The Arcs kündigen erstes Album seit acht Jahren an, veröffentlichen erste Single

Foto: Easy Eye Sound

Black-Keys-Frontmann Dan Auerbach hat mit seinem Soul-Garage-Nebenprojekt The Arcs ein zweites Studioalbum "Electrophonic Chronic" angekündigt - das erste seit acht Jahren. Mit der neuen Single und dem trippy Video wagen sie sich dafür in psychedelisches Terrain vor.

2015 trat Garage-Großmeister Dan Aucherbach neben seiner Tätigkeit als Frontmann bei den Black Keys und als umtriebiger Prodzent (u.a. The Growlers, Night Beats, Shannon And The Clams, Hanni El Khatib) auch noch mit einem weiteren Projekt in Erscheinung: The Arcs.

Damit wilderte er mit seinen Kollegen Leon Michels, Nick Movshon, Homer Steinweiss - allesamt Mitglieder der Instrumental-Soul-Kombo Menahan Street Band - und dem 2018 verstorbenen Multi-Instrumentalisten Richard Swift in Auerbachs Wohlfühlzone zwischen Garage, Soul, Rhythm And Blues sowie Psychedelic Rock. Bislang veröffentlichen sie nur 2015 ihr Debüt "Yours, Dreamily" sowie eine EP mit Dr. John und David Hidalgo.

Das kommende zweite Album "Electrophonic Chronic" wurde von Michels und Auerbach co-produziert und größtenteils noch mit Swift aufgenommen. Die Platte entstand laut Pressetext vor allem aus der gemeinsamen Obsession der Band fürs Aufnehmen und das "Crate-Digging" (Stöbern alter Vinyl-Schallplatten), wovon eine Vielzahl von Inspirationen einflossen, darunter dieses Mal neben Garage auch Vintage-Soul oder 60er-jahre-Space-Age-Pop. Dieses Amalgam aus Retro-Sounds mit moderner Produktion gibt es in der bereits veröffentlichten Leadsingle "Keep On Dreamin'" zu hören - ein bunter Trip in Form des Animationsvideos von Robert "Roboshobo" Schober und El Oms inklusive. Der Song ist allerdings nicht komplett neu: The Arcs präsentierten "Keep On Dreamin'" bereits 2015 live.

"Bei dieser neuen Platte geht es vor allem darum, Swift zu ehren", sagte Auerbach in einem Statement. "Es ist eine Möglichkeit für uns, uns von ihm zu verabschieden, indem wir ihn noch einmal spielen, lachen und singen sehen. Es war manchmal schwer, aber ich denke, es war wirklich hilfreich, es zu tun." Er fuhr fort: "Ob in New York City, Nashville, L.A. oder in Swifts Heimatstadt Cottage Grove, Oregon, egal wo wir waren, wir waren immer zusammen im Studio. [...]Wir hatten einfach nur Spaß, arbeiteten an Sounds, machten Musik." Michels sagte unterdessen, dass The Arcs "zwischen 80 und 100 Tracks" aufgenommen hätten, da die Gruppe nach der Veröffentlichung von 'Yours, Dreamily' "einfach ständig aufnahm". "Es hat so viel Spaß gemacht, wieder einmal im Studio zu sein, und wir haben einfach die ganze Zeit Musik gemacht", fügte er hinzu. "Ich denke, es gab immer den Plan, ein Nachfolgealbum zu machen."

"Electrophonic Chronic" erscheint am 27. Januar über Auerbachs eigenes Label Easy Eye und kann bereits vorbestellt werden. Mit seinem kongenialen Partner Patrick Carney bei den Black Keys veröffentliche Auerbach zuletzt "Dropout Boogie" im Mai.

Video: The Arcs - "Keep On Dreamin'"

Video: The Arcs - "Keep On Dreamin'" (live 2015)

Cover & Tracklist: The Arcs - "Electrophonic Chronic"

01. "Keep On Dreamin"

02. "Eyez"

03. "Heaven Is A Place"

04. "Califone Interlude"

05. "River"

06. "Sunshine"

07. "A Man Will Do Wrong"

08. "Behind The Eyes"

09. "Backstage Mess"

10. "Sporting Girls Interlude"

11. "Love Doesn't Live Here Anymore"

12. "Only One For Me"