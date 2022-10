VISIONS Premiere: The Pighounds zeigen Video zu neuer Single "Hilleboom Close"

Foto: Felix Maxim Eller

Zum lauten Grunge des Dortmunder Duos The Pighounds gesellt sich auf der dritten Single "Hilleboom Close" des kommenden Albums auch noch wilder Stoner und Punkrock. Den Genre-Cocktial gibt es dann auch schon bald live zu sehen.

Normalerweise liegt das Revier von Sänger und Gitarrist Peter Bering sowie Schlagzeuger Alessandro De Luca irgendwo zwischen Soundgarden und Nirvana, den Picturebooks und Daily Thompson. Auf der dritten Single nach "Green Lobster Inc." und "LaLaLa (Lick it)" ihres kommenden Albums "Pig Phat Phace" wildern sie dieses Mal auch im Stoner-Revier von Fu Manchu oder Red Fang - nur mit dreifacher Geschwindkeit.

Wie gut das auch live funktioniert, sieht man im begleitenden Musikvideo, das beim Noisolution Fest 2022, dem Obernair 2022 und einer Show in ihrem Heimatstadt Dortmund entstanden ist. Ab Samstag sind The Pighounds dann auch wieder selbst auf Club-Tour unterwegs. Unter anderem mit Amyjo Doh & The Spangles - geführt von Peter Dohertys Schwester - und als Support von 24/7 Diva Heaven, Isoscope sowie Hathors.

Als besonderes Highlight spielen die beiden Lokalmatadore am 27. Oktober im Dortmunder Plattenladen Black Plastic ein Set mit Amyjo Doh & The Spangles und danach ein Set als The Pighounds - dort gibt es dann schon exklusiv vor Release das neue Album zu erwerben.

Das dritte Studioalbum "Pig Phat Phace" erscheint am 18. November über Noisolution. Ab dem 23. Oktober 18 Uhr kann man dort auch die auf 100 Stück limitierte "Club 100"-Special-Edition bestellen. Inklusive transparentem Vinyl, einem von der Band signiertem Kunstdruck auf Silberpappe, Textblatt, CD, Sticker und Polaroid-Foto. Alle dieser Platten kommen in bedruckter PVC-Hülle und sind handnummeriert sowie gestempelt.

Video: The Pighounds - "Hilleboom Close"

Live: The Pighounds

22.10. Witten - Jugendcafé Treff

27.10. Dortmund - Black Plastic

02.12. München - Glockenbachwerkstatt

03.12. Augsburg - Bombig Bar

10.12. Dortmund - Brauks

20.01. Berlin - Schokoladen

25.01. Köln - Sonic Ballroom

28.01. Bochum - Die Trompete

17.02. Kiel - Schaubude

30.10. Bielefeld - Forum

Packshot: "Club 100"-Special-Edition