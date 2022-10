VISIONS Premiere: Might präsentieren Video zu "Tightrope Walk"

Foto: Might

Das Doom-Duo Might präsentiert bei uns sein neues Video zum Song "Tightrope Walk". Das Ehepaar vermischt diverse Elemente aus unterschiedlichsten Musikrichtungen. Aus dem ungewöhnlichen Mix entfalten sich Songs, die in ihrer Diversität überzeugen.

Als die gemeinsame Punk-Band Deamon's Child aufgelöst wurde, legten Ana Muhi und Sven Missullis einen neuen Fokus. Die einvernehmliche Trennung vom damaligen Schlagzeuger Tim Mohr gab dabei Raum für ein neues Projekt des Künstlerpaars: Might.

Als Might lebten die beiden ihre neu entdeckte künstlerische Freiheit im hauseigenen Studio aus. Im Juli 2020 erschien dann schon das Debütalbum "Might". Auch wenn der neue Stil sich schnell vom Punk löste und Doom als treibendes Element das neue Material dominierte, verloren Might nicht ihren Status als musikalischer Geheimtipp.

Mit "Abyss" veröffentlichte das Ehepaar im August 2022 ihr zweites Album. Zwischen zarten Akustikparts pflegen sich unterschiedlichste Genres wie Black Metal, Sludge, Doom, Post-Rock aber auch Shoegaze ein, zwischen denen die beiden fast beliebig wechseln. Es entsteht ein dichter Klangteppich, auf dem alle bedienten Genres genug Platz finden.

Das neue Musikvideo zum Song "Tightrope Walk" untermalt die Gelassenheit und Naturverbundenheit von Muhi und Missullis. Am Fuße des Langkofels, einem Gipfel in den Südtiroler Dolomiten, fand die Band ihren Bezug zu der Natur wieder. Zur Veröffentlichung äußerte sich Missullis wie folgt: "Schon als wir 2021 das erste Mal in den Dolomiten waren, hat uns die Schönheit der Natur die Sprache verschlagen. Uns war sofort klar, dass wir an diesem speziellen Ort ein Musikvideo drehen wollten. Der Song passt von der Stimmung perfekt in diese Umgebung, sowohl musikalisch als auch inhaltlich, da diese Gegend eine einzigartige Weite und Freiheit ausstrahlt." Muhi fügte noch hinzu: "Die Gratwanderung zwischen Bevormundung und Schutz schnürt manch einem Menschen lautlos die Kehle ab. Sie nimmt einem autonomen Wesen den Atem, um zurück zubrüllen, diese Herrschaft abzulehnen – selbst, wenn sie gut gemeint ist." Die Veröffentlichung ist schon die dritte Auskopplung des aktuellen Albums, welches bei Exil On Mainstream erschien.

Das aktuelle Album ist noch in unterschiedlichen Ausführungen beim Label erhältlich. Eine kleine Clubtour steht Ende dieses Jahres auch noch auf dem Programm.

Video: Might - "Tightrope Walk"