Whom The Bell Tolls"

"Whiplash"

"Fade To Black"

"Seek & Destroy"

Zugabe: "Fight Fire With Fire"

"Blitzkrieg" (Cover) "Hit The Lights"

+++ Lamb Of God und Kreator haben ihre "State Of Unrest"-Tour verschoben. Ursprünglich war die gemeinsame Tour für November und Dezember geplant gewesen, musste nun allerdings aufgrund unvorhergesehener Umstände in den Februar und März verschoben werden. Für die Show in Saarbrücken wurde außerdem ein Locationwechsel von der Saarlandhalle ins E-Werk angekündigt. Auch die Supportbands mussten abspringen, Ersatz für Thy Art Is Murder und Gatecreeper soll so bald wie möglich angekündigt werden. Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können bei den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Für alle Deutschlandshows können auch noch Tickets bei unter anderem Eventim gekauft werden. Die Thrash-Legenden Kreator hatten im Juni ihr neuestes Album "Hate Über Alles" veröffentlicht, Lamb Of God hatten ihr aktuelles Album "Good Omens" erst Anfang Oktober veröffentlicht.

Instagram-Beitrag: Lamb Of God und Kreator sagen ihre Tour ab

Live: Lamb Of God & Kreator

15.02. München - Zenith

24.02. Wiesbaden - Schlachthof

25.02. Ludwigsburg - MHP Arena

02.03. Leipzig - Haus Auensee

04.03. Essen - Grugahalle

05.03. Hamburg - Edel-optics.de Arena

17.03. Zürich - The Hall

18.03. Saarbrücken - E-Werk

19.03. Berlin - Columbiahalle

+++ Jerry Cantrell hat ein Video zum Song "Prism Of Doubt" veröffentlicht. Unter der Regie von Zoe Katz entstand das skurrile Stop-Motion-Video, in dem die Menschheit von einem Meteoriteneinschlag und einer Zombieapokalypse bedroht wird - und stark an das satirische "Team America" (2004) erinnert. Zahlreiche Gastmusiker sind auf dem Song zu finden, unter anderem Guns N' Roses Bassist Duff McKagan und der ehemalige The Dillinger Escape Plan-Sänger Greg Puciato. "Prism Of Doubt" ist Teil des aktuellen Albums des Alice In Chains-Gitarristen, "Brighten", das im Oktober 2021 erschien. Im Juni war zuletzt das Video zum Song "Had To Know" erschienen.

Video: Jerry Cantrell - "Prism Of Doubt"

+++ Fever 333 haben alle Konzerte bis in den März abgesagt. Als Grund nennt die Band, dass sie Zeit benötigen, um sich zu sammeln. Anfang Oktober hatten Drummer Aric Improta und Gitarrist Stephen Harrison ihren Austritt aus der Band bekannt gegeben und Frontmann Jason Aalon Butler als einzig verbliebenes Mitglied zurückgelassen. Persönliche Differenzen seien der Grund gewesen. Zuletzt 2020 hatte die Polit-Hardcore-Band das Album "Wrong Generation" veröffentlicht. In den vergangenen Wochen wurden bereits vermehrt Festivalauftritte für den kommenden Sommer verkündet, wie etwa beim Jera On Air, die geplanten Touren in Europa, Australien und Mexiko wurden nun allerdings abgesagt. In einem Statement auf Instagram erläutert Butler, dass er die Zeit bis März nutzen möchte, um sich zu orientieren und vorzubereiten, um den Fans eine angemessene Show in neuer Besetzung zu bieten. Auch acht Shows in Deutschland sind von der Absage betroffen. Bereits gekaufte Tickets können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Instagram-Beitrag: Fever 333 sagen Tour ab

+++ Das Ozzfest hat das Line-up seiner diesjährigen virtuellen Ausgabe veröffentlicht. Vom 10. bis 13. November findet die Online-Ausgabe des Festivals in diesem Jahr als Teil des "Metaverse Music Festivals" statt und wirbt mit Sets von Megadeth, Black Label Society und Skid Row. Auch Festival-Gründer Ozzy Osbourne tritt natürlich auf. Auch ein voraufgezeichneter Auftritt von Motörhead steht mit auf dem Programm. Der Zugang über Plattform decentraland.org ist gratis.

