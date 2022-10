Podcast "Der Soundtrack meines Lebens": Neue Folge mit Torsten Scholz (Beatsteaks)

Foto: Jan Schwarzkamp

Mit dem Bassisten der Beatsteaks lädt sich Gastgeber Jan Schwarzkamp einen Fan seines Podcasts "Der Soundtrack meines Lebens" nach Hause ein. Eine Anerkennung, die auf Gegenseitigkeit beruht und so gibt es fast nichts, worüber die beiden nicht herzlich zu plaudern wissen.

Anfang der 90er mischt der gebürtige Leipziger in der Berliner Punk- und Hardcore-Szene mit, spielt in der Hardcore-Band Lowchainz, veranstaltet Konzerte mit und macht Mitte des Jahrzehnts die Radiosendung "Hardcorefightnight" im Offenen Kanal Berlin. Heute hat er längst bei Radio FRITZ vom rbb angeheuert mit seiner Sendung "Ständig Totze". Und legt als DJ Totze Trippi schon seit einem Vierteljahrhundert auf.

Scholz, der seit 22 Jahren Mitglied der Beatsteaks ist, verleiht während des Gesprächs seinem jugendlichen Vergangenheits-Ich das Prädikat "Stino" (stink normal). Durch den Film "Beat Street" mit Harry Belafonte entdeckt er in den 80ern seine Liebe zu Breakdance, die Beastie Boys hält er bis heute für die "aller coolsten" und The Clash für eine Band bei der sich die Pop-Punkbands der 90er "zu Recht bedient haben".

In der neuen Episode erinnert er sich außerdem an eine strebsame Schulzeit in Ostberlin, wo er wegen guter Führung als FDJler 1987 zu einem einmaligen Konzertereignis gehen darf: Bob Dylan spielt einen von der DDR-Führung als "Friedenskonzert" propagierten Auftritt. Scholz, der im Gegensatz zu den Klassenkameraden keine großen Ambitionen hegt das live mitzuerleben, das Gratisticket aber dennoch annimmt, schaut sich die Vorband, Tom Petty And The Heartbreakers an und geht im Anschluss, bevor Dylan auch nur einen Ton gespielt hat.

Wieso er mit Beatsteaks-Kollege Thomas Götz eine Hassliebe zur Band Fehlfarben teilt, wie die "Tanten in den Kittelschürzen" beim DDR-Friseur verhinderten, dass Scholz zu den gut gestylten New-Romantik-Kids gehörte, und warum enge Hosen einfach nichts für ihn sind, hört ihr in der aktuellen Folge.

Diese und alle vorherigen Folgen gibt es hier zum Nachhören.

Podcast: "Der Soundtrack meines Lebens - Folge 36: Torsten Scholz