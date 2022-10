Newsflash (Steven Wilson, Serj Tankian, Idles u.a.)

Foto: Miles Skarin

Neuigkeiten von Steven Wilson, Serj Tankian, Idles, dem Synästhesie Festival, OFF!, The Used, dem Desertfest, dem Frosty Booze Cruise und Sløtface.

+++ Steve Wilson hat sein nächstes Soloalbum bereits fertig geschrieben. Das bestätigte Wilson in einem kurzen Instagram-Post. "Ich habe bereits meine nächste Solo-Platte geschrieben...", heißt es darin zum Nachfolger von "The Future Bites" (2021) mit Verweis auf ein ausführliches Interview mit dem Headliner Magazine. Darin sprach Wilson auch über die Resonanz in der Gesellschaft und seine Pläne mit Porcupine Tree. Zum aktuellen elften Studioalbum "Closure/Continuation" äußerte er sich wie folgt: "An diesem Album haben (Porcupine Tree) buchstäblich 10 Jahre gearbeitet. Wir haben 2012 wieder angefangen, zusammen zu jammen. Es gab eine Reihe von Gründen, warum es so lange gedauert hat - mein Interesse, die Band neu zu starten, hat im Laufe der Jahre etwas nachgelassen." Wilson erinnerte sich außerdem an die Produktion des aktuellen Albums: "Ich dachte damals, lass uns einfach diese eine letzte Platte machen und sie zu einem sehr zufriedenstellenden Abschluss der Bandgeschichte machen." Er merkte weiterhin an, dass sein Interesse nun wieder Richtung musikalischer Alleingang gehe. "In der Tat habe ich bereits meine nächste Solo-Platte geschrieben", so Wilson. Nähere Information zur Veröffentlichung nannte er allerdings nicht.

+++ Serj Tankian hat neues Material von System Of A Down-Material angedeutet. Trotz politischer Differenzen zwischen Tankian und Schlagzeuger John Dolmayan bestätigte der Bandleader einen Hoffnungsschimmer. Interviewpartner Kyle Meredith fragte den Sänger über die Zukunftspläne der Alternative-Metal-Band, worauf dieser gelassen antwortete: "Bis jetzt haben wir noch über nichts gesprochen. Wir werden nächstes Jahr etwas ankündigen, über das ich noch nichts verraten kann." Er fügte noch hinzu, dass die Single "Elasticity", von der gleichnamigen EP aus dem vergangenen Jahr, eigentlich eine System-Of-A-Down-Idee war. Wegen Unstimmigkeiten veröffentlichte Tankian die Single und EP solo. Tankian erinnerte sich: "Als ich vor ein paar Jahren die Idee hatte, eine weitere Platte mit den Jungs von System Of A Down zu machen, habe ich angefangen, an einer Reihe von Songs zu arbeiten. Da wir uns nicht einig waren, wie es mit einem System-Of-A-Down-Album weitergehen sollte, habe ich beschlossen, diese Songs unter meinem Namen zu veröffentlichen." Weitere Details wurden nicht verraten. Vergangenen Freitag veröffentlichte Tankian seine nächste Solo-EP "Perplex Cities" über Serjical Strike.

+++ Idles haben einen Remix von Florence + The Machines "Heaven Is Here" veröffentlicht. Der Song ist Teil des neuesten Albums der Londoner Indie-Rock-Band, "Dance Fever", das am 13.Mai erschienen ist. Der Idles-Remix kleidet das folkige Original in ein neues SciFi-Gewand und streckt den Song auf das doppelte seiner originalen Länge - von knappen zwei Minuten auf ganze vier Minuten. Zuletzt hatten Idles ein Musikvideo zu "Stockholm Syndrom" veröffentlicht, der Song ist Teil des neuesten Albums "Crawler", das 2021 erschien.

+++ Das Synästhesie Festival hat heute Die Nerven als den finalen Headliner bestätigt. Neben den Stuttgarter Noiserockern treten unter anderem Slowdive, Tricky und Jon Spencer sowie viele weitere Künstler:innen auf derm Berliner Festival am 18. und 19. November auf. Karten gibt es noch auf der offiziellen Festivalseite .

+++ Off! haben ihre Nordamerikatour verschoben. Als Grund für die kurzfristige Verschiebung nennen die Hardcore-Punks einen medizinischen Notfall ihres Drummers Justin Brown. Die Band verriet nur, dass es sich nicht um einen Covid-19-Fall handelt und bittet um Verständnis. Die Tour hätte gestern in Phoenix, Arizona gestartet, nun wurden alle Termine bis zur Show in Minneapolis, Minnesota Mitte November verschoben. Neue Termine sollen so bald wie möglich bekannt gegeben werden. Laut Aussage der Band finden alle weiteren Konzerte der Welttournee von Off! ab Dezember wie geplant statt, die zuletzt angekündigte Europatour mit unter anderem auch zwei Stopps in Deutschland, dürfte also nicht in akuter Gefahr sein. Im September hatte die Band um Circle Jerks-Sänger Keith Morris ihr neuestes Album "Free LSD" veröffentlicht.

Live: Off!

01.02. Berlin - Frannz

02.02. Hamburg - Logo

+++ The Used haben ihre neue Single "Fuck You" veröffentlicht. Gewohnt authentisch liefert die Post-Hardcore-Band damit das erste neue Material seit dem Album "Heartwork" von 2021. Sänger Bert McCracken nimmt für sein Statement zum neuen Song kein Blatt vor den Mund: "Es gibt einfach Zeiten in unserem Leben, in denen wir einfach sagen müssen: FUCK YOU!". Auch im Video darf man sich über ein laut fluchendes Konzertpublikum freuen, die immer wieder in die Montage von vergangenen Auftritte von The Used geschnitten werden, bevor eine Fluch-Montage der Band das Musikvideo beendet. Im Juni hatte die Band zuletzt einige ihrer Festivalshows aufgrund von mentalen Problemen von Sänger Bert McCracken abgesagt.

+++ Das Desertfest hat erste Bands für 2023 veröffentlicht. Das Festival findet 2023 vom 19. bis 21. Mai in Berlin statt. Neben neuen Bandankündigungen, wurde außerdem auch ein Venuewechsel bekanntgegeben: statt wie sonst in der Berliner Arena, findet das Desertfest erstmalig in der Columbiahalle, dem Columbiatheater und den umliegenden Grünflächen statt. Als erste Headliner wurden die Psychedelic-Rocker Uncle Acid & The Deadbats, The Obsessed und King Buffalo angekündigt. Das Line-up wird unter anderem ergänzt von Church Of Misery, Dozer, Blood Ceremony, L.A. Witch, Somali Yacht Club und Gnod. Weitere Bands werden in den nächsten Monaten folgen, Tickets gibt es ab Freitag, 12 Uhr auf desertfest.de.

VISIONS empfiehlt:

Desertfest

19.-21.05. Berlin - Columbiahalle & Columbiatheater

+++ Das Booze Cruise Festival hat sein Line-up für die Winter-Ausgabe bestätigt. Die kurzfristig organisierte Edition unter dem Namen "Frosty Booze Cruise" findet am 4. und 5. November in Hamburg statt. Unter anderem wurden dafür Division Of Laura Lee, The Drowns und Überyou sowie Bittter bestätigt. Das Event findet in vier unterschiedlichen Bars und Clubs auf St. Pauli statt. Ticktes und weitere Infos findet ihr auf der Webseite.

+++ Sløtface haben die neue Single "Happy" geteilt. Der hymnische Song beschreibt sehr direkt den Wunsch danach glücklich zu sein und ist ein weiterer Vorbote auf eine neue EP der Norweger:innen, nachdem zuletzt die Doppel-A-Seite mit "Beta" und "Come Hell Or Whatever" erschienen ist. Laut Sängerin Haley Shea sind die "Haupttehmen der EP Freude, Glück, ebenso wie die Gegensätze dieser Gefühle - was es bedeutet sich glücklich oder zufrieden zu fühlen." 2020 hatte die Band ihr bisher letztes Album "Sorry For The Late Reply" veröffentlicht.

