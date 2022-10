10 Songs mit... Fireside

Foto: Celine Barwich

In unserer Rubrik "10 Songs mit..." stellen Musiker:innen zehn Songs zu einem Thema zusammen und erzählen, was diese ihnen bedeuten. Heute: Produzent sowie Fireside-Gitarrist Pelle Gunnerfeldt und 10 Songs seiner musikalischen Sozialisation.

01. AC/DC - "Jailbreak"

AC/DC war mein Einstieg ins Gitarrenspiel. Im Alter von 14 Jahren brachte mir der Bruder meiner Freundin diesen Song und die Bedeutung von Rhythmus und Groove in den Pausen bei. Malcolm Young hat mich seitdem nicht mehr losgelassen.

02. Union Carbide Productions - "Ring My Bell"

Ich habe sie 1989 bei einem Skateboard-Wettbewerb in Göteborg live gesehen. Das brachte mich dazu, Leute auszuprobieren, mit denen ich eine Band zu gründen. Außerdem habe ich Dennis Lyxzén in diesem Sommer bei einem Skatecamp in Stockholm kennengelernt. Es drehte sich alles um Skateboarding und die Kultur, die es umgibt. Das waren gute Zeiten. Ich bin für H-Street Skateboards gefahren.

03. Misfits - "Where Eagles Dare"

Einer dieser Songs, zu dem jeder, den ich kannte, gejammt hat. Normalerweise landeten wir nach einer Skatesession im Übungsraum oder der Garage von jemandem und rockten einfach Misfits, Minor Threat, Bad Brains oder Black Flag-Songs. Die Riffs waren schon genug für unser damaliges Können.

04. Dinosaur Jr. - "Freak Scene"

Ich habe sie zum ersten Mal durch Skate-Filme gehört. Das hat mich wirklich inspiriert, mehr Farbe in den manchmal einfachen Punk-Stil zu bringen.

05. Inside Out - "No Spiritual Surrender"

Ich hätte alles aus der Revelation-Records-Seven-Inch-Serie von 90-91 nehmen können. Es hat einfach total Kristofers Åströms und meine Sicht auf die Hardcore-Szene verändert. Für mich war sie irgendwie tot. Ich liebte immer noch die Gorilla Biscuits und Youth Of Today, aber ich konnte nicht sehen, wie man sie reformieren und in die 90er bringen konnte. Das neue New Yorker Zeug brachte Metal und sogar Indie-Akkorde auf eine frische Art und Weise ein. Ebenso wie die künstlerische Freiform von Velvet Underground und Fugazi.

06. Fugazi - "Waiting Room"

Ich erwähne Fugazi. Eine sehr wichtige Gruppe für uns und die gesamte Szene in den frühen 90ern. Sie erinnerten uns daran, aus den engen Boxen auszubrechen. Es gab so viele Regeln rund um Punk, Hardcore und Indie. Bei Fugazi ging es darum, rohe Emotionen in der Musik unterzubringen. Platz zu schaffen für Angst und Verzweiflung oder sogar Liebe statt nur Wut und Testosteron.

07. The Jesus Lizard - "Mouth Breather"

Nun ja. Die Chicagoer Szene und die Musik rund um Touch And Go war sehr inspirierend. Bands wie Slint, Shellac, Girls Against Boys und The Jesus Lizard brachten die künstlerische und prätentiöse Seite auf ein neues Niveau. Fireside wären ohne diese Platten nicht dasselbe gewesen.

08. Superchunk - "The First Part"

In gewisser Weise waren Superchunk das Gegenteil von Fortschritt. Sie blieben einfach bei dem, was sie am besten konnten. Sie haben das fortgesetzt, was Hüsker Dü, Descendents und Buzzcocks hinterlassen haben. Das haben wir gebraucht. Gutes Songwriting. Naive, aber wahre Texte - sowas wird nie alt.

09. Stereolab - "The Noise Of Carpet"

Ich hätte eine Menge Musik vom Tellerrand auswählen können, aber als einzige Band aus Großbritannien in dieser Liste haben es Stereolab irgendwie geschafft, ihren einzigartigen Stil im Verborgenen zu entwickeln. Die Verschmelzung jahrzehntelanger britischer Stilen mit Krautrock fühlte sich super frisch an und ich glaube, sie haben viele Musiker beeinflusst. Ich hätte die Post-Rock-Szene oder die deutsche Szene ohne sie nicht gefunden. Und auch den Anschluss an die New Yorker Szene eie Sonic Youth und Velvet Underground. Das klingt für mich einfach nach "Metropolitan Rock".

10. Television - "See No Evil"

Apropos New York. Fassen wir das mit der besten Platte zusammen, die je gemacht wurde. "Marquee Moon" von Television. Ich habe die Magie dieser Band immer noch nicht verstanden. Die Art, wie sie zwei Gitarren benutzen, war sehr inspirierend für uns. Es ist so symphonisch und dynamisch, wie es bisher noch niemand geschafft hat. Mein Sohn bewarb sich an der Musikschule mit Tom-Verlaine-Riffs vor ein paar Jahren vor. The kids are alright.

Spotify-Playlist: 10 Songs mit... Fireside