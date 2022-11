Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es Orbiter, Liger und Girl Scout.

Orbiter

Heimatstadt: Gainesville, Florida

Genre: Alternative Rock, Metal, Stoner

Für Fans von: Torche, Helmet, Failure

Die vier Musiker hinter Orbiter sind Veteranen der Musikszene in und um Gainesville. Seit Jahren spielen sie in verschiedensten Bands aus der Region. Leadgitarrist Matt Walker hat sogar ein Buch veröffentlicht: "Gainesville Punk: A History Of Bands". Obwohl alle vornehmlich in der Punk- und Hardcore-Szene aktiv waren und sind, hat ihre eigene Band nichts mit beidem zu tun. Bereits 2014 debütieren Orbiter mit der EP "Slow Revolution", 2019 folgt mit "Southern Failures" das erste Album. Auf beiden nähern sie sich ihrem Sound aus verschiedenen Richtung - ein wenig grooviger Metal, Stoner-Riffing und die Melodien des Alternative Rock. In voller Blüte erstrahlt der Sound am kommenden Freitag auf der neuen Twelve-Inch-EP "Head Wounds", die Jonathan Nuñez von Torche gemixt und gemastert hat. Mit dem Video zu "Hellmates" gibt es unten bereits einen ersten Song der EP zu hören.

Instagram | Bandcamp | Facebook

Video: Orbiter - "Hellmates"

Album-Stream: Orbiter - "Southern Failures"

Southern Failures by Orbiter

EP-Stream: Orbiter - "Slow Revolution"

Slow Revolution by Orbiter

Liger

Heimatstadt: Aachen

Genre: Alternative Rock

Für Fans von: Black Veil Brides, Seether, Shinedown

In Bristol haben sie sich gegründet, ansässig sind sie aber in Aachen: Liger. Die spielen groovy Alternative Rock mit gelegentlichen Grunge- und Metal-Tendenzen. Mittlerweile gibt es die Band schon ein paar Jahre, im Sommer 2022 hat sie sich einen neuen Namen verpasst und in den vergangenen zwei Jahren in Ruhe an neuem Material gearbeitet. Mit "We Were Gods" gibt es jetzt einen ersten neuen Song.

Instagram | Facebook

Stream: Liger - "We Were Gods"

Video: Liger - "Fuck"

Video: Liger - "Rising Son"

Girl Scout

Heimatstadt: Stockholm

Genre: Indierock

Für Fans von: Soccer Mommy, Snail Mail, Wet Leg

In Stockholm gibt es das Royal College of Music - ein Sammelbecken für junge, musikbegeisterte Menschen. Vier davon studieren Jazz, lernen sich dann außerhalb der Vorlesungen kennen. Es entsteht ein Duo, das "versucht", Geld zu verdienen: "Wir haben Songs gecovert, Evergreens von den Beatles bis Burt Bacharach und auf allen Veranstaltungen gespielt, die uns angeboten wurden, von Cocktail-Events bis Eröffnungsfeiern", so die Band selbst. Aus den Coversongs werden bald eigene Stücke und aus dem Duo das Quartett Girl Scout. Zwei Songs hat die Band bisher veröffentlicht - und die sind ein herrlicher Mix aus Singer/Songwriter-haftem Indie und 90s-lastigem College Rock. Die dazugehörige Debüt-EP "Real Life Human Garbage" erscheint am 17. Februar via Made Records.

Instagram | Facebook

Video: Girl Scout - "Do You Remember Sally Moore?"

Video: Girl Scout - "All The Time And Everywhere"