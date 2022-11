Newsflash (Gorillaz, Viagra Boys, Juicy Beats Festival u.a.)

Foto: Gorillaz

Neuigkeiten von Gorillaz, Viagra Boys, dem Juicy Beats Festival, White Lung, Kaiser Chiefs, Employed To Serve, Yves Tumor, Jolle, Deus und Bilbao.

+++ Gorillaz haben ihren neuen Song "Baby Queen" veröffentlicht. Die Single stammt vom kommenden Album "Cracker Island". Es ist die dritte Auskopplung der Band um die fiktiven Charaktere 2D, Murdoc Niccals, Noodles und Russel Hobbs, die dieses Mal ohne Gastbeitrag auskommt. Zuvor halfen etwa Tame Impala und Bootie Brown (Ex-The Pharcyde) bei der zweiten Single "New Gold" aus. Wie auch der bereits erschienene Titelsong befasst sich das kommende Album mit "The Last Cult" - einer nicht ganz durchsichtige Idee des chaotischen Bassisten Murdoc. Ein weiteres Mal möchte Murdoc seine sarkastische Idee umsetzen, eine Verschwörungssekte zu formen. Den begleitenden Visualizer zieren daher okkulte Symbole und der bandeigene Dämon Pazuzu. Das Album erscheint am 24. Februar bei Parlophone. Es kann noch im Bandshop vorbestellt werden.

Video: Gorillaz - "Baby Queen"

+++ Die schwedischen Post-Punks Viagra Boys haben ihr US-TV-Debüt gegeben. Die Band präsentierte ihre Single "Troglodyte" vom aktuellen Album "Cave World" beim Late-Night-Host Jimmy Kimmel. Die Band hatte zwar weder Parmesan noch Shrimps dabei, aber gab sich dennoch mit ihrer Bühnenbekleidung viel Mühe. Sänger Sebastian Murphy poste wie immer oberkörperfrei in Adidas-Trainingshose, Elias Jungqvist an den Synthies trug Cowboyhut und Gitarrist/Saxofonist Oscar Carls schlüpfte in hautenge Leder-Shorts und Hawaiihemd. Das hemmungslose Chaos ist zwar nicht ganz ausgebrochen, verständlich im prüden amerikanischen Fernsehen, denn schon das Albumcover wurde etwa nur ohne den darauf abgebildeten Strohhalm zur Koksnase dargestellt. Das Album ist noch in unterschiedlichen Ausführung erhältlich. Im Dezember stehen noch drei Shows der Schweden zur neuen Platte an.

Video: Viagra Boys - "Troglodyte"

VISIONS empfiehlt:

Viagra Boys

07.12. Berlin - Astra Kulturhaus

08.12. Karlsruhe - Substage

14.12. Zürich - X-Tra

+++ Das Juicy Beats Festival hat eine neue Bandwelle veröffentlicht. Nachdem die Berliner Band SDP bereits vor einigen Wochen als Headliner angekündigt wurde, nehmen nun Kraftklub den zweiten Headlinerslot ein. Die Chemnitzer Band hat in den letzten Jahren schon häufiger beim Juicy Beats Festival auf der Bühne gestanden und wird im kommenden Jahr ihr aktuelles Album "Kargo" im Dortmunder Westfalenpark präsentieren. Weitere Bands der zweiten Ankündigungswelle sind außerdem die Ravensburger Indie-Band Provinz, die Bremer Punk-Durchstarter Team Scheisse sowie die Rapperinnen Badmómzjay und Nina Chuba. Das Juicy Beats findet in diesem Jahr vom 28. bis 29. Juli statt. Tickets bekommt ihr direkt auf der Seite des Juicy Beats Festivals.

Instagram-Post: Juicy Beats kündigt die nächste Bandwelle an

+++ White Lung haben die neue Single "If You're Gone" veröffentlicht. Frontfrau Mish Barber-Way äußert sich zu ihrer bedrückenden Inspiration für den Song: "Zu dieser Zeit hatten sich einige prominente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens umgebracht, und sie alle hatten Kinder. Ich habe über postpartale Depression nachgedacht und wie real sie sein kann. Der Song handelt von den Gefühlen der Kinder, wenn ihr Elternteil nicht mehr da ist, und wie sie mit diesem Verlust umgehen. Es geht auch um den Kampf der Eltern, wenn das Leben so schlimm wird, dass man keinen anderen Weg mehr sieht, als es zu beenden." White Lung hatten im September angekündigt, dass ihr kommendes fünftes Album "Premonition" ihr vorerst letztes sein wird. Mit dieser Ankündigung hatten sie die Singles "Date Night" und "Tomorrow" veröffentlicht. "Premonition" kann online vorbestellt werden.

+++ Kaiser Chiefs haben die neue Single "How 2 Dance" geteilt. Die fröhliche Indie-Hymne ist außerdem ein erster Vorgeschmack auf ein neues Album der Indierocker. Frontmann Ricky Wilson hat in einem Interview mit NME angekündigt, dass der Nachfolger vom bisher letzten Album "Duck" im nächsten Jahr erscheinen soll.

