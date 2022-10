Frank Carter & The Rattlesnakes veröffentlichen neue Single "The Drugs" mit Jamie T

Foto: Bridie Florence

Nach einem Gastauftritt auf seinem aktuellen Album revanchiert sich Indie-Held Jamie T bei Frank Carter & The Rattlesnakes. Ihr gemeinsamer Punk-Wutanfall "The Drugs" dürfte das wildeste aller Beteiligten seit langem sein.

"You don't take the drugs/ The drugs take you/ Tear your life apart/ Until there's nothing left to lose!" Die Message im neuen Anti-Drogen-Manifest von Frank Carter & The Rattlesnakes könnte nicht deutlicher sein. Frontmann und Tätowierer Carter schrieb den Song nach einigen langen Gesprächen mit Freunden, die mit ihrer Sucht zu kämpfen hatten. "Das Leben ist eine schwierige Reise, aber es ist einfacher, wenn man gute Freunde um sich hat."

Und um zu verdeutlichen, wie wichtig gute Freunde sind, holten sich Carter und seine Band niemand Geringeren als die britische Indie-Singer/Songwriter-Ikone Jamie T hinzu. Zusammen mit dessen halb-gerappten, halb gebrüllen Zeilen und Carters Gegrunze entstand mit dem verzerrten "The Drugs" einer der wahrscheinlich wütendsten Songs aller Beteiligen seit langem. Auf dem aktuellen Album "Sticky" verstecken Carter & Co. ihren Punk nämlich hinter allerhand Pop-Experimenten, während Punkrock-Connoisseur Jamie T sich auf seiner aktuellen Platte "The Theory Of Whatever" lieber Beat, Melodie und Melancholie widmet.

"Jamie und ich hatten schon seit Jahren darüber gesprochen, Musik zu machen", sagte Frank Carter zur Kooperation. "Als er mich bat, auf seinem Song 'British Hell' zu singen, ergriff ich die Chance. Als ich ihn also bat, auf 'The Drugs' zu singen, revanchierte er sich in perfektem Stil." Die beiden kennen sich laut Carter sogar schon seit 2007, als dieser noch mit seiner Hardcore-Band Gallows unterwegs war. "Eines der Dinge, die ich sehr früh gelernt habe, war, dass Freunde schwer zu finden sind, aber wenn man sie gefunden hat, muss man sie festhalten. Jamie ist mein Freund, seit wir uns bei einem Gig in Austin, Texas, hinter der Bühne begegnet sind. Gallows hatten gerade ihr Set beendet, ich hatte einen Schlag ins Gesicht bekommen, und er kam herein, und ich lächelte nur ein blutiges Lächeln, und seitdem sind wir Freunde", so Carter. "Zwei Seiten derselben Medaille, Frank und ich", ergänzte Jamie T.

Ob "The Drugs" schon der Vorbote auf ein neues Album ist, machte die Band noch nicht bekannt. Ab November steht so oder so erst Mal ihre EU-Tour zum aktuellen Album von 2021 an. Tickets gibt es noch bei Eventim.

Video: Frank Carter & The Rattlesnakes & Jamie T - "The Drugs"

VISIONS empfiehlt:

Frank Carter & The Rattlesnakes

08.11. Hamburg - Markthalle

10.11. Köln - Kantine

13.11. Berlin - Astra Kulturhaus

17.11. München - Neue Theaterfabrik

20.11. Zürich - Dynamo