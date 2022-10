Blink-182 kündigen Reunion, Tour und neues Album an

Foto: Jack Bridgland

Tom DeLonge ist wieder Teil von Blink-182! Die Pop-Punks kündigen nicht nur ein neues Album mit ihrem ehemaligen Gitarristen an, auch eine umfassende Welt-Tournee steht bereits fest.

"Wir werden kommen. Die Tournee kommt. Das Album kommt. Tom kommt." Mit Gitarrist Tom DeLonge kehrt bei Blink-182 scheinbar auch ihr pübertärer Humor zurück. Das zeigt nicht nur der zweideutige Post der Pop-Punk-Instanz über ihre Social-Media-Kanäle inklusive Ankündigungsvideo, sondern auch der Titel der bereits angekündigten Leadsingle "Edging", die schon am Freitag erscheinen soll. Es wird wohl der erste Song eines ebenfalls angekündigten neuen Albums sein, das womöglich auf den Beginn der Welt-Tour im Frühjahr fällt. Das bislang namenlose Album wäre das erste mit DeLonge seit "Neighborhoods" (2011).

Bassist und Sänger Mark Hoppus sowie Drummer Travis Barker überwarfen sich 2015 mit dem DeLonge, der daraufhin von Matt Skiba (Alkaline Trio) ersetzt wurde. Mit ihm wurden die beiden aktuellsten Alben "California" (2016) und "Nine" (2019) aufgenommen. DeLonge fokussierte sich derweil auf seine Arbeit als Regisseur und seine Band Angels & Airwaves.

Die Reunion hatte sich schon über die vergangen Monate angebahnt. DeLonge postete etwa alte Bilder des Trios und ergänzte seine Profilbeschreibung bei Instagram um den Namen der Band. Nach überstandener Krebserkrankung berichtete Hoppus in einem Interview mit dem People-Magazin dass, er sich mit DeLonge ausgesprochen habe, nachdem der Gitarrist und Barker ihn im Krankenhaus besucht hatten. "Es war das erste Mal seit fünf Jahren, dass wir alle drei in einem Raum waren. [...] Es gab keinen nachklingenden Groll. Es fühlte sich wieder so an, wie es sein sollte: drei Freunde, die in einem Raum sitzen", so Hoppus, der damals schon verkündete, wieder an neue Musik zu arbeiten.

Die Gerüchte nahmen nochmal Fahrt auf, als der neue Gitarrist Skiba, seine Mitgliedschaft in der Band angezweifelt hatte. Erst gestern bereingten Blink-182 alle ihre Social-Media-Kanäle für eine vermeintlich große Ankündigung.

Blink-182 kommen im Zuge ihrer großen Reunion-Tour dann im September 2023 nach Europa. Drei Konzerte sind für große Arenen in Deutschland angesetzt, ein Konzert findet in Wien statt. Support sind The Story So Far. Tickets für die Tour gibt es am Montag auf der Webseite der Band. Zuletzt waren die Pop-Punks 2017 in Deutschland unterwegs.

Video: Blink-182 kündigen Reunion, Tour und neues Album an

Live: Blink-182

09.09. Köln - Lanxess Arena

16.09. Berlin - Mercedes-Benz Arena

17.09. Hamburg - Barclays Arena

20.09. Wien - Stadthalle