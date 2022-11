Newsflash (Frank Carter & The Rattlesnakes, Tenacious D, The Rolling Stones u.a.)

Foto: Bridie Florence

Neuigkeiten von Frank Carter & The Rattlesnakes, Tenacious D, The Rolling Stones, Coldplay, American Lips, Jello Biafra, Phoxjaw, Idles, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs und Nacho-Fritten mit Turnstile.

+++ Frank Carter & The Rattlesnakes haben die neue Single "Parasite" veröffentlicht. Die Inspiration für den Song fand Frontman Carter bei einem besonders anstrengenden Trip an die Küste: "Eine Woche lang regnete es ununterbrochen, und ich besuchte jeden Tag Beachy Head, ging an den Stränden unterhalb der Klippen spazieren und starrte aufs Meer. Ich habe stundenlang mit verschiedenen Freunden auf der ganzen Welt telefoniert und mir ihre Beziehungsprobleme angehört, aber ich hatte keine tröstenden Worte und konnte keine Lösungen aufbieten. Stattdessen habe ich einfach zugehört und alles aufgesaugt." Mitte Oktober war bereits der Song "The Drugs" gemeinsam mit Jamie T erschienen. Ob der und "Parasite" Teil eines neuen Albums sind, ist noch nicht bekannt. Carter ist momentan auf Tour zu seinem aktuellen Album "Sticky". Tickets für die Deutschlandkonzerte gibt es unter anderem bei Eventim.

Video: Frank Carter & The Rattlesnakes - "Parasite"

VISIONS empfiehlt:

Frank Carter & The Rattlesnakes

08.11. Hamburg - Markthalle

10.11. Köln - Kantine

13.11. Berlin - Astra Kulturhaus

17.11. München - Neue Theaterfabrik

20.11. Zürich - Dynamo

+++ Tenacious D haben neue Tourdaten angekündigt. Neben zwei Shows in Deutschland steht auch ein Auftritt beim Nova Rock in Österreich an. Tickets gibt es ab heute im "Artist-Presale" auf der Webseite von Tenacious D und ab Freitag (ab 10 Uhr) auch im allgemeinen Vorverkauf. Sein bisher letztes Album "Post Apocalypto" hatte das Comedy-Rock-Duo 2018 veröffentlicht. Zuletzt gab es aber verschiedene Coverversionen, unter anderem ein Medley von einer Reihe von The Who-Songs, dessen Erlöse an die Organisation Everytown For Gun Safety gingen.

Instagram-Post: Tenacious D kündigen ihre Europatour an

Live: Tenacious D

06.06. Hamburg, Sporthalle

07.06. Berlin, Zitadelle

08.06. Nickelsdorf, Nova Rock Festival

12.06. Zurich, The Hall

13.06. Brüssel, Forest National

14.06. Rotterdam, Ahoy

+++ Die Rolling Stones haben ein neues Album in Aussicht gestellt. In einem Gespräch mit der englischen Boulevardzeitung The Sun bestätigte Gitarrist Ronnie Wood allem Anschein nach eine kommende Platte. Das Album soll laut dem Artikel im nächsten Sommer erscheinen und wäre das erste vollwertige Studioalbum der Rolling Stones seit 17 Jahren, also seit "A Bigger Bang" von 2005 ("Blue & Lonesome" von 2016 enthält nur Coversongs). Das kommende Album wäre auch das erste ohne Drummer Charlie Watts, der 2021 im Alter von 80 Jahren verstarb. Wood bestätigte allerdings auch, dass noch einige bereits eingespielte Schlagzeugparts von Watts am dem neuen Album seien: "Wir nehmen gerade das neue Album auf und werden in ein paar Wochen nach L.A. fahren, um es weiterzuführen und fertig zu stellen. Charlie ist auch bei einigen Tracks dabei." Ein Releasedatum oder einen Titel hat Wood nicht genannt.

+++ Coldplay haben die iranische Protesthymne "Baraye" gecovert. Gemeinsam mit der iranischen Schauspielerin Golshifteh Farahin spielten die Band den Song bei einem ihrer Konzerte in Buenos Aires vergangenes Wochenende, das auch live in über 70 Länder übertragen wurde. Frontmann Chris Martin sagte bei der Vorstellung des Songs: "Wir werden ein Lied singen, das gerade jetzt von vielen Menschen im Iran gesungen wird. Ich weiß nicht, ob ihr die Nachrichten gesehen habt, aber junge Frauen und junge Menschen kämpfen für ihre Freiheit, für das Recht, sie selbst zu sein. Wir als Band sind der Meinung, dass jeder die Freiheit haben sollte, er selbst zu sein, solange man damit niemandem wehtut. Wir senden unsere ganze Liebe und Unterstützung an diese mutigen jungen Menschen, die für ihre Freiheit kämpfen." Im Iran waren Proteste ausgebrochen, nachdem die 22-jährige Mahsa Amini in Teheran von der "Sittenpolizei" verhaftet und getötet worden war, da sie keinen Hijab in der Öffentlichkeit getragen hatte, wie es die staatlichen Vorschriften vorsehen. "Baraye" wurde von dem 25-jährigen Shervin Hajipour geschrieben auf Grundlage von Nachrichten, die iranische Bürger:innen ins Netz gestellt hatten, in denen sie ihre persönlichen Geschichten schilderten. Hajipour selbst war nach Release des Songs festgenommen und der Track von Instagram gelöscht worden. Coldplay haben 2021 ihr aktuelles Studioalbum "Music Of The Spheres" veröffentlicht, mit dem sie aktuell auf Tour sind.