+++ Employed To Serve haben ein Musikvideo zum Song "Sun Up To Sun Down" veröffentlicht. Der Song ist Teil des aktuellen Albums der Metalcore-Band, "Conquering", welches im letzten Jahr erschien. "Wir wussten, dass wir auf der Tour einige Aufnahmen für ein Musikvideo machen würden, aber für welchen Song wir sie verwenden würden, stand noch nicht fest", so Gitarrist Sammy Urwin sagt über das neue Video. "Nach den ersten paar Konzerten konnten wir spüren, dass die Zuschauer mit 'Sun Up To Sun Down' wirklich etwas anfangen konnten. Wir beschlossen, dass wir versuchen würden, die Energie zwischen uns und dem Publikum so gut wie möglich einzufangen." Die Band ist im nächsten Jahr im Vorprogramm von Gojira auf Tour. Tickets für die Shows bekommt ihr online.

Video: Employed To Serve - "Sun Up To Sun Down"

Live: Employed To Serve

26.02. Esch/Alzette - Rockhal

02.03. München - Zenith

05.03. Wiesbaden - Schlachthof

23.06. Gräfenhainichen - Full Force Festival

+++ Yves Tumor hat den neuen Song "God Is A Circle" inklusive schaurigem Musikvideo veröffentlicht. Der Song stellt den ersten neuen Release des Experimetal-Rockers seit der EP "The Asymptomatical World" dar, die im Sommer 2021 erschien. Das düstere Musikvideo entstand unter der Regie von Jordan Hemingway, der auch in der Vergangenheit schon an den Musikvideos von Yves Tumor mitgewirkt hat. Ob der Song ein erster Vorbote auf ein neues Album des US-Künstlers ist, ist bislang nicht bekannt.

Video: Yves Tumor - God Is A Circle

+++ Jolle haben ihr Debüt-Album angekündigt. "Arbeit Wirtschaft Technik" erscheint am 10. März bei Crazysane. Die erste Single stellt das Power-Dou aus Potsdam am 16. November vor. Das Album erscheint in unterschiedlichen Auflagen und Pressungen und kann im Labelshop vorbestellt werden.

Instagram-Post: Jolle kündigen ihr Debütalbum an

Cover & Tracklist: Jolle - "Arbeit Wirtschaft Technik"

01. "Arbeit Wirtschaft Technik"

02. "Digital Bullshit World"

03. "Waster"

04. "Du bist Staub"

05. "Love Long Dead"

06. "Wirtschaft Arbeit Tod"

07. "Hier Leben"

08. "Blood"

+++ Deus haben ihr neues Album "How To Replace It" angekündigt. Das achte Studioalbum der Belgier erscheint am 17. Februar via Pias. 2014 hatte die Band zuletzt ihre Best-of-Platte "Selected Songs 1994 - 2014" veröffentlicht, seitdem hatten die Indierocker unter anderem eine Jubiläumstour zu ihrem Debütalbum "The Ideal Crash" gespielt. Mit der Albumankündigung haben Deus außerdem eine Europatour angekündigt, die auch drei Stopps in Deutschland beinhaltet. "How To Replace It" und Tickets für die Tour können im Bandshop bestellt werden. Eine erste Single steht noch aus.

Instagram-Post: Deus kündigen ihr neues Album an

Cover & Tracklist: Deus - "How To Replace It"

01. "How To Replace It"

02. "Must Have Been New"

03. "Man Of The House"

04. "1989"

05. "Faux Bamboo"

06. "Dream Is A Giver"

07. "Pirates"

08. "Simple Pleasures"

09. "Never Get You High"

10. "Why Think It Over (Cadillac)"

11. "Love Breaks Down"

12. "Le Blues Polaire"

Live: Deus

20.03. Berlin - Huxleys Neue Welt

21.03. München - Backstage Werk

22.03. Wien - Arena

26.03. Köln - Bürgerhaus Stollwerck

28.03. Zürich - Kaufleuten

+++ Bilbao haben die neue Single "Travel Party" veröffentlicht. Im Video zur neuen Single rekapitulieren Bilbao den vergangenen Festivalsommer, die positiven, ebenso wie die negativen Seiten. In einem Instagram-Beitrag erläutern sie ihre Inspiration: "An einem Tag fühlst du dich wie ein Rockstar, am nächsten Tag fühlst du dich einfach scheiße. Auf Tour zu sein ist fantastisch und wir könnten diesen Lebensstil niemals aufgeben! Aber es ist auch eine emotionale Achterbahnfahrt, deshalb muss man gut auf seine körperliche und geistige Gesundheit aufpassen. Leider ist das nicht so einfach, wenn man sich ständig in einer Umgebung mit viel Stress und Lärm und zu wenig Schlaf und gutem Essen befindet." Im Juni hatte die Indieband ihr Debütalbum "Shake Well" veröffentlicht. Ab Mitte des Monats geht das Quartett auf Tour durch Deutschland. Tickets dafür bekommt ihr bei Eventim.

Video: Bilbao - "Travel Party"

Instagram-Post: Bilbao über "Travel Party"

Live: Bilbao

21.11. Wiesbaden - Kesselhaus

22.11. Stuttgart - Im Wizemann

23.11. München - Feierwerk Orangehouse

24.11. Köln - Helios 37

25.11. Münster - Gleis 22

26.11. Bremen - Tower Musikclub

13.12. Hannover - Lux Club Linden

14.12. Berlin - Badehaus

15.12. Leipzig - Felsenkeller

16.12. Rostock - Helgas Stadtpalast

17.12. Hamburg - Molotow