Fucked Up kündigen neues Album "One Day" an, streamen Titeltrack

Foto: Jeaninne Kaufer

Die kanadischen Hardcore-Erneuerer Fucked Up werden Anfang 2023 das neue Studioalbum "One Day" veröffentlichen. Der angenehm an frühere Großtaten erinnernde Titeltrack ist bereits online.

Mit "One Day" demonstrieren Fucked Up einmal mehr ihre Klasse: Im Intro jubilieren melodische, eher an Thin Lizzy denn an Hardcore-Punk geschulte Doppelgitarren, dann setzt Damian Abrahams Rottweiler-Gesang ein, während seine Bandkolleg:innen harmonische Background-Chöre darunterlegen - über fünf Minuten entspinnt sich so ein treibendes, melodisches und trotzdem angriffslustiges Stück Punkrock im Geiste des Hit-Albums "David Comes To Life" (2011). Zwischendrin erinnert der Titel mit einem einminütigen instrumentalen Zwischenspiel aber auch daran, wie progressiv die Kanadier zuletzt auf Platten wie "Dose Your Dreams" (2018) klangen. Im Text beschwört Abraham die Kraft der Liebe, das zugehörige Video von Colin Medley zeigt zwei Tänzerinnen, die zunächst in Nebenräumen und schließlich dem großen Saal der Great Hall von Toronto bei einem Fucked-Up-Auftritt eine Performance hinlegen, die zwischen Tanz-Duell und -Duett schwankt.

"One Day" ist der erste Vorgeschmack auf das gleichnamige neue Album, das Fucked Up für den 27. Januar 2023 angekündigt haben. Das neue Werk erscheint via Merge/Cargo, Fans können es schon bei der Plattenfirma in verschiedenen Formaten vorbestellen. Der Titel des Albums ist an seine Entstehung angelehnt: Gitarrist Mike Haliechuk hatte Ende 2019 vorgeschlagen, eine Platte innerhalb von nur 24 Stunden aufzunehmen. Das Album sei dann in drei Acht-Stunden-Sessions eingespielt worden, lag wegen der Pandemie aber lange auf Eis. "24 Stunden können sich wie eine lange Zeit anfühlen, man kann aber auch eine Menge schaffen", erklärte Haliechuk die Idee. "Es kann sich gleichzeitig wie eine Ewigkeit und wie nur eine Minute anfühlen. Wenn man an etwas einen Tag lang arbeitet, kann etwas sehr Besonderes herauskommen."

"One Day" markiert auch die ersten Songtext-Beiträge von Frontmann Damian Abraham seit dem Album "Glass Boys" (2011). "Es fühlte sich fast so an, als könnte das das letzte Mal sein, dass ich Gesang für irgendwas aufnehme", sagte Abraham. "Was also will ich Freunden sagen, die nicht mehr da sind? Was will ich mir selbst sagen? Es fand eine Menge innere Reflexion statt, und nachdem wir uns mit 'Year Of The Horse' [2021] in eine Fantasiewelt zurückgezogen hatten, ist dieses Album wie unsere Rückkehr in die reale Welt." Laut Schlagzeuger Jonah Falco repräsentiere das neue Album zudem all das, "was der Songwriting-Prozess von Fucked Up immer war, nämlich die Entwicklung von den Ideen einer Person, die auf andere Bandmitglieder übergreifen. Alle Entwicklungen passierten bei diesem Album spontan, weshalb keine Zeit war für Zweifel. Wir mussten uns unserer Sache sicher sein."

Das noch aktuelle reguläre Fucked-Up-Studioalbum "Dose Your Dreams" stammt von 2018. Seitdem erschienen noch der neuste Eintrag in Fucked Ups Chinesische-Sternzeichen-Albumserie, "Year Of The Horse", die Raritäten-Compilation "Do All Words Can Do" (2022) und gerade erst Anfang Oktober die neue EP "Oberon", auf der die Band ihren Wurzeln im dreckigen, sludgigen 90er-Jahre-Underground-Hardcore huldigte, wie die ausgekoppelten Songs "Strix" und "Oberon" belegten.

Im November 2021 hatte der langjährige Gitarrist Ben Cook die Band verlassen, derzeit wird er live von Robin Hatch ersetzt.

Video: Fucked Up - "One Day"

Cover & Tracklist: Fucked Up - "One Day"

01. "Found"

02. "I Think I Might Be Weird"

03. "Huge New Her"

04. "Lords Of Kensington"

05. "Broken Little Boys"

06. "Nothing's Immortal"

07. "Falling Right Under"

08. "One Day"

09. "Cicada"

10. "Roar"