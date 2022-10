Algiers kündigen neues Album an, veröffentlichen Single mit Zack de la Rocha

Foto: Ebru Yildiz

Nach dem neuen Song "Bite Back" und einer Tourankündigung gibt es weitere Neuigkeiten bei den US-Post-Punks Algiers. "Shook" heißt ihr neues Album und erscheint im Februar. Mit "Irreversible Damage" gibt es nun die zweite Single, mit Zack de la Rocha als Featuregast.

Am 24. Februar 2023 erscheint mit "Shook" der Nachfolger zu ihrem hochgelobten Album "There Is No Year" von 2020. das Album enthält 17 Songs, neben "Bite Back" mit den Gästen Billy Woods und Backxwash ist darauf auch der neue Song "Irreversible Damage" zu hören. Das Stück mit einer Strophe von Zack de la Rocha von Rage Against The Machine setzt den HipHop-lastigen Kurs der ersten Single "Bite Back" fort.

De la Rocha ist nur einer von vielen Gästen auf der Platte, mit der die Band aus Atlanta ihrem Sound erneut eine neue Färbung gibt. "['Shook'] vertieft und erweitert die Welt von Algiers", sagt Schlagzeuger Matt Tong (Ex-Bloc Party). Die Produktion des Albums verlief indessen nicht reibungslos, die Band stand zwischendurch kurz vor der Auflösung. Mehr dazu lest ihr demnächst in VISIONS.

Kurz nach Veröffentlichung von "Shook" kommen Algiers auf Tour nach Deutschland. Fünf Termine sind angekündigt und führen die Band von Dresden bis nach Köln. Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

Video: Algiers - "Irreversible Damage"

Cover & Tracklist: Algiers - "Shook"

01. "Everybody Shatter" (Feat. Big Rube)

02. "Irreversible Damage"

03. "73%"

04. "Cleanse Your Guilt Here"

05. "As It Resounds" (Feat. Big Rube)

06. "Bite Back" (Feat. billy woods & Backxwash)

07. "Out Of Style Tragedy" (Feat. Mark Cisneros)

08. "Comment #2"

09. "A Good Man"

10. "I Can’t Stand It!" (Feat. Samuel T. Herring & Jae Matthews)

11. "All You See Is"

12. "Green Iris"

13. "Born" (Feat. LaToya Kent)

14. "Cold World" (Feat. Nadah El Shazly)

15. "Something Wrong"

16. "An Echophonic Soul" (Feat. DeForrest Brown & Patrick Shiroishi)

17. "Momentary" (Feat. Lee Bains III)

VISIONS empfiehlt: Algiers

01.03.23 Dresden, Beatpol

02.03.23 Berlin, Hole44

03.03.23 Bielefeld, Forum

04.03.23 Schorndorf, Manufaktur

05.03.23 Köln, Club Volta