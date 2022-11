Rock am Ring und Rock im Park geben erste Bands für 2023 bekannt

Foto: Demian Pleuler

Die Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park haben die ersten Bands und Künstler:innen für 2023 bestätigt. Mit dabei sind alte Bekannte wie Die Toten Hosen und Tenacious D, aber Durchstarter Turnstile und NOFX, die dort zwei ihrer letzten Festivalshows spielen werden.

Nach dem erfolgreichen Comeback 2022 mit neuen Teams und neuer Ausrichtung in Hinblick auf ganzheitliche Nachhaltigkeit geben die größten europäischen Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park die erste Bandwelle für 2023 bekannt. Und die fällt mit großen Namen wie etwa den Routiniers Die Toten Hosen, Tenacious D, Pantera, Papa Roach, K.I.Z, Meshuggah, Hot Water Music, Touché Amoré, Turnstile, Silverstein, Arch Enemy, Architects und auch The Distillers ziemlich üppig aus. Zwei weitere Headliner stehen neben den Toten Hosen noch aus.

Mit weiteren Acts wie Apache 207, Badmómzjay, Boy Bleach, Giant Rooks, Machine Gun Kelly, Provinz oder Yungblud stellen sich die Festivals außerdem immer breiter auf und bieten neben nationalen und internationalen Größen aus Alternative, Metal und Punk schon jetzt ein ordentliches Aufgebot für HipHop- und Pop-Fans. Besonderes Augenmerk fällt aber auch auf NOFX, die zuletzt ihre Auflösung verkündeten und 2023 wohl einige ihrer letzten europäischen Festivalshows spielen werden.

Rock am Ring und Rock im Park finden vom 2. Juni bis 4. Juni am Nürburgring/Eifel bzw. am Zeppelinfeld Nürnberg statt. Tickets für das ganze Wochenende gibt es ab 229 Euro zzgl. Tickets fürs Camping und Parken ab 69 Euro auf den jeweiligen Webseiten rock-am-ring.com und rock-im-park.com.

Die Großveranstaltungen hatten nach zwei Jahren Zwangspause in diesem Sommer ein besonders triumphales Comeback gefeiert. Mit 90.000 verkauften Tickets stellte Rock am Ring einen Rekord am Nürburgring auf und auch die Veranstalter:innen zogen eine positive Bilanz. Matt Schwarz, CEO der Konzertagentur Dreamhouse, zeigte sich zufrieden: "Ich hätte mir keinen besseren Neustart vorstellen können." Auch für die Behörden lief das Festival in diesem Jahr auffällig angenehm, der DRK Rettungsdienst Nürburgring vermeldet etwa 50 Prozent weniger Rettungs- und Sanitätseinsätze im Vergleich zu den Vorjahren.

Line-up: Rock am Ring & Rock im Park 2023