Facebook-Beitrag: Ozzfest kündigt Line-Up an

+++ In Flames haben den neuen Song "Foregone Pt.2" veröffentlicht. Vor wenigen Wochen war der erste Teil "Foregone Pt.1" erschienen. Frontmann Anders Fridén sagt über die ruhigere Fortsetzung des Songs: "Wir wollten diese Art von Songs, die den schwedischen Folk-Vibe beinhalten, ehren, aber in die aktuelle Ära von In Flames bringen. Musikalisch und textlich ist es eine Fortführung von Foregone." Die Songs sind Teil des neuen 14. Studioalbums der Melodic-Death-Metal-Pioniere, "Foregone, das am 10.Februar erscheint. Zuvor waren außerdem bereits die Singles "State Of Decay" und "The Great Deceiver" erschienen. "Foregone" kann im Bandshop vorbestellt werden. In wenigen Tagen startet die Europatour der Schweden gemeinsam mit At The Gates, Imminence und Orbit Culture, während der sie auch für einige Termine in den deutschsprachigen Raum kommen. Tickets für die Shows gibt es online.

Video: In Flames - "Foregone Pt.2"

Live: In Flames + At The Gates + Imminence + Orbit Culture

21.11. Esch/Alzette - Rockhal

30.11. Zürich - The Hall

02.12. Wien - Gasometer

03.12. Leipzig - Haus Auensee

04.12. Köln - Palladium

08.12. Wiesbaden - Schlachthof

09.12. Hamburg - Edel-optics.de Arena

+++ Narrow Head haben ihr neues Album angekündigt. "Moments Of Clarity" erscheint am 10. Februar via Run For Cover. Außerdem veröffentlichte die Alternative-Band den Titeltrack, inklusive Musikvideo. Zuletzt 2020 hatten die Texaner das Album "12th House Rock" veröffentlicht. "Moments Of Clarity" kann im Labelshop vorbestellt werden.

Video: Narrow Head - "Moments Of Clarity"

Cover & Tracklist: Narrow Head - "Moments Of Clarity"

01. "The Real"

02. "Moments of Clarity"

03. "Sunday"

04. "Trepanation"

05. "Breakup Song"

06. "Fine Day"

07. "Caroline"

08. "The World"

09. "Gearhead"

10. "Flesh & Solitude"

11. "The Comedown"

12. "Soft To Touch"

+++ Skindred haben ihr neues Album angekündigt. "Smile" erscheint am 4. August via Earache. Außerdem veröffentlichten die Briten den Song "Gimme That Boom", der laut Frontmann Benji Webbe die "ultimative Ragga-Rock, Dancehall-Shaking-, Dutty-Winding-, Headbanging-, Horn-Waving-Kreation" seien soll. Zuletzt 2018 hatten Skindred das Album "Big Tings" veröffentlicht. Das neue Album der Alternative-Metal-Band kann in verschiedenen Varianten online vorbestellt werden.

Video: Skindred - "Gimme That Boom"

Cover & Tracklist: Skindred - "Smile"

01. "Our Religion"

02. "Gimme That Boom"

03. "Set Fazers"

04. "Life That's Free"

05. "If I Could"

06. "L.O.V.E. (Smile Please)"

07. "This Appointed Love"

08. "Black Stars"

09. "State Of The Union"

10. "Addicted"

11. "Mama"

12. "Unstoppable"

+++ Deus haben die erste Single ihres Comeback-Albums "How To Replace It" bestätigt. Das Album erscheint am 17. Februar ein Jahrzehnt nach "Following Sea" über Pias. "Must Have Been New", der neue Song der Indieband, erschien inklusive eines Lyric-Videos. Die Platte kann schon im Bandshop vorbestellt werden. Ab März sind Deus dann auch auf Tour in Deutschland.

Video: Deus - "Must Have Been New"

Live: Deus

20.03.23 Berlin - Huxleys Neue Welt

21.03.23 München - Backstage Werk

22.03.23 Wien - Arena

26.03.23 Bürgerhaus - Stollwerck

+++ Big Joanie haben ein Video zum Song "Your Words" veröffentlicht. Der Song ist Teil von "Back Home", dem neuesten Albums des feministischen Punk-Trios, das letzten Freitag erschien. Das Album kann noch online bestellt werden.

Video: Big Joanie - "Your Words"

+++ Taipei Houston haben ein neues Musikvideo veröffentlicht. Das Fuzz-Rock-Duo, das sich aus den Söhnen von Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich zusammensetzt, veröffentlichte letzte Woche sein Debütalbum "Once Bit Never Bored" und legt nun das Musikvideo zum Song "Respecter" nach.

Video: Taipei Houston - "Respecter"