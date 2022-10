Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es Kerala Dust, Burning Sister und Trauma Ray.

Kerala Dust

Heimatstadt: London via Berlin

Genre: Electronic, Post-Punk, Krautrock

Für Fans von: Darkside, The Rapture, WhoMadeWho

Eigentlich kommt das Trio Kerala Dust aus London, hat sich aber in Berlin angesiedelt. Bisher haben sie nur zwei Songs veröffentlicht - die beide Teil ihres am 17. Februar erscheinenden Debütalbums "Violet Drive" sind, das über Pias erscheint. Ihr Sound ist eigen, es ist Techno und Elektronik in einen Band-Sound übersetzt, besitzt die Motorik von Krautrock, den trockenen Funk à la Can oder den No-Wave-Erneuerern The Rapture und WhoMadeWho. Zeitglich haftet dem Sound eine leichte, entspannte Psychedelik an - und im Titelsong gibt es metallene Percussion, wie man es von Tom Waits' Schrottplatz-Exkursionen kennt.

Burning Sister

Heimatstadt: Denver, Colorado, USA

Genre: Stoner Rock, Sludge, Heavy Psych

Für Fans von: Electric Wizard, Monolord, Brothers Of The Sonic Cloth

Angeblich hat Black Sabbath-Schlagzeuger Bill Ward den Begriff "Downer Rock" geprägt - frei übersetzt: Runterzieher-Rock, düster, heavy, desillusioniert. Black Sabbath haben das quasi erfunden, viele Bands haben den Stil abgekupfert, variiert, verstärkt. Auch Burning Sister. Das Trio um Steve Miller (Bass, Synth, Gesang), Gitarrist Drake Brownfield und Schlagzeugerin Alison Salutz hat sein Debütalbum deshalb ganz klar definierend "Mile High Downer Rock" genannt. Das erscheint am 4. November, und gemastert hat es niemand Geringeres als Tad Doyle (Tad, Brothers Of The Sonic Cloth). Drei der acht Songs haben Burning Sister seit November 2021 nach und nach veröffentlicht. Die Initialzündung war jedoch die "Burning Sister"-EP aus dem Dezember 2020, die es zum Gratis-Download auf Bandcamp gibt.

Trauma Ray

Heimatstadt: Fort Worth, Texas, USA

Genre: Alternative, Shoegaze, Noiserock

Für Fans von: Smashing Pumpkins, Deftones, Nothing

Ganz tief verwurzelt in den 90ern ist der Sound von Trauma Ray. Seit ihrer Debüt-EP von 2018 spielen Schlagzeuger Nicholas Bobotas, Bassist Darren Baun und die Gitarristen Jonathan Perez und Uriel Avila (auch Gesang) einen vielschichtigen, manchmal verwaschen-noisigen Mix aus Shoegaze-Träumereien und tonnenschweren Grooves und Gitarrenwänden wie man sie von den Pumpkins, Deftones und teils auch Helmet kennt. Bisher beschränkt sich die Band auf Kleinformate. Erst im Mai ist mit "Transmissions" die dritte EP erschienen.

