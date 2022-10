Blink-182-Frontmann Mark Hoppus arbeitet an Memoiren, spricht über Reunion mit Tom DeLonge

Foto: Jack Bridgland

Schon vor der großen Offenbarung sprach Mark Hoppus über das Schreiben eines Buches mit seiner Krebserkrankung und der wohl daraus resultierenden Blink-182-Reunion als Schwerpunkt.

Noch bevor Blink-182 die schon länger anhaltenden Spekualtion um ihre Reunion am Dienstagnachmittag beendeten, konnte Frontmann Mark Hoppus schon am Wochenende zuvor etwas Konkretes bestätigen: er schreibt aktuell ein Buch. Hoppus erzählte Lifestyle-Magazin The Hollywood Reporter, dass er "Anfang des Jahres" mit dem Schreiben seiner Memoiren begonnen habe und dass es um "mein Leben und meine Erfahrungen mit Blink" sowie um seinen gut dokumentierten Kampf gegen Krebs im Jahr 2021 gehen wird.

"Ich habe die lange nichts über meine Krankheit gesagt, weil ich so verängstigt und überwältigt von der ganzen Sache war", sagte Hoppus zu seiner Erkrankung, die wohl einen großen Teil des Buches einnehmen wird. "Meine Welt wurde sehr, sehr klein. Ich habe mich abgeschottet, und es gab nur noch meine Familie und liebe Freunde, die in meinem Leben waren. Als ich bei meiner dritten Chemo im Krankenhausstuhl saß, habe ich es versehentlich auf Instagram gepostet. Ich erinnere mich, dass ich es angestarrt habe und die Leute anfingen anzurufen, wie mein Pressesprecher, mein Manager und meine Freunde. Plötzlich hieß es: 'Oh, verdammt, ich habe es wirklich vermasselt.'"

Durch die Bekanntgabe seiner Blutkrebserkrankung kam er aber auch wieder mit "alten Freunden" in Kontakt, "mit denen ich mich vor 20 Jahren zerstritten hatte". Dazu gehört wohl sein alter und neuer Blink-182-Kollege Tom DeLonge, der die Band 2015 im Streit verlassen musste und durch Matt Skiba von Alkaline Trio ersetzt wurde. "Sie traten wieder in mein Leben, und zu diesem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, dass ich die Kurve gekriegt hatte. Ich hatte nicht mehr so viel Angst und dachte: 'Okay, mal sehen, wie wir das durchstehen können, indem ich meine Geschichte erzähle.'"

Ein gemeinsamer Krankenhausbesuch von DeLonge und Drummer Travis Barker könnte in diesem Zuge auch der ausschlagegebende Anstoß für die Reunion gewesen sein. Wie schon berichtet, sagte Hoppus zu dem Treffen: "Es war das erste Mal seit fünf Jahren, dass wir alle drei in einem Raum waren. [...] Es gab keinen nachklingenden Groll. Es fühlte sich wieder so an, wie es sein sollte: drei Freunde, die in einem Raum sitzen."

Nach der großen Offenbarung gestern sprach Hoppus im After School Radio von Apple (transkribiert von Billboard) über die "Last", die Wiedervereinigung mit DeLonge geheim zu halten. "Ich habe das Gefühl, dass mir eine Last von den Schultern genommen wurde", sagte Hoppus. Dazu nannte er eine kürzliche Fan-Interaktion bei einem Baseball-Spiel als Beispiel, nachdem der Fan fragte, ob es "irgendeine Möglichkeit" gäbe. "Ich sagte: 'Irgendeine Möglichkeit für was?'" Der Bassist und Sänger führte aus: "Er fragte: 'Gibt es irgendeine Chance auf eine Blink-182-Reunion-Tour mit Tom zurück in der Band?' Er hatte so viel Hoffnung und Verzweiflung in seinen Augen, und ich wollte ihm einfach nur die Hand auf die Schulter legen und sagen: 'Mein Freund, warte einfach. Warte einfach noch drei, vier Tage.'"

Nach den Aussagen Skibas und dem Löschen sämtliche Instagram-Beiträge, gaben Blink-182 gestern bekannt, dass sie zum ersten Mal seit über acht Jahren offiziell wieder mit DeLonge zusammen arbeiten werden. Außerdem gaben die Pop-Punks bekannt, dass ein neues Album - das erste mit DeLonge seit "Neighborhoods" (2011) - aufgenommen wurde. Die erste Single "Edging" soll bereits diesen Freitag ercheinen. Ein Veröffentlichungstermin ist sowohl für das neue Album als auch für Hoppus' Buch noch nicht bekannt.

Ab März 2023 ist eine große Welttournee von Blink-182 angesetzt. Die Konzerte in Deutschland und Österreich sollen im September stattfinden. Tickets gibt es ab Montag auf der Webseite der Band und schon ab Donnerstag im exklusiven Ticketmaster-Presale.