Video: Coldplay - "Baraye" mit Golshifteh Farahani"

+++ American Lips haben die dreiteilige Single "Waste Of Crime" veröffentlicht. Die Band besteht aus Death From Above-Schlagzeuger Sebastian Grainger, dem Produzenten Adrian Popovich und Bassistin Jessica Bruzzese. Das kanadische Trio benannte sich nach einem Alice Donut-Song. Die Maxi-Single von "Waste Of Crime" ist bei Ancient Fashion erschienen und digital verfügbar.

Cover & Tracklist: American Lips - "Waste Of Crime"

01. "Waste Of Crime"

02. "Labor Of Hate"

03. "Labor Of Dub"

+++ Jello Biafra hat sich zum Tod von D.H. Peligro geäußert. Biafra hielt in den sozialen Medien eine ausgiebige Lobrede auf den Drummer seiner ehemaligen Band Dead Kennedys. Peligro starb vergangene Woche im Alter von 63 Jahren. "Ich fühle mich, als hätte mich ein Zug überfahren", beginnt der Sänger. "Trotz allem, was er seinem Geist und seinem Körper angetan hat, hätte ich nie gedacht, dass wir ihn zuerst verlieren würden. Er war nicht nur unser kraftvoller, unvergesslicher Schlagzeuger. Er war ein begnadeter Sänger, Songschreiber, Gitarrist und so viel mehr. Selbst hinter dem Schlagzeug hatte er Präsenz. Mit seinem animalischen Instinkt spielte er nie etwas zweimal auf dieselbe Weise. Er war ein geborener Showman." Das komplette Statement von Biafra steht auf Instagram.

Instagram-Post: Jello Biafra ehrt D.H. Peligro

+++ Phoxjaw haben sich zu Vorwürfen des sexuellen Fehlverhaltens geäußert. Nachdem das englische Festival 2000 Trees die Alternative-Metaller aus Bristol aufgrund einiger nicht näher ausgeführter Vorwürfe gegen Sänger Daniel Garland aus seinem Line-up entfernt hatte, erklärte sich die Band: Vor knapp zwei Jahren habe Garland direkt mit der Polizei kooperiert, um die Vorwürfe zu entkräften. Es war keine Strafanzeige erstellt worden und Garland sei nicht vorbestraft. Phoxjaw betonten die Unschuld ihres Bandkollegen. Ihr Label Hassle jedoch stellte sich vorerst nicht hinter die Band und setzte die Veröffentlichung des kommenden Albums "Notverynicecream" bis auf weiteres aus.

Instagram-Post: Phoxjaw äußern sich zu den Vorwürfen

Instagram-Post: Hassle legt "Notverynicedream" auf Eis

+++ Idles haben eine Reissue ihres Albums "Brutalism" angekündigt. 2017 war das Debüt der Band erschienen und wird nun am 9. Dezember zu seinem fünften Geburtstag auf kirschrotes Vinyl gepresst und mit einem neuen Artwork versehen. Zu jeder Vorbestellung gibt es außerdem einen digitalen Downloadcode mit einer Aufnahme des geheimen Sets der Band beim diesjährigen Glastonbury Festival, wo Idles "Brutalism" in Gänze performt hatten. Einen ersten Vorgeschmack darauf lieferte die Band direkt mit der Ankündigung und veröffentlichten die Liveversion von "1049 Gotho". Frontmann Joe Talbot teilte seine Gedanken zu "Brutalism": "Was als Grabsteinplatte des Genusses und der Unruhe begann, wurde zu einer langen Reise der Schönheit, Vergebung und Dankbarkeit. Wir wussten nicht, dass es nicht nur ein Grabstein war, sondern der Grundstein für ein Haus, das bis zum Rand mit liebevollen Menschen gefüllt ist. Danke euch vielmals." Die Reissue kann vorbestellt werden. Das aktuelle Idles-Album "Crawler" war 2021 erschienen.

Video: Idles - "1049 Gotho"

Instagram-Post: Idles über "Five Years Of Brutalism"

+++ Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs haben ihr neues Album "Land Of Sleeper" angekündigt. Am 17. Februar erscheint das vierte Album der Noise-Sludge-Rocker via Rocket Recordings. Die Band fügt bei dem zweieinhalbminütigen Song einen Stooges-esken Schwung hinzu, Sänger Matt Baty meint: "Über Themen der existenziellen Angst zu schreien, ist für mich ganz natürlich, und ich denke, weil ich mir dessen in der Vergangenheit bewusst war, habe ich versucht, das ein wenig zu zügeln. Auf diesem Album gibt es definitiv Momente, in denen ich meine Handschuhe ausgezogen und mich diesem Drang ganz hingegeben habe." Das bisher letzte Album der Briten war 2020 erschienen. "Land Of Sleeper" kann unter anderem in verschiedenen Vinyl-Varianten vorbestellt werden.

Video: Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs - "Mr Medicine"

Cover & Tracklist: "Land Of Sleeper"

01. "Ultimate Hammer"

02. "Terror's Pillow"

03. "Big Rig"

04. "The Weatherman"

05. "Mr Medicine"

06. "Pipe Down!"

07. "Atlas Stone"

08. "Ball Lightning"

+++ Turnstile nehmen uns mit auf ein klassisches Pommes-Date. Mit ihrem Song "Holiday" vom aktuellen Album "Glow On" stellt die Hardcore-Band den Soundtrack für den neuesten Werbespot der US-Fast-Food-Kette Taco Bell. In dem 30-sekündigen Clip stellt eine Freundesgruppe seine Liebe zu den beworbenen Nacho-Fritten über alles andere. Und welch besserer Soundtrack für einen verzweifelten Fast-Food-Ausflug als ein stampfendes Turnstile-Riff? Da bleibt nicht viel mehr zu sagen außer: Guten Appetit.

Video: Nacho-Fritten mit Turnstile