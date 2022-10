VISIONS empfiehlt: Life Of Agony gehen 2023 auf Welttournee

Foto: Gino De Pinto

Ab Mitte Januar geht die Alternative-Metal-Band Life Of Agony auf Tour zum 30-jährigen Jubiläum ihres Debütalbums "River Runs Red". Auch in Deutschland schauen sie für vier Shows vorbei.

Vergangenes Frühjahr zeigten Life Of Agony in ihrer Band-Dokumentation "The Sound Of Scars" nie zuvor gesehene Einblicke in die vergangenen Jahrzehnte ihrer Band: Zwischen Depressionen, großen Erfolgen, Gewalterfahrungen und Drogenabhängigkeit wurden innerhalb von knapp 90 Minuten die wichtigsten Geschehnisse rekapituliert. Natürlich mit dabei: das Debütalbum der New Yorker: "River Runs Red" von 1993. Das verschaffte ihnen damals den Durchbruch und gilt noch heute als eine der wichtige Platte der Metal-Geschichte.

30 Jahre sind seit Release des Konzeptalbums vergangen und es wird Zeit das Phänomen "River Runs Red" erneut aufleben zu lassen. Mit dem Release ihres neuesten Albums "The Sound Of Scars" (2019) konnten Life Of Agony bereits den Bogen zurück zu ihrem Debüt spannen, indem sie die Geschichte des jungen Mannes, der in den darauf enthaltenen Songs "Monday", "Thursday" und "Friday" vermeintlich bei einem Suizidversuch starb, weitererzählten. Gemeinsam mit Prong und Tara Who? bringt die Alternative-Metal-Band das Album nun nochmal auf Welttournee und gibt Fans die Chance den Meilenstein in voller Länge live zu erleben - unter anderem auch bei vier Shows im deutschsprachigen Raum.

Tickets bekommt ihr ab sofort bei mytickets.de und eventim.de, sowie ab Freitag, den 14.Oktober bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

VISIONS empfiehlt:

Life Of Agony

13.01. Bochum – Matrix

17.01. Hamburg – Grünspan

18.01. Berlin – Huxley’s

23.01. München – Backstage Werk