Newsflash (The Cure, Rancid, The Strokes u.a.)

Foto: Andy Vella

Neuigkeiten von The Cure, Rancid, The Strokes, Dream Theater, The Wombats, Militarie Gun, Psychonaut, Liotta Seoul, Frittenbude und Bored Nation.

+++ The Cure haben zwei neue Songs vorgestellt. Gestern Abend eröffneten die Goth-Ikonen ihre Welttournee in Lettland und hatten direkt mehrere Überraschungen in petto: die Band spielte zwei bisher unveröffentlichte Songs, die vermutlich auf dem lang erwarteten neuen Album "Songs Of A Lost World" zu finden sein werden. "Alone" und "Endsong" heißen die neuen Tracks laut Setlist. Außerdem stand Gitarrist und Keyboarder Perry Bamonte wieder mit The Cure auf der Bühne, nachdem er die Band 2005 verlassen hatte. Ihre Europatour bringt die Briten in wenigen Wochen auch für einige Termine nach Deutschland.

Fan-Video: The Cure - "Alone" (Live in Riga)

Fan-Video: The Cure - "Endsong" (Live in Riga)

Tweet: Setlist: The Cure - Riga

Live: The Cure

16.10. Hamburg - Barclaycard Arena

17.10. Leipzig - Quarterback Immobilien Arena

18.10. Berlin - Mercedes Benz Arena

29.10. München - Olympiahalle

17.11. Frankfurt - Festhalle

21.11. Stuttgart - Hans-Martin-Schleyer-Halle

22.11. Köln - Lanxess Arena

+++ Rancid haben ihre ersten Europashows seit 2017 angekündigt. Die kalifornischen Punkrocker um Frontmann Tim Armstrong spielen 2023 jedoch vorerst nur auf Festivals. Neben dem tschechischen Mighty Sounds, dem Sbäm Fest in Linz ist auch ein Auftritt beimVainstream Rockfest in Münster bekannt gegeben worden. Ob noch Einzelshows folgen, ist fraglich. Vielleicht