VISIONS Premiere: Hello Pity stellen neuen Song "An Idea Of Guilt" mit Video vor

Foto: Hello Pity

Das Post-Punk-Quartett Hello Pity präsentiert bei uns ihr neues Video zum Song "An Idea Of Guilt". Zwischen Grunge-Gitarren liefern die Berliner:innen eine einnehmende Hommage an Franz Kafkas "Der Prozess".

Schon kurz nach ihrer Gründung 2018 konnten Hello Pity die Aufmerksamkeit der Berliner Musikszene mit ihrem DIY-Tape "Goodbye Genius" auf sich ziehen. Damals noch mehr Grunge-behaftet, wagt das Quartett nun auf dem Weg zu ihrem Debütalbum die Reise über experimentellen Alternative-Rock und Post-Punk, bis hin zur psychedelischem Noise.

Die neuste Single des Quartetts "An Idea Of Guilt" ist von Franz Kafkas "Der Prozess" inspiriert. In einem der bedeutendsten Werke des Schriftstellers wird ein Verbrechen behandelt, welches nie explizit benannt wird. Hello Pity präsentieren uns nun in ihren eigenen, kafkaesken Gedankengang und mit ihm ein simples und gleichzeitig undurchdringbares Musikvideo: Schemenhaft lassen sich die Bandmitglieder nur als Schatten erahnen, während uns ihr kühler Post-Punk entgegendröhnt. Sänger und Gitarrist Colin sagt zu der Inspiration: "Wir dachten, das sei eine gute Allegorie auf unsere Zeit. Wir scheinen immer eine 'richtige, moralische' Realität zu haben, die wir einander aufzwingen können, aber vielleicht sind es tatsächlich nur Egoismus und Individualismus, die uns zu unseren eigenen entfremdeten Selbstrichtern machen, die sich gegenseitig zerfleischen."

In der Vergangenheit konnte die Band bereits bei einigen eigenen Shows, sowie bei Supportshows für internationale Acts wie etwa mit den Mailänder Post-Punks von The Gluts oder den Psych-Rockern Lorelle Meets The Obsolete aus Mexiko überzeugen. Bei ihrem Label Duchess Box repräsentieren sind sie Teil einer neuen Welle von Künstler:innen und sind dort vor allem für ihr Gender-Bending respektiert - sie repräsentieren eine geschlechtsneutrale Haltung und lassen Rollen von Individuen nicht durch ihr Geschlecht definieren.

Derzeit arbeitet das Quartett an ihrem Debütalbum, die Singles "Miss 45" und "John 9:39" sind bereits erschienen.

Video: Hello Pity - "An Idea Of Guilt"