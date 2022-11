Slipknot bestätigen Europa-Tour im kommenden Jahr

Foto: Jonathan Weiner

Die Alternative-Metal-Größen Slipknot präsentieren ihr aktuelles Album "The End, So Far" nach ihren Knotfest-Shows nun auch auf den restlichen Bühnen Europas. Dafür machen sie auch nochmal für einige Konzerte in Deutschland und den Anrainerstaaten Halt.

Mit der Veröffentlichung ihres siebten Studioalbums "The End, So Far" läuteten Slipknot Ende September eine neue Ära ein. Allein der Titel des letzten Albums bei Ex-Label Roadrunner deutet die darin an den Tag gelegte Freude am Ausprobieren an und exerziert sie radikal weiter.

Das stellen allein die Singleauskopplungen "The Chapeltown Rag", "Yen" und vor allem der neue Fanfavorit "The Dying Song" deutlich unter Beweis. So auch schon beim ersten europäischen Ableger des bandeigenen Knotfest in Oberhausen oder dem Wacken Open Air im Sommer.

Nun vermelden die Alternative-Metal-Größen bereits neue Konzerte für nächstes Jahr. Darunter auch zwei große Arena-Shows in Deutschland, zwei Festival-Auftritte in Österrreich und der Schweiz sowie jeweils eine Show in Luxemburg und den Niederlanden. Karten können unter anderem bei Eventim und im bandeigenen Shop, dem Knotverse, gekauft werden. Auch das aktuelle Album ist noch im Bandshop erhältlich.

Instagram-Post: Slipknot kündigen Europa-Tour für 2023 an

Live: Slipknot

07.06. Nova Rock - Nickelsdorf

10.06. Greenfield Festival - Interlaken

13.06. Ziggo Dome - Amsterdam

14.06. Rockhal - Esch/Alzette

20.06. Barclays Arena - Hamburg

21.06. Mercedes-Benz Arena - Berlin