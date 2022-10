Newsflash (Quicksand, Limp Bizkit, Emma Ruth Rundle u.a.)

Foto: Annette Rodriguez

Neuigkeiten von Quicksand, Limp Bizkit, Emma Ruth Rundle, Jello Biafra, Unknown Mortal Orchestra, Elegant Weapons, The Waeve und Anxious.

+++ Quicksand haben eine neue B-Seite veröffentlicht. "Felíz" stellt damit bereits den zweiten Song der Post-Hardcore-Ikonen seit Release ihres neuesten Album "Distant Populations" 2021 dar. Laut Sänger Walter Schreifels wollte die Band wieder etwas Aggressiveres für ihre Sets schreiben: "Wenn ich mir das jetzt anhöre, erinnert es mich an etwas, das wir vielleicht schon früher in unserer Karriere geschrieben haben, aber es passt immer noch gut zu dem, wo wir gerade stehen. Die Texte sprechen von der Vergänglichkeit des Glücks, was paradoxerweise genau das ist, was das Glücksgefühl so erstrebenswert macht." Im August hatten die New Yorker "Giving The Past Away" veröffentlicht, der auch in einer Jamsession zum Album entstanden ist, aber laut Band als eigenständiger Song stehen sollte, wie "Felíz" nun auch.

Video: Quicksand - "Felíz"

+++ Limp Bizkit haben Reissue von "Chocolate Starfish And The Hot Dog Flavored Water" auf Vinyl angekündigt. Dazu wird das sechsfach mit Platin ausgezeichnete Album zum ersten Mal seit 20 Jahren auf Vinyl in Zusammenarbeit Label Enjoy The Ride gepresst. Außerdem wird erstmalig der originale Rückumschlag der CD auf die Vinylhülle gedruckt. Außerdem enthält die Neuveröffenlichung ein vierseitiges Textheft. Am Freitag ab 18 Uhr kann das Erfolgsalbum der Nu-Metal-Band am Freitag über enjoytheride.com vorbestellt werden. Limp Bizkit hatten 2021 ihr neuestes Album "Still Sucks" veröffentlicht. Zuletzt mussten die Nu-Metal-Ikonen ihre Konzerte im Sommer auf unbestimmte Zeit verschieben. Die Band nannte gesundheitliche Probleme von Frontmann Fred Durst als Grund.

Tweet: Enjoy The Ride kündigen Limp Bizkit Re-Issue an

On Sale this Friday 10/28 at Noon ET at https://t.co/X5MldLI0iG: Limp Bizkit - Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. The first official pressing in over 20 years! Sign up for our email list, we will be sending an email tomorrow with more details. pic.twitter.com/CmGpZkMlyZ — Enjoy The Ride/Toons Records (@EnjoytherideRES) October 25, 2022

+++ Emma Ruth Rundle hat eine Tourdokumentation veröffentlicht. Der Film "All I Know Of Love" entstand in Zusammenarbeit mit Geert Braekers, der bereits seit vielen Jahren gemeinsam mit Rundle arbeitet und tourt. In der knapp 16-minütigen Dokumentation kombiniert die Singer/Songwriterin selbstgeschriebene Gedichte mit einnehmenden Aufnahmen ihrer diesjährigen Tour durch das Vereinigte Königreich sowie Irland und zeigt intime Einblicke in ihren Alltag auf Tour. Momentan befindet sich Rundle auf Europatour, auf der sie unter anderem ihr aktuelles Album "Engine Of Hell" und ihre neue EP "Orpheus Looking Back" präsentiert. Weitere Daten sollen 2023 angekündigt werden, eventuell dann auch in Deutschland.

Tourdokumentation: Emma Ruth Rundle - "All I Know Of Love"

+++ Jello Biafra hat einen Podcast gestartet. Unter dem Namen "Renegade Roundtable" ist dieser vorerst nur bei Apple Music verfügbar. Der Ex-Dead Kennedys-Sänger hat in der ersten Episode Al Jourgensen von Ministry zu Gast. Jourgensen spricht mit Biafra darin vor allem über seine Musik und die aktuell schwierige Lage der Live-Branche.

Podcast: "Renegade Roundtable" - Folge 1

+++ Unknown Mortal Orchestra haben einen neuen Song vorgestellt. Das ebenfalls veröffentlichte Musikvideo unterstützt den sanften Akustiktrack. Der Song wird aus der Perspektive des Hawaiianers, der den Capitain James Cook ermordet hat, erzählt. Die Single ist die erste Auskopplung in diesem Jahr und gibt einen Vorgeschmack auf das kommende Doppelalbum im Jahr 2023. Im vergangenen Jahr wurde die Single "That's Life" veröffentlicht, welches mit einem Daytime Emmy Award für das beste Musikvideo ausgezeichnet wurde. Wann das neue Album erscheinen wird und welchen Namen es tragen wird, wurde nicht bestätigt.

Video: Unknown Mortal Orchestra - "I Killed Captain Cook"

+++ Eine neue Supergroup hat sich gebildet. Elegant Weapons besteht aus Sänger Ronnie Romero (Rainbow), Gitarrist Richie Faulkner (Judas Priest), Bassist Rex Brown (Pantera) und Schlagzeuger Scott Travis (ebenfalls Judas Priest). Die Gruppe veröffentlicht ihr Debütalbum im Frühjahr 2023 über Nuclear Blast. Das Album soll den Namen "Horns For A Halo" tragen. Die Band beschreibt ihren Sound als eine Mischung aus Jimi Hendrix, Black Sabbath und Black Label Society. Faulkner fuhrt aus: "Die Wurzeln sind offensichtlich, aber ich wollte mal ein bisschen in mich hineinhören und sehen, was für nicht unbedingt erwartete Dinge dabei herauskommen." Ein Cover und die Trackliste wurde noch nicht geteilt.

Instagram-Post: Elegant Weapons stellen sich vor

+++ The Waeve haben die Single "Drowning" veröffentlicht. Das gemeinsame Projekt von Blur-Mitgründer Graham Coxon und der Singer/Songwriterin Rose Elinor Dougall veröffentlicht Anfang nächsten Jahres sein gleichnamiges Debütalbum "The Waeve". "Drowning" stellt die bereits dritte Single dar, zuvor erschienen "Something Pretty" und "Can I Call You". Im Song geht es vor allem darum, sich nicht von "Kräften vereinnahmen zu lassen, die man nicht leugnen kann, sei es in der Liebe oder im Leben im Allgemeinen, sich dem köstlichen Risiko des totalen Scheiterns und Vergessens hinzugeben, obwohl man es besser weiß", beschreibt die Band. "The Waeve" erscheint am 3. Februar und kann online vorbestellt werden.

Video: The Waeve - "Drowning"

+++ Axious haben eine zweite Single aus ihrem Debütalbum "Little Green House" ausgekoppelt. Nach der Veröffentlichung von "Sunsign" veröffentlichte die Band ebenfalls ein Musikvideo zu dem neuen Song "Where You Been". Beide Videos produzierte Regisseur Mike Sapone. Sie sollen eine Hommage an die Beach Boys darstellen. Zum neuen Track sagte Sänger Grady Allen: "[der Song] handelt von meiner Angst, meiner Familie nicht genug zu sehen, weil ich immer auf Tour bin." Der Refrain soll die Stimme des Vaters ausdrücken, der sagt: "Mach dir keine Sorgen, es ist alles in Ordnung". Momentan tourt die Band mit Oso Oso durch Nordamerika. Das Album ist noch über Bandcamp verfügbar.

Video: Axious - "Where You Been"