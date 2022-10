Gojira teilen neuen Song "Our Time Is Now"

Foto: Gabrielle Duplantier

Die französischen Prog-Metaller Gojira haben mit "Our Time Is Now" einen exklusiven Song veröffentlicht - der ist Teil eines Computerspiels.

Das Eishockey-Game "NHL 23" von EA Sports hat sich einen dicken Soundtrack zusammengestellt mit Songs von Coheed And Cambria über Ghost und Korn bis hin zu Turnstile. Teil des Ganzen sind auch Gojira mit dem exklusiven Stück "Our Time Is Now" - das sich nicht auf dem 2021 erschienenen aktuellen Album "Fortitude" befindet.

Damit man den Song aber nicht nur im Spiel oder auf dem Soundtrack hören kann, gibt es ihn jetzt auch auf allen Streaming-Diensten. Das Stück ist stampfend und versprüht einen Industrial-Vibe. Sänger und Gitarrist Joe Duplantier sagt Folgendes darüber:

"Dieser Song ist allen Kämpfer:innen da draußen gewidmet, die ein Licht in dieser dunklen Welt entzünden. Wenn du dich um etwas Bedeutungsvolles für dich und deine Gemeinschaft kümmerst. Wenn du für eine Sache einstehst, wenn du Mitgefühl und Solidarität für die zeigst, deren Rechte weggenommen werden. Wenn du in einem Krieg deine Rechte verteidigst oder gegen die Abholzung kämpfst. Wenn du für Tierrechte, Menschenrechte stehst. Du bist ein Blitz, der Funke, der unsere Welt bestimmt. Deine Zeit ist jetzt. Unsere Zeit ist jetzt."

Außerdem fügt er hinzu: "Ruhe in Frieden junge Masha Amini. Sie wurde von der 'Moralpolizei' in Teheran deshalb getötet, weil sie ihren Hijab nicht 'richtig' trug. Und ruhet in Frieden all ihr Opfer der Brutalität während dieser Proteste, die nach ihrem Tod folgten. Wir unterstützen die Frauen des Iran in ihrem Kampf gegen die Unterdrückung."

Stream: Gojira - "Our Time Is Now"