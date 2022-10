Blink-182 veröffentlichen neue Single "Edging"

Foto: Jack Bridgland

Trotz des offensichtlichen Titels ist die erste Single nach der Reunion von Blink-182 überraschenderweise frei von anzüglichen Witzen - und wieder gitarrenlastiger.

Nach dem augzwinkernden Video zum Comeback in der Besetzung Mark Hoppus, Tom DeLonge und Travis Barker fällt "Edging" trotz DeLonges Vorliebe für pubertäre Scherze deutlich bodenständiger aus. Im ersten Song des Trios mit ihrem zurückkehrenden Co-Frontmann geht es nämlich um die selbstironische Sicht auf das Ende einer Beziehung.

"I ain't that cool, a little fucked in the head/ They'll be hangin' me quick when I'm back from the dead/ Get the rope", singt DeLonge in der stampfenden Pop-Punk-Hymne etwa, die wieder gitarrenlastiger klingt, als das noch mit Gitarrist Matt Skiba (Alkaline Trio) veröffentlichte "Nine" (2019). "Edging" soll auch auf dem bislang namenlosen neuen Album entahlten sein. Die Platte kann schon in verschiedenen limitierten Vinyl-Versionen auf der Webseite der Band vorbestellt werden. Ein Veröffentlichungsdatum steht derweil noch aus.

Die Rückkehr von DeLonge, der die Band 1992 mit Mark Hoppus gründete, sie aber 2015 im Streit verließ, wurde bereits am Dienstag öffentlich gemacht. DeLonge äußerte sich noch vor Release der neuen Single zum scheidenden Skiba: "Ich wollte mir eine Minute Zeit nehmen und dir für alles danken, was du getan hast, um die Band während meiner Abwesenheit am Leben zu erhalten", schreibt der Sänger und Gitarrist auf Instagram. "Ich halte dich für enorm talentiert (ich liebe und höre deine Band bis zum heutigen Tag). Du warst immer so nett zu mir, nicht nur in der Presse, sondern auch zu anderen. Das habe ich wirklich bemerkt. Die Emotionen zwischen uns dreien in Blink waren schon immer kompliziert, aber Marks Krebserkrankung hat die Dinge wirklich ins rechte Licht gerückt. Aber um ehrlich zu sein, wäre die Band heute gar nicht hier, wenn du nicht eingesprungen wärst und den Tag gerettet hättest. Also, von meinem Herzen zu deinem, danke, dass du ein Mitglied unserer Band bist." Zuvor zweifelte Skiba im Zuge der Spekulationen bereits seine Zugehörigkeit bei Blink-182 an. Eine Aussage zur Reunion seitens Skiba steht noch aus.

Blink-182 kommen im Zuge ihrer großen Reunion-Tour dann im September 2023 nach Europa. Drei Konzerte sind für große Arenen in Deutschland angesetzt, ein Konzert findet in Wien statt. Support sind The Story So Far. Tickets für die Tour gibt es am Montag auf der Webseite der Band. Zuletzt waren die Pop-Punks 2017 in Deutschland unterwegs.

Ein Video zu "Edging" erscheint am 15. Oktober um 6 Uhr morgens.

Video: Blink-182 - "Edging"

Instagram-Post:Tom DeLonge bedankt sich bei Matt Skiba

Live: Blink-182

09.09. Köln - Lanxess Arena

16.09. Berlin - Mercedes-Benz Arena

17.09. Hamburg - Barclays Arena

20.09. Wien - Stadthalle