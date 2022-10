Eddie Vedder covert "Just Like Heaven" von The Cure

Foto: Collage: Danny Clinch / Andy Vella

Zum Tourabschluss mit seiner Band The Earthlings spielt Pearl-Jam-Frontmann Eddie Vedder den The-Cure-Klassiker "Just Like Heaven" und erzählt die unterhaltsame Hintergrundgeschichte zur Wahl des Songs.

Vergangenen Freitag beendete Eddie Vedder seine aktuelle US-Tour in Las Vegas. Dabei gab er den Anwesenden noch ein besonderes Highlight mit auf den Weg: als Zugabe präsentierte er ein Cover von dem The Cure-Klassiker "Just Like Heaven" (1987). In der Ansprache erzählte der Pearl Jam-Frontmann zusätzlich, dass er während dem Lockdown gemeinsam mit seiner Frau Tanzpartys in deren Garage geschmissen hat - zum Leidwesen seiner Kinder: "Ich werde dieser großartigen Tanzpartys immer in guter Erinnerung halten. Die Kinder schauten auch ab und zu Mal bei uns rein, aber was wir da taten, war ihnen zu peinlich und sie gingen schnell wieder - wir aber hatten einen Mordsspaß."

Einer der Songs aus der Playlist dieser berüchtigten Partys war besagter The-Cure-Hit den Vedder anschließend gemeinsam mit seiner Band dem Publikum präsentierte. Erst knapp eine Stunde vor Konzertbeginn hätten er und seine Band The Earthlings, in der unter anderem auch Red Hot Chili Peppers Schlagzeuger Chad Smith spielt, den Song angefangen zu proben.

Während im Dolby Live at Park MGM in Las Vegas dann erfolgreich der Hit vom 1987er Album "Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me" gecovert wurde, spielten seine Urheber kurz zuvor den Auftakt ihrer eigenen Welttournee. In Lettland präsentierten die Goth-Ikonen von The Cure zwei bisher unveröffentlichte Songs, die vermutlich auf dem lang erwarteten Album "Songs Of A Lost World" zu finden sein werden. Außerdem hatten sie ihren früheren Gitarristen und Keyboarder Perry Bamonte wieder auf der Bühne begrüßt, nachdem dieser 2005 die Band verlassen hatte.

Erst im August hatte Vedder zu den Feierlichkeit von Joe Strummers 70. Geburtstag den Song "Long Shadow" gecovert - wie im Original auch nur mit Akustikgitarre und am Lagerfeuer sitzend. Anfang Februar war zuletzt Vedders sein Soloalbum "Earthling" erschienen - sein erstes seit 11 Jahren. Seit 2016 veranstaltet Vedder außerdem sein eigenes Festival in Kalifornien, bei dem er sich in den vergangenen Jahren bereits mehrfach für Kollaborationen mit anderen Künstler:innen auf der Bühne die Ehre gab. Bei der diesjährigen Ausgabe des Ohana Fests Ende September stand er also gemeinsam mit Fleetwood Mac Frontfrau Stevie Nicks auf der Bühne, wo sie gemeinsam "Stop Draggin' My Heart Around" performten. Mit Pearl Jam soll er derweil an einem Nachfolger zu "Gigaton" (2020) arbeiten.

Video: Eddie Vedder - "Just Like Heaven"

Video: Eddie Vedder - "Stop Draggin' My Heart Around"