VISIONS Premiere: Rýr zeigen Video zu "Transient"

Foto: Alexander May

Das zweite Rýr-Album nähert sich mit schnellen Schritten: Zum Titelstück "Transient" hat die Berliner Post-Metal-Band ein Video aus atmosphärischen Momentaufnahmen zusammengestellt.

Vor anderthalb Wochen stellten Rýr (Isländisch für "kahl" oder "karg") bereits den "Transient"-Opener "Trajectory" online, nun folgt mit dem Titelstück nebst Video ein zweiter Vorbote. "Transient" bedeutet so viel wie "Durchreisende" oder "Durchreisender", lässt sich aber auch mit "flüchtige Erscheinung" übersetzen. Beides greift das Video aus Momentaufnahmen einer Autofahrt und einer überblendeten Bandperformance auf, der achtminütige Song aus schweren Riffs und schwebenden, kalten Leads wie auch das Albumartwork gehen konform.

Die Band selbst schreibt zum Albumkonzept, es konzentriere sich "auf die Flüchtigkeit des Augenblicks, auf Beziehungen, die wir aufbauen, die Kämpfe, die wir austragen – alles findet in geschlossenen Mauern und Ländern statt, in denen wir leben. Der Sound des Albums versucht, die Dialektik dieser vorübergehenden Phänomene in dichten und geschlossenen Umgebungen einzufangen, aber auch, in der urbanen Leere der modernen Welt kleine, oft versteckte Teile positiver Gefühle zu identifizieren."

"Transient" folgt auf das Debüt "Left Fallow" von 2019 und erscheint am 28. Oktober bei Golden Antenna, wo man es auch vorbestellen kann. Entweder als CD oder in drei Vinyl-Varianten: "Pinwheel" (limitiert auf 150 Exemplare), Silber & Schwarz (ebenfalls 150 Exemplare) und Splatter (200 Exemplare).

Derzeit touren Rýr durch Deutschland. Tickets für die heutige Show im Berliner Schokoladen sind bei Tickettoaster oder natürlich an der Abendkasse erhältlich. Infos zur Show in Ilmenau gibt es auf der Homepage der Baracke 5. Beim Leipziger Stö, einem Club im studentisch geprägten Stadtteil Connewitz, setzt man vermutlich auf die Abendkasse. Eine offizielle Release-Show für "Transient" findet am 26. November im Tief (Zukunft am Ostkreuz) statt. Tickets gibt es noch keine, wir empfehlen, das Programm auf der Zukunft-Homepage im Auge zu behalten.

Video: Rýr - "Transient"

Live: Rýr

20.10. Berlin - Schokoladen

28.10. Ilmenau - Baracke 5

29.10. Leipzig - Stö

26.11. Berlin - Tief (Zukunft am Ostkreuz)