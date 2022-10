Arctic Monkeys veröffentlichen finale Single vor Albumrelease mit Live-Video

Foto: Zackery Michael

Das Funk-lastige "I Ain't Quite Where I Think I Am" hatten die Arctic Monkeys bereits im August auf dem Zürich Openair Festival live vorgestellt. Es ist die letzte Single vor Release ihres siebten Studioalbums "The Car" am Freitag.

Das zum neuen Song enstandene Live-Video stammt allerdings nicht von seiner erstmaligen Performance in der Schweiz, sondern von einer Show der Arctic Monkeys im King's Theatre in Brooklyn, New York. In der professionell aufgenommen Performance kann "I Ain't Quite Where I Think I Am" nun auch in seinem vollen Glanz erstrahlen: Funkadelic-Licks, Bongos, üppiger Background-Gesang, flirrende Synthies und ein merklicher Jazz-Vibe tragen die finale Singleauskopplung vor Rlease des am Freitag erscheinenden "The Car", das auch noch im Bandshop vorbestellt werden kann.

Der Track folgt auf den ersten Albumvorgeschmack "There'd Better Be A Mirrorball" und die zweite Single "Body Paint". Beide stellten nochmal eine Erweiterung ihres neuen Sounds von Vorgänger "Tranquility Base Hotel & Casino" (2018) dar. Letzteren spielten die Indierocker vergangene Woche sogar im deutschen Fernsehen bei "Late Night Berlin" auf Prosieben. Die Aufnahme davon ist allerdings nicht mehr verfügbar.

Frontmann Alex Turner sprach mit Zane Lowe zum neuen Albums auf Apple Music 1: "Ich weiß nicht, es ist kein Kampf zwischen der Band und diesem anderen Sound", so Turner. "Ich denke, es war wichtig für uns, zu versuchen, damit etwas zu erreichen, mit der Dynamik dieser ganzen Situation. Und ich nehme an, es ist nicht nur zwischen den Streichern und der Band selbst [...]. Wir haben ein bisschen mehr Spaß mit dieser Art von Ideen."

Zuletzt ergänzten die Arctic Monkeys ihrer Welttournee 2023 um einige europäische Headline-Termine im April und Mai, darunter allein zehn Shows in Deutschland. Tickets gibt es etwa bei Eventim.

Live-Video: Arctic Monkeys - "I Ain't Quite Where I Think I Am"

Stream: Arctic Monkeys - "I Ain't Quite Where I Think I Am"

Live: Arctic Monkeys

24.04. Linz - Tips Arena

25.04. München - Zenith

27.04. Hamburg - Sporthalle Hamburg

02.05. Berlin - Mercedes-Benz Arena

03.05. Oberhausen - Rudolf Weber-Arena

05.05. Amsterdam - Ziggo Dome

08.05. Frankfurt/Main - Festhalle Frankfurt