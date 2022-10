Arctic Monkeys kündigen Tourdaten für 2023 an

Foto: Zackery Michael

Im Frühling kommen die britschen Indierocker Arctic Monkyes nach Deutschland, um ihr neues Studioalbum "The Car" zu präsentieren.

Zuletzt waren die Arctic Monkeys im Rahmen ihres noch aktuellen Albums "Tranquility Base Hotel & Casino" 2018 in Deutschland unterwegs. Um nun auch ihr am 21. Oktober erscheinendes siebtes Studioalbum "The Car" live vor Publikum zu präsentieren, kommen die britischen Indiegrößen ab Ende April 2023 auch in Europa auf Tour. Dabei fallen die Hälfte aller 10 Shows auf die Arenen und größeren Hallen deutscher Großstädte.

Wie die ersten beiden offiziellen "The Car"-Singles "There'd Better Be A Mirrorball" und "Body Paint" bereits andeuten, können sich Fans vor allem auf den glamourösen 70s-Loung-Pop des Vorgängers einstellen. Nach den Setlisten ihrer aktuellen US-Tour zu urteilen, kommen aber natürlich auch nicht die vergangenen Releases zu kurz, sodass Hits wie "I Bet You Look Good On The Dancefloor" von ihrem Debüt oder etwa "R U Mine?" von "AM" nach wie vor fester Bestandteil ihrer Konzerte sind. Unterstützt werden sie bei allen Terminen von der irischen Alternative-Rock-Band Inhaler, die ihr Debüt "It Won't Always Be Like This" von 2021 im Gepäck haben.

Tickets gibt es ab Freitag, den 14. Oktober, über die Webseite der Band. Dort kann auch das kommende Album noch vorbestellt werden.

Instagram-Post: Arctic Monkeys kündigen EU-Tour an

Live: Arctic Monkeys

24.04. Linz - Tips Arena

25.04. München - Zenith

27.04. Hamburg - Sporthalle Hamburg

02.05. Stuttgart - Mercedes-Benz-Arena

03.05. Oberhausen - Rudolf Weber-Arena

05.05. Amsterdam - Ziggo Dome

08.05. Frankfurt/Main - Festhalle Frankfurt