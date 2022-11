Red Hot Chili Peppers covern "Smells Like Teen Spirit" (Nirvana)

Foto: Universal Music/Clara Balzary

Die Red Hot Chili Peppers haben den Nirvana-Klassiker "Smells Like Teen Spirit" gecovert. Die Performance war Teil eines Benefizauftritts.

Am 29. Oktober standen die Red Hot Chili Peppers beim Silverlake Conservatory Of Music in Los Angeles für ein Benefizkonzert auf der Bühne; die Non-Profit-Organisation hat sich vor allem der Aus- und Weiterbildung junger Musiker verschrieben.

Dort coverten die Chili Peppers - offenbar zum ersten Mal in ihrer Bandgeschichte - den 1991er Nirvana-Über-Hit "Smells Like Teen Spirit". Ein kurzes Fan-Video zeigt einen Ausschnitt, in dem zunächst Sänger Anthony Kiedis die Strophe singt (während er sein Shirt über den Kopf gezogen hat), bevor Gitarrist John Frusciante im Refrain den Gesang übernimmt.

Die Red Hot Chili Peppers waren 1991 mit Nirvana auf Tour gewesen, die Band hatte sich im April 2022 bei einem Auftritt in der "Howard Stern Show" an die gemeinsame Konzertreise zurückerinnert. "Nirvana hatten wirklich eine intensive Magie an sich, einfach so ein Gefühl, dass sie eine kraftvolle Einheit waren, die man respektieren musste", sagte Bassist Flea damals.

Die Chili Peppers hatten im Frühjahr ihr Doppelalbum "Unlimited Love" veröffentlicht, gerade erst war mit "Return Of The Dream Canteen" noch ein weiteres Doppelalbum gefolgt. Daraus hatte die Band unter anderem die Songs "The Drummer" und "Tippa My Tongue" mit Musikvideos ausgekopelt.

Video: Red Hot Chili Peppers - "Smells Like Teen Spirit" (Nirvana-Cover)