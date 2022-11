NOFX streamen neue Single "Punk Rock Cliché"

Foto: Susan Moss

NOFX haben den neuen Song "Punk Rock Cliché" vorgestellt. Der hat eine interessante Hintergrundgeschichte: Eigentlich sollten die Pop-Punks Blink-182 ihn veröffentlichen.

"Punk Rock Cliché" ist ein ungewöhnlicher Song: vorne Schlagzeug-lastig und abgehackt, später trotz typischer NOFX-Harmonien irgendwie sperrig, dabei dennoch ungewöhnlich pop-punkig, zudem irgendwann von Synthie-Spielereien erfüllt - und dann wieder von vorne. Inhaltlich verhandelt Frontmann "Fat Mike" Burkett im melancholischen Rückblick das eigene Punk-Leben auf der Überholspur, dass ins Klischee gekippt ist.

Noch interessanter als der Song selbst ist aber die Entstehungsgeschichte, die man bei SPIN im Wortlaut nachlesen kann: Fat Mike schrieb den Song vor rund sechs Jahren, als er bei Matt Skiba auf der Couch schlief, der damals just bei Blink-182 eingestiegen war, die wiederum gerade Songs für ihr nächstes Album "California" (2016) vorbereiteten. "Ich sagte: 'Hey, hör dir das mal an.' Ich habe den Song gespielt und gesagt: 'Das wäre ein super Song für Blink-182.' [Matt] hat mit mir am Text gearbeitet - ein Teil war schon fertig. Das war das erste Mal, dass wir zusammen geschrieben haben. Er hat [den Song] dann [Blink-182] gezeigt, sie haben ihn aufgenommen und ein paar Wochen später hat Travis Barker dem NME und Exclaim! und Weiß-Gott-wem-Noch ein paar Interviews gegeben, in denen er meinte: 'Wir haben einen neuen Song namens "Punk Rock Cliché", der ist der beste Song auf dem Album.' Als ich die Artikel gesehen habe, war ich richtig begeistert."

Als die Band jedoch erfahren habe, dass der Song von Fat Mike und nicht nur von Skiba stammte, hätte sie ihre Version komplett vom Album gestrichen. "Ich war echt deprimiert, weil ich dachte, dass wird mein erster Radio-Hit. Ich habe es damals nicht gleich verstanden, aber als ich drüber nachdachte, dämmerte mir: 'Naja, sie haben gerade Tom [DeLonge] rausgeworfen, wenn jetzt wer mitkriegt, dass ich das hier geschrieben habe...'" Auch auf Fat Mikes jüngsten Vorschlag, beide Versionen auf einer Split-7-Inch zu veröffentlichen, haben Blink-182 bisher nicht reagiert.

Daher erscheint der Song nun als Teil von "Double Album", dem neuen NOFX-Album und Schwesterwerk zum 2021 erschienenen "Single Album". Fans können die neue Platte bereits beim Label Fat Wreck vorbestellen. Zuvor war schon die erste Single "Darby Crashing Your Party" erschienen.

Die neue Platte markiert gleichzeitig auch ein Ende: NOFX werden sich auflösen, zuvor aber mindestens noch ab 2023 eine Welttour spielen. Zudem sollen neben "Double Album" weitere Platten in Planung sein. Und mit seinen Plänen für ein Punkrock-Museum in Las Vegas wird Fat Mike die Arbeit nicht ausgehen.

Stream: NOFX - "Punk Rock Cliché"