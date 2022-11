Feine Sahne Fischfilet kündigen Open-Air-Konzerte für 2023 an

Foto: Erik Weiss

Feine Sahne Fischfilet werden im kommenden Jahr einige große Open-Air-Konzerte spielen. Fans in Deutschland und Österreich dürfen sich auf die politischen Punks aus Mecklenburg-Vorpommern freuen.

In neun Städten werden Feine Sahne Fischfilet im (Früh-)Sommer 2023 zu Gast sein, um dort auf großen Bühnen ihren von linkspolitischer Haltung und Bodenständigkeit geprägten Bläser-Punk aufzuführen. Tickets für die "Komm mit aufs Boot"-Shows - benannt vermutlich nach dem Gummiboot, mit dem Teile der Band gern mal über das Publikum hinwegreiten - gibt es ab Donnerstag, den 10. November um 11 Uhr exklusiv auf tixforgigs.com. Derzeit arbeitet die Band im Studio an neuem Material, sodass bei den Auftritten eventuell auch neue Songs zu hören sein werden.

2018 hatte die Band ihr aktuelles Album "Sturm & Dreck" veröffentlicht, mit dessen ungekünstelten Widerstands- und Feierhymnen sie endgültig Erfolg bei einem breiteren Publikum erfuhr und auf den großen Festivals des Landes zu Gast war. Schon mit den Vorgängerplatten "Bleiben oder Gehen" (2015) und "Scheitern und Verstehen" (2012) hatten Feine Sahne Fischfilet ihre Popularität steigern können, nachdem sie 2011 und 2012 im Verfassungsschutzbericht des Landes Mecklenburg-Vorpommern erwähnt worden waren und sich medienwirksam dagegen juristisch zur Wehr gesetzt hatten.

Sänger Jan "Monchi" Gorkow hatte im Frühjahr 2022 sein erstes Buch mit dem Titel "Niemals satt. Über den Hunger aufs Leben und 182 Kilo auf der Waage" veröffentlicht, in dem er über seinen bis dahin maßlosen Lebensstil und sein starkes Abnehmen reflektiert. Mit dem Werk ging er auch auf Lesereise. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hatte die Band außerdem im Rahmen der Kampagne "Tour D'Amour" zu Spenden aufgerufen, um den vom Krieg betroffenen Ukrainer:innen zu helfen.

Im Mai 2022 waren im Internet anonyme Vorwürfe aufgetaucht, denen zufolge Sänger Monchi sich sexualisierter Gewalt schuldig gemacht haben soll. Die dahinterstehende Gruppe konkretisierte ihre Vorwürfe nicht, nannte also weder Orte, Zeitpunkte, Namen oder konkrete Taten und begründete dies mit dem Schutz der Opfer. Feine Sahne Fischfilet bestritten die Anschuldigungen in mehreren Statements, signalisierten aber, das eigene Verhalten weiter kritisch reflektieren und an sich arbeiten zu wollen. Später meldeten sich zwei ehemalige Mitglieder der Band zu Wort, die Feine Sahne Fischfilet im April 2022 verlassen hatten, und solidarisierten sich mit den mutmaßlichen Opfern und ihren Unterstützer:innen.

VISIONS empfiehlt:

Feine Sahne Fischfilet

19.05. Wien - Arena Open Air

30.06. Karlsruhe - Kulturbühne

14.07. Dortmund - Westfalenpark

15.07. Dresden - Filmnächte am Elbufer

22.07. Wiesbaden - Kulturpark Schlachthof

29.07. Berlin - Wuhlheide

18.08. Hamburg - Open Air am Großmarkt

25.08. Kaltenberg - Schloss Kaltenberg

26.08. Losheim am See - Strandbad