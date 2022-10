Newsflash (Taylor Hawkins, Filter, The Strokes u.a.)

Foto: Oliver Halfin

Neuigkeiten von Taylor Hawkins, Filter, The Strokes, Fidlar, Green Day, Los Bitchos, Bleached, My Sleeping Karma, Rong Kong Koma, Hoaxed, Damona, Dina und einem freizügigen Shane MacGowan.

+++ Ein Trailer zur Doku "Let There Be Drums!", zeigt das letzte Interview von Taylor Hawkins veröffentlicht. Die Dokumentation soll laut Regisseur Justin Kreutzmann "die Kunst des Schlagzeugspiels [und] der Musiker, die sie beherrschen" im Fokus haben. Der Veröffentlichungstermin ist für den 28. Oktober angesetzt und soll unter anderem auch das letzte bekannte Interview mit Foo Fighters-Drummer Taylor Hawkins zeigen. Aber auch bekannte Schlagzeuger wie Ringo Starr von den Beatles, Stewart Copeland von The Police, Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers und Green Day-Schlagzeuger Tré Cool werden zu Wort kommen. Neben einem Einblick in ihre musikalischen Karrieren, erwartet Zuschauer:innen auch ein Einblick in die Privatleben der Künstler und die generellen Auswirkungen des titelgebenden Instruments auf die Generationen. "Let There Be Drums!" ist ab dem 28. Oktober bei Apple TV, Amazon Prime Video und in ausgewählten Kinos verfügbar.

Trailer: "Let There Be Drums!"

+++ Filter haben einen neuen Song veröffentlicht. Sieben Jahre nach Release von Album "Crazy Eyes" hat die Industrial-band außerdem erste Details zu ihrem achten Studioalbum angekündigt; 2023 soll eine neue Platte via Golden Robot erscheinen. Als erste Single erschien heute der glitchy Industrial-Song "For The Beaten". Weitere Details zum Album sind noch nicht bekannt. Ende September war Frontmann Richard Patrick gemeinsam mit seiner ehemaligen Band Nine Inch Nails aufgetreten, wo sie zusammen unter anderem den Filter-Song "Hey Man Nice Shot" spielten. Andeutungen auf ein neues Filter-Album gibt es schon seit längerem: Vergangenes Jahr waren "Murica" und "Thoughts And Prayers" erschienen, als neuer Albumtitel wurde dort noch "They Got Us Right Where They Want Us, At Each Other's Throats" genannt, dieser wurde nun scheinbar verworfen.

Video: Filter - "Beaten"

Instagram-Beitrag: Filter mit neuer Single "Beaten"

+++ The Strokes-Frontmann Julian Casablancas hat auf die neuen Gerüchte rund um ein neues Album reagiert. Produzent Rick Rubin hatte die Spekulationen angeheizt, nachdem er in einem Interview die Zusammenarbeit mit der Band bestätigte. In einem Social-Media-Post schrieb der Sänger: "Es stimmt, die Strokes haben gejammt und ein paar Sachen auf die Beine gestellt, aber wir sind immer noch so extrem weit davon entfernt, auch nur annähernd so etwas wie eine Band zu sein." Er fügte noch hinzu: "Wahrscheinlich bestätigen wir mehr in einem oder zwei Jahren". Das Aktuelle Album "The New Abnormal" erschien 2020.

Instagram-Post: Julian Casablancas bestätigt Jamsession

+++ Fidlar haben die neue Single "Sand On The Beach" veröffentlicht. Im Video zum neuen Song parodiert die Skate-Punk-Band TV-Dramas der 90er indem sie ihre eigene Serie, inklusive Storyline, namens "Sand On The Beach" erfinden. Der Pop-Punk-Song mit Surf-Rock-Vibes ist bereits die zweite Auskopplung aus der EP der Band die Anfang 2023 erscheinen soll. Genauere Details sind noch nicht bekannt.

Video: Fidlar - "Sand On The Beach"

Instagram-Beitrag: Fidlar kündigen "Sand On The Beach" an

+++ Green Day haben eine bislang unveröffentlichte Demo-Version von ihrem Album "Nimrod" (1997) veröffentlicht. Die neue Deluxe-Version des fünften Green-Day-Albums mit dem Titel "Nimrod XXV" enthält mehr als 52 Songs. Darunter das originale Album, sieben teils unveröffentlichte Demo-Aufnahmen, der Bonussong "Desensitized" der damaligen Japan-Version, eine Cover-Version von Elvis Costellos 1977er Song "Alison" und ein komplettes Live-Album mit 20 Tracks, aufgenommen in der Electric Factory in Philadelphia am 14. November 1997. "Nimrod XXV" wird am 27. Januar veröffentlicht. Die Demo-Version von "You Irritate Me" ist schon ab heute zu hören. Die Box mit ihren vielen Beilagen kann im Bandshop vorbestellt werden. Fans, die auf ein neues Album hoffen, müssen sich derweil noch gedulden. Zuletzt teaste die Band zwar mit Videos über Social-Media. Bis auf die 2021er Singles "Holy Toledo!" und "Pollyanna" gibt es allerdings keinen neue Wasserstandsmeldungen in Sachen neues Platte.

Stream: Green Day - "You Irritate Me" (Demo)

Cover & Tracklist: Green Day - "Nimrod XXV"

01. "Nice Guys Finish Last"

02. "Hitchin" A Ride"

03. "The Grouch"

04. "Redundant"

05. "Scattered"

06. "All The Time"

07. "Worry Rock"

08. "Platypus (I Hate You)"

09. "Uptight"

10. "Last Ride In"

11. "Jinx"

12. "Haushinka"

13. "Walking Alone"

14. "Reject"

15. "Take Back"

16. "King For A Day"

17. "Good Riddance (Time of Your Life)"

18. "Prosthetic Head"

19. "Nice Guys Finish Last (Demo)"

20. "Place Inside My Head (Demo)"

21. "The Grouch (Demo)"

22. "Walking Alone (Demo)"

23. "Jinx (Demo)"

24. "Alison (Demo)"

25. "Espionage (Demo)"

26. "You Irritate Me (Demo)"

27. "Tre Polka (Demo)"

28. "When It"s Time (Demo)"

29. "Desensitized (Demo)"

30. "Chain Saw (Demo)"

31. "Reject (Demo)"

32. "Black Eyeliner (Demo)"

33. "Going To Pasalacqua (Live at the Electric Factory, Philadelphia 11/14/97)"

34. "Welcome To Paradise (Live at the Electric Factory, Philadelphia 11/14/97)"

35. "Geek Stink Breath (Live at the Electric Factory, Philadelphia 11/14/97)"

36. "Nice Guys Finish Last (Live at the Electric Factory, Philadelphia 11/14/97)"

37. "Hitchin" A Ride (Live at the Electric Factory, Philadelphia 11/14/97)"

38. "The Grouch (Live at the Electric Factory, Philadelphia 11/14/97)"

39. "Chump (Live at the Electric Factory, Philadelphia 11/14/97)"

40. "Longview (Live at the Electric Factory, Philadelphia 11/14/97)"

41. "2000 Light Years Away (Live at the Electric Factory, Philadelphia 11/14/97)"

42. "Brain Stew (Live at the Electric Factory, Philadelphia 11/14/97)"

43. "Jaded (Live at the Electric Factory, Philadelphia 11/14/97)"

44. "Knowledge (Live at the Electric Factory, Philadelphia 11/14/97)"

45. "Basket Case (Live at the Electric Factory, Philadelphia 11/14/97)"

46. "She (Live at the Electric Factory, Philadelphia 11/14/97)"

47. "F.O.D. (Live at the Electric Factory, Philadelphia 11/14/97)"

48. "Paper Lanterns (Live at the Electric Factory, Philadelphia 11/14/97)"

49. "Scattered (Live at the Electric Factory, Philadelphia 11/14/97)"

50. "Prosthetic Head (Live at the Electric Factory, Philadelphia 11/14/97)"

51. "When I Come Around (Live at the Electric Factory, Philadelphia 11/14/97)"

52. "Good Riddance (Time Of Your Life) (Live at the Electric Factory, Philadelphia 11/14/97)"

+++ Los Bitchos haben eine Weihnachtsversion ihres Debütalbums angekündigt. Das britische Quintett bringt am 22. November eine weihnachtlich rot-weiße Variante von "Let The Festivities Begin!" auf den Markt. Mit im Paket enthalten ist eine Flex-Disc, die die Weihnachts-EP "Los Chrismos" mit zwei bisher unveröffentlichten Songs, namens "Los Chrismos" und "Tipp Tapp" mit sich bringt. Die EP kann online vorbestellt werden. Am 7. Dezember spielen Los Bitchos außerdem eine Show in Berlin, Tickets dafür gibt es online.

Video: Los Bitchos - "Los Chrismos"

Live: Los Bitchos

07.12. Berlin - Silent Green

+++ Bleached haben die neue Single "Flip It" veröffentlicht. Der catchy Pop-Rock-Song handelt laut Sängerin Jennifer Clavin davon, die eigenen Dämonen zu besiegen: "Als ich diesen Song schrieb, hatte ich das Gefühl, dass ich meinen inneren Krieger finden musste, um einen weiteren Tag in L.A. zu überstehen." Während der Pandemie hatte das Indie-Duo zuletzt den Song "Stupid Boys" im Rahmen der "Me-Too"-Bewegung veröffentlicht, 2019 erschien ihr aktuelles Album "Don't You Think You've Had Enough". Mit Single-Release haben Bleached außerdem auch einige US-Tourdaten angekündigt.

Stream: Bleached - "Flip It"

Instagram-Beitrag: Bleached - "Flip It"

+++ Für den Schlagzeuger von My Sleeping Karma wurde ein Fundraiser eingerichtet. Nur wenige Monate nach Veröffentlichung des aktuellen Albums "Atma" wurde auch die Krebserkrankung von Steffen Wiegand öffentlich. Er hat eine seltene Form von Knochenmarkkrebs. Um ihn finanziell zu unterstützen, richtete seine Frau nun eine Spendenplattform ein. Sie schrieb in einem Statement: "In den letzten drei Jahren haben wir ihn mit verschiedenen chemischen Behandlungen und Antikörpertherapien ziemlich gut in den Griff bekommen. Doch nun ist die Schulmedizin am Ende [...] und Steffen hat intensiv recherchiert und eine vielversprechende Alternative gefunden. Diese Option wird leider nicht von der Krankenkasse bezahlt." Dem Aufruf zu Helfen folgten schon einige Familienmitglieder, Freunde und Fans. Von den angestrebten 50.000 Euro sind schon mehr als 20.000 Euro gesammelt worden.

Fundraiser für Steffen Wiegand:

+++ Rong Kong Koma haben ein neues Musikvideo geteilt. Aus dem Album "Delfine der Weide" koppelte die Band schon die vierte Single aus. "Fanfare" wurde zusammen mit Acht Eimer Hühnerherzen-Sängerin Apocalypse Vega produziert. Das Album erscheint am 28. Oktober über Rookie. Beim Label kann die Platte auch schon vorbestellt werden.

Video: Rong Kong Koma - "Fanfare"

+++ Hoaxed haben die Single "The Knowing" veröffentlicht. Zwei Wochen vor Release ihres neuen Albums "Two Shadows", hat das Melodic-Rock-Duo damit die bereits dritte Single herausgebracht. Zuvor erschienen "Guilty Ones" und "The Call". Die Band sagt über die neue Single: "Es liegt in der menschlichen Natur, neugierig zu sein, welchen Weg das eigene Leben nehmen wird und wie man es beeinflussen kann. Dieses Lied warnt davor, sich in Praktiken zu vertiefen, die man nicht versteht." Das Album kann online vorbestellt werden.

Video: Hoaxed - "The Knowing"

+++ Damona hat ihre dritte Single "You Should Be Scared" veröffentlicht. Mit gerade einmal 16 Jahren liefert Anja - wie Damona mit bürgerlichem Namen heißt - Pop-Punk, der zeigt, dass Teenage-Angst und Grunge auch in der Gen-Z nicht tot sind. 2020 war die damals 14-Jährige Kandidatin bei der Castingshow "The Voice Kids", nach ihrem Ausscheiden fing sie an ihre Karriere auf der Social-Media-Plattform TikTok aufzubauen. Die mittlerweile 16-Jährige kann dort 1,8 Millionen Follower:innen verzeichnen, die regelmäßig ihre Song-Cover und Demos anklicken. Im Mai veröffentlichte sie ihre erste Single "Skeleton", "Flame Under A Glass" folgte im Juli und nun das grungig-angehauchte "You Should Be Scared" mit dem Thema weibliche Ermächtigung. Noch in diesem Jahr soll auch die Debüt-EP der Münchnerin erscheinen, genaue Details sind noch nicht bekannt.

Musikvideo: Damona - "You Should Be Scared"

Instagram-Beitrag: Damona kündigt "You Should Be Scared"

+++ Die Alternative-Rock-Newcomer Dina haben ihre erste Single "Diener" vorgestellt. Musikalisch wabern die Hamburger irgendwo im Äther zwischen fetten Metalcore-Riffs, der Rock-Disco von Royal Blood und dem HipHop entlehnten Texten wie "Digger was für Ambitionen, wir sind sowieso alle gefickt Digger was für Ambitionen, wir sind sowieso alle gefickt". Ob die maskiert in Erscheinung tretenden Hamburger auch ein Album parat haben, machten sie bislang noch nicht öffentlich.

Video: Dina - "Diener"

+++ Shane MacGowan von The Pogues und Bono von U2 sind ein denkbar ungleiches Paar. Dass der sonnenbrillte Philanthrop sogar dem notorischen Punk-Chaoten MacGowan Obdach bot, wurde ihm wohl gewissermaßen zum Verhängnis: MacGowan hat nämlich im Rahmen der Veröffentlichung seines kommenden Kunst-Buches "The Eternal Buzz And The Crock Of Gold" zugegeben, dass er den vorbeifahrenden Zügen mit seinem besten Stück zugewunken hat, als er in Bonos Haus wohnte. Der U2-Frontmann hat in seinem Haus an der Südküste von Dublin ein Gästehaus mit Blick auf die Bucht und die Bahnlinie. "Bono hat ein Glasdach und eine Glaswand eingebaut", erklärte MacGowan der Times. "Ich winkte den vorbeifahrenden Zügen immer mit meinem Pimmel und hoffte, dass sie dachten, er gehöre Bono." Der Punk-Sänger wurde zusammen mit seiner Lebensgefährtin Victoria Mary Clarke interviewt, die die Geschichte weiter erzählte. "Bono war sehr geduldig", sagte sie. "Wir hatten ständig die Polizei bei uns, weil Shane ständig den Alarm auslöste. Schließlich hat er uns gebeten, auszuziehen." Nicht dass man noch denkt, Bono wedelt da von seiner Veranda den Fahrgästen zu.