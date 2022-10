Newsflash (Queens Of The Stone Age, Liam Gallagher, Architects u.a.)

Foto: Andreas Neumann

Neuigkeiten von Queens Of The Stone Age, Liam Gallagher, Architects, Årabrot, Animal Collective, Low, Yeah Yeah Yeahs, Dave Rowntree, The Locust und Serj Tankian.

+++ Eagles Of Death Metal-Frontmann Jesse Hughes hat die Fertigstellung eines neuen Albums von Queens Of The Stone Age bestätigt. Der Bandkollege von Queens-Of-The-Stone-Age-Mastermind Josh Homme erklärte fast beiläufig, dass die Desert-Rock-Gruppe von Homme ein neues Album produziert hätte. Ein Fan fragte ihn zunächst, was er mit Eagles Of Death Metal in Zukunft plane. Hughes antwortete: "Wir nehmen gerade ein neues Album auf. Die Queens haben gerade erst eins gemacht. Nun machen wir unseres." Das aktuelle Queens-Of-The-Stone-Age-Album "Villans" erschien 2017. Zwei Jahre zuvor hatten Hughes und Homme als mit "Zipper Down" das bislang letzte Studioalbum als Eagles Of Death Metal veröffentlicht. Momentan können noch mehrere Neuauflagen von Queens Of The Stone Age online bestellt werden. Wann die jeweiligen neuen Alben erscheinen werden, ist noch unklar. Eine Bestätigung seits Homme steht auch noch aus.

Instagram-Video: Laut Jesse Hughes ist das neue QOTSA-Album schon fertig

+++ Liam Gallagher hat zum internationalen Tag der Seelischen Gesundheit ein neues Musikvideo zu "Too Good For Giving Up" veröffentlicht. Der Song stammt von seinem aktuellem Album "C'Mon You Know". Das begleitende Video entstsand in Zusammenarbeit mit der Suizid-Präventions-Organisation "Talk Club". Der Ex-Oasis-Sänger sagte zu dem Projekt: "Jeder von uns kennt jemanden, der von einem Suizid betroffen ist, die leider so häufig wie nie zuvor vorkommen. Ich habe viele Menschen viel zu früh verloren und es ist wichtig, darüber zu reden. Ich freue mich, dass ich mit diesem Song in irgendeiner Weise helfen kann." Gründer der Organisation, Ben Akers, berichtet, dass die Zusammenarbeit jetzt schon dafür gesorgt hat, dass mehr Menschen über ihre Probleme mit ihrer psychischen Gesundheit sprechen. Besonders bei Männern über 50 stellt Suizid die häufigste Todesursache dar, daher ist es um so wichtiger, das Thema häufiger in der Öffentlichkeit anzusprechen. Der gesamte Profit aus dem Single- und Videorelease in den nächsten sechs Monaten wird an "Talk Club" gespendet.

Solltet ihr suizidgefährdet sein oder jemanden kennen, der suizidgefährdet ist, könnt ihr jederzeit bei der Telefonseelsorge Hilfe suchen, Telefon: 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222, und im Internet unter telefonseelsorge.de. Hilfsangebote gibt es auch unter suizidprophylaxe.de.

Musikvideo: Liam Gallagher - "Too Good For Giving Up"

Instagram Beitrag: Liam Gallagher über mentale Gesundheit und sein neues Video

+++ Architects haben ihre neue Single "A New Moral Low Ground" veröffentlicht. Die Band setzt hier ihre Erkundung von neuen elektronischen und industriellen Sounds fort, der schon direkt zu Beginn des Songs von den stimmungsvollen Synthesizern angekündigt wird. Das neue Album der Metalcore-Band "The Classic Symptoms Of A Broken Spirit" erscheint am 21. Oktober via Epitaph/Indigo und stellt das bereits zehnte Studioalbum der Briten dar. Das Quintett aus Brighton hatte erst Anfang 2021 ihr bisher letztes Album "For Those That Wish To Exist" veröffentlicht, aber quasi direkt mit der Arbeit an seinem Nachfolger begonnen. "The Classic Symptoms Of A Broken Spirit" kann online vorbestellt werden, ab Januar sind die Architects auch auf Tour in Deutschland unterwegs. Zuvor erschienen schon die Singleauskopplungen "Tear Gas" und "Deep Fake".

Musikvideo: Architects - "A New Moral Low Ground"

VISIONS empfiehlt:

Architects

05.01. Frankfurt/Main - Jahrhunderthalle

06.01. Hamburg - Sporthalle Hamburg

07.01. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

09.01. München - Zenith

10.01. Ludwigsburg - MHP Arena

12.01. Leipzig - Haus Auensee

13.01. Berlin - Verti Music Hall

+++ Årabrot haben eine weitere Single geteilt. Aus ihrer kommenden EP "Heart" präsentieren sie dieses Mal ein T. Rex-Cover. "Children Of The Revolution" ist die zweite Auskopplung und folgt das Nancy Sinatra-Cover "Lightning's Girl". Die EP enthält noch zwei weitere Cover und erscheint am 2. Dezember. Auf der Seite des Labels Pelagic kann die herzförmige Vinyl-Schallplatte vorbestellt werden.

Video: Årabrot - "Children Of The Revolution"

+++ Animal Collective haben ihre Europatour abgesagt. Im November wäre die Art-Rock-Band unter anderem für einige Daten nach Deutschland gekommen, nun hat das Quartett alle Daten der Tour durch Europa und das Vereinigte Königreich abgesagt. Als Gründe nannte die US-Band unter anderem die Folgen der Pandemie, die Inflation und die massiven Transportkosten, die mit der Tour einhergehen würden: "Es gab keinen Weg wie wir ohne Verluste aus dieser Tour rausgehen konnten, selbst wenn alles perfekt gelaufen wäre.[...] Wir haben uns entschieden das Risiko für unsere geistige und körperliche Gesundheit nicht einzugehen, denn wir wissen, was diese Tour wirtschaftlich bedeutet hätte. Wir hoffen, dass ihr Verständnis dafür habt und wisst, dass wir diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen haben", heißt es im Statement der Band. Tickets können bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Anfang Februar hatte die Band mit "Time Skiffs" ihr erstes Album seit 2016 veröffentlicht.

Instagram Beitrag: Animal Collective sagen ihre Tour ab

+++ Low haben ihre Tour aufgrund der Krebserkrankung von Sängerin Mimi Parker kompett abgesagt. Aufgrund der anhaltenden Krebserkrankung und -behandlung von Parker, muss die Slowcore-Band nun auch die restlichen Daten ihrer Europatour absagen. Bereits im August hatte die US-Band die ersten Daten ihrer Tour abgesagt, damals noch mit der Hoffnung, den Rest der Tour ab November spielen zu können. In einem Instagram-Statement äußert sich Bandmitglied und Ehemann von Parker, Alan Sparhawk, nun zu der weiteren Absage: "Wir hatten gehofft, dass Mimi gesund genug wäre, um die Europatour im November zu spielen, aber es ist eindeutig, dass wir zuhause bleiben sollten und die Behandlung fortsetzen sollten, da sie immernoch mit dem Eierstockkrebs zu kämpfen hat." Seit Dezember 2020 ist die Krebserkrankung von Parker diagnostiziert. Die Nordamerika-Tour der Band für das nächste Frühjahr wurde bisher noch nicht abgesagt. Ihr aktuelles Album "Hey What" hatten Low im September 2021 veröffentlicht.

Instagram Beitrag: Low müssen ihre Tour absagen

+++ Die Yeah Yeah Yeahs haben auf ihrem Konzert im Hollywood Bowl ihr neues Album "Cool It Down" präsentiert. Zu Beginn ihrer Zugabe luden sie ihre Supporter Japanese Breakfast und The Linda Lindas auf die Bühne ein. Zusammen coverten sie den Kim-Wilde-Klassiker "Kids In America". Zu Beginn des Sets sang noch Perfume Genius einen Part bei dem Song "Spitting Off The Edge Of The World". Die aktuelle Platte kann in noch unterschiedlichen Versionen bestellt werden.

Video: Yeah Yeah Yeahs spielen Zugabe mit ihren Supportern –"Kids In America"

Video: Yeah Yeah Yeahs - "Spitting Off The Edge Of The World" & "Cheated Hearts"

+++ Dave Rowntree hat ein Video zu seiner Single "Devil's Island" veröffentlicht. Der ehemalige Blur-Drummer koppelte den Songs aus seinem kommenden Solodebüt "Radio Songs" aus, das am 23. Januar erscheint. Im Video zum dichten Artrock-Song sieht man vor allem Landschaftsaufnahmen aus Südengland. "Wir beschlossen, entlang der Schmalspurbahn von Hythe nach Dungeness zu filmen, die durch eine der trostlosesten, aber beeindruckendsten Landschaften des Landes führt", so Rowntree. "Eine Landschaft voller verlassener Boote, Leuchttürme und Dramatik. Das Drama erreichte seinen Höhepunkt, als wir wegen fehlender Genehmigungen vom Gelände verwiesen wurden. Ein düsteres Ende für einen wunderschönen Tag." Zuvor veröffentlichte er bereits den neuen Song "London Bridge".

Video: Dave Rowntree - Devil's Island

+++ The Locust haben ein neues Video zu ihrem Remix von Danny Elfman veröffentlicht. "Cruel Compensation" stammt aus Elfmans bereits erschienen Remix-Album "Bigger.Messier.", das auf seinem Soloalbum "Big Mess" beruht. Der Remix der Grindcore-Band wird voraussichtlich das letzte Stück neuen Materials von The Locust sein, die sich nach dem Tod ihres Bandmitglieds Gabe Serbian im vergangenen April offenbar entschieden haben, sich aufzulösen. "Als wir gefragt wurden, ob wir einen Remix für Dannys Album machen wollten, war es für die Band eine der einfachsten Sachen, ja zu sagen", sagte Gitarrist Bobby Bray. "Wir haben ein paar Teile gestreckt, ein paar Teile bearbeitet, den Bass aufgedreht, [Bassist] JP [Justin Pearson] und ich haben ein paar Vocals hinzugefügt, [Joey] Kareem (sic!) hat jede Menge Synthesizer hinzugefügt, ich habe gegen Ende ein paar Gitarren hinzugefügt, und Gabe hat das Schlagzeug komplett überarbeitet." Das urpsrüngliche Album wurde von Elfman während der Pandemie und der vorangegangenen US-Regierung geschrieben. Bray schreibt weiter, dass es "die dystopische Verzweiflung, die damals herrschte, sehr gut widerspiegelt und wiederkäut". Die Band bestätigte dazu, dass es in Zukunft keine neuen The-Locust-Platten geben werde. Die Band wies auch mehrere Anfragen für Tourneen zurück und erklärte, dass "wir nicht können". Ihr wohl letztes Studioalbum "New Erections" erschien 2007.

Video: Danny Elfman - "Cruel Compensation" (The-Locust-Remix)

+++ Serj Tankian erschreckt sich immer wieder über seine eigenen Texte "Chop Suey". Der Überhit von System Of A Down aus dem Jahre 2001 beginnt mit einem harschen "Wake up". In einem Interview mit Revolver verriet Tankian nun: "Die Leute erschrecken mich zu Tode, wenn sie irgendwo hinter mir 'Wake Up' schreien. Ich denke dann: 'Scheiße, Alter! Echt jetzt? Wow, ich bin froh, dass du dich freust aber mach das nicht.'" Der Sänger sei dennoch dankbar, Fans zu haben, die sich mit der Musik identifizieren und ihn treffen wollen. "Es ist das größte Kompliment der Welt, dass überhaupt jemand deine Musik hört", fügte der Sänger hinzu. Mit seinem Soloprojekt veröffentlicht er am 21. Oktober seine EP "Perplex Cities". Die schon veröffentlichen Singles konnten über eine interaktive App auch visuell erlebt werden. Die Platte erscheint im eigenen Label Serjical Strike und kann dort vorbestellt werden.

Video: Serj Tankian im Interview mit Revolver