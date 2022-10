Newsflash (Faith No More, Kurt Cobain, Golden Leaves Festival u.a.)

Neuigkeiten von Faith No More, Kurt Cobain, Golden Leaves Festival, King Gizzard & The Lizard Wizard , Wilco, Young Fathers, Voivod und Leftfield.

+++ Faith No More-Sänger Mike Patton hat sich zu seinem mentalen Gesundheitszustand geäußert. Im Herbst 2021 hatte die Band alle geplanten Auftritte abgesagt. In einem Statement hatte sich die Band damals hinter ihren Sänger gestellt, der Mental-Health-Problemen als Grund nannte und diese im Juli erläuterte. In einem Interview bei The Guardian sprach der Sänger nun erneut über seine Probleme und seinen wachsenden Alkoholkonsum, der mit der Pandemie startete. Er gab zu: "Meine erste Reaktion auf die Pandemie war: 'Ich liebe diesen Scheiß!' Es erlaubte mir, ein asozialer Scheißkerl zu sein." Patton bestätigte auch erneut, an Depressionen zu leiden und eine Diagnose zu Agoraphobie bekommen zu haben. "Weil ich so sehr isoliert war, fiel es mir schwer, nach draußen zu gehen. Das hat mich psychisch beeinträchtigt. Ich weiß nicht warum, aber das Trinken ist einfach... passiert", erinnerte sich Patton. Er fügte aber auch hinzu, nun wieder abstinent zu sein. Im Dezember möchte er mit Mr. Bungle durch Südamerika touren. Nächste Woche steht der Release eines neuen Albums mit seiner Band Dead Cross an.

+++ Die Nachlassverwaltung von Kurt Cobain hat eine die Opernadaption des Films "Last Days" (2005) kritisiert. Die Idee den Film von Gus Van Sant über den verstorbenen Nirvana-Frontmann umzusetzen, stammt von dem Hauskomponist des Royal Opera Haus in London. "'Last Days' wurde ohne Erlaubnis geschaffen und geschrieben", so die Nachlassverwaltung in einem Statement. "Diese Show, genau wie der Film, ist ein unautorisierter Versuch, von dem kurzen Treffen mit Kurt und Gus Van Sant zu profitieren. Dieses eine Treffen wird seit dreißig Jahren zu Profitzwecken ausgebeutet, und jetzt ist es genug." Ein Sprecher des Royal Opera Houses bezieht sich aber auf eine Erlaubnis von Gus van Sant und HBO, eine neue fiktionalisierte Darstellung aufzuführen. Dabei soll der Charakter Blake als ein Stellvertreter von Cobain fundgieren. Die Handlungsstränge sind aber deutlich identisch. Die Inszenierung von "Last Days" durch das Royal Opera House hat kürzlich ihre Premiere vom 7. bis 11. Oktober im Linbury Theatre beendet.

+++ Das Golden Leaves Festival hat mit der Bestätigung für seine kommende Ausgabe auch finanzielle Schwierigkeiten offenbart. Wie viele andere Festivals und Kulturräume auch, erbrachte das erste Festival nach dem Lockdown keine finanzielle Sicherheit mit sich. Die leidigen Themen von zu wenig verkauften Tickets und unkalkulierbaren Preissteigerungen kombinierten sich so einer Standortänderung und wirtschaftlichen Problemen. "Als sich der Staub um das GLF22 gelegt hatte, mussten wir feststellen, dass das Festivalwochenende bei weitem nicht das finanzielle Ergebnis erzielt hat, das wir uns erhofft und was wir benötigt hätten, sodass aus einem Straucheln, eine ganz schöne Bruchlandung wurde", so das Team. "Die Gründe liegen irgendwo zwischen zahlreichen Ticket-Reklamationen, dem nicht wie erhofft angenommenen Auffangen der Corona-Miesen durch den schlecht besuchten Soli-Festival-Freitag, Mehrausgaben durch die gezwungene kurzfristige Ortsverlegung und natürlich auch eine komplett andere Gemengelage auf dem Konzert- und Festivalmarkt, bei steigenden Kosten an allen Ecken und Kanten." Dennoch soll das Festival vorerst - jedoch ohne ohne den Kern aus Festangestellten - weitergehen. Weiterhin wollen die Veranstalter:innen wie in der Vergangenheit wieder auf Newcomer setzen. Des Weiteren wird die Festivaldauer auf zwei Tage reduziert. Die Organisator:innen äußern sich wie folgt in einem Statement: "Ab sofort leben wir jede Festivalausgabe, als wäre es unsere letzte, das Final Leaf, und wir machen es solange wir es können." Das Golden Leaves Festival 2023 findet am ersten Wochenende im September statt. Karten können (und sollen) schon vorbestellt werden . Diese Kartenverkäufe garantieren eine gewisse finanzielle Planungsstruktur, so die Organisatoren.

+++ Die australischen Psych-Könige King Gizzard & The Lizard Wizard haben einen Dokumentarfilm bestätigt. "Sleeping Monster" porträtiert den Schaffensprozess der Band und erscheint am kommenden Mittwoch, den 26. Oktober. Der halbstündige Film legt auch einen besonderen Fokus auf die Arbeiten zu der neuen Platte "Changes". Diese erscheint zwei Tage später und ist das fünfte Album in diesem Jahr. Die australischen Alleskönner koppelten vor wenigen Tage die neue Single "Hate Dancin' " aus. Im kommenden Jahr wird auch Europa wieder mit einer Tour beehrt. Allerdings steht bisland nur ein Deutschland-Termin fest.

Video: King Gizzard & The Lizard Wizard veröffentlichen Studiodokumentation

Live: King Gizzard & The Lizard Wizard

03.03. Amsterdam - Gashouder

04.03. Tilburg - 013

13.03. Wien - Gasometer

16.03. Zürich - X-Tra

18.03. Wiesbaden - Schlachthof

+++ Wilco werden ihr kürzlich veröffentlichtes Album "Cruel Country" nun doch als Schallplatte veröffentlichen. Zunächst war nur ein digitaler Download und eine CD zum Record Store Day erschienen. Nun wird eine Doppel-LP in Vinyl und auf CD erscheinen. Mit der Ankündigung stellte die Band auch ein neues Musikvideo vor. Zum Song "A Lifetime to Find" präsentierte die Band eine Geschichte, in der die Bandmitglieder die Wege einer paranormalen Gestalt kreuzen. Die neue Reissue kann bereits online gekauft werden. Das Bundle ist auf 5000 Stück limitiert.

Video: Wilco - "A Lifetime to Find"

+++ Young Fathers haben ihr neues Album "Heavy Heavy" angekündigt. Das Album erschein am 3. Februar via Ninja Tune. Aus dem neuen Album koppelte das schottische Indietronica-Trio heute auch die zweite Single "I Saw" inklusive Musikvideo aus. Der Song fällt im Gegensatz zum bereits erschienen "Geronimo" wieder etwas groove-lastiger aus - wie frühere Releases. Das Video produzierte der 23-jährige österreichisch-nigerianische Filmemacher David Uzochukwu. Mit der Veröffentlichung von dem ersten Material seit vier Jahren möchte die Band auch im kommenden Jahr auf eine Clubtour durch Europa gehen. Dabei sollen drei Konzerte in Deutschland stattfinden. Das Album sowie Karten können schon im auf der Webseite der Band vorbestellt werden.

Video: Young Fathers - "I Saw"

Cover & Tracklist: Young Fathers - " Heavy Heavy "

01. "Rice"

02. "I Saw"

03. "Drum"

04. "Tell Somebody"

05. "Geronimo"

06. "Shoot Me Down"

07. "Ululation"

08. "Sink Or Swim"

09. "Holy Moly"

10. "Be Your Lady"

Live: Young Fathers

17.02. Essigfabrik – Köln

18.02. Astra Kulturhaus - Berlin

19.02. Mojo Club - Hamburg

+++ Auch die Progressive-Metal-Band Voivod hat ein neues Musikvideo veröffentlicht. "Quest For Nothing" stammt vom aktuellen Album "Synchro Anachry" und wurde mithilfe von künstlicher Intelligenz produziert. Zur Veröffentlichung äußerte sich Schlagzeuger Michel Langevin: "Als vor ein paar Monaten KI-Kunst im Internet auftauchte, fiel mir die Kinnlade auf den Boden. Das Video fängt die dystopische Seite der Musik und des Textes perfekt ein." Die Platte kann im Webshop bestellt werden.

Video: Voivod - "Quest For Nothing

+++ Leftfield haben zusammen mit Fountaines D.C.-Sänger Grian Chatten einen neuen Song vorgestellt. Der Song "Full Way Round" ist die neuste Auskopplung aus dem kommenden Album "This Is What We Do". Dieses erscheint am 2. Dezember über Virgin. Es ist das erste neue Material in sieben Jahren der Progressive-House-Pioniere aus London. Zum Release erklärte sich das Duo: "Chattens Gesang ist eine frei fließende Reise, die man fühlen und erleben muss, anstatt sie zu analysieren. Seine Energie und sein Enthusiasmus strömen aus den Lautsprechern." In der Pressemitteilung wurde auch der lang erwartetet Nachfolger von "Alternative Light Source" (2015) thematisch eingeordnet. Demnach finden sich mehr Themen rund um Liebe, Vielfalt und Akzeptanz auf der neuen Platte. Online kann die Platte in diversen Bundles vorbestellt werden.

Video: Leftfield - "Full Way Round"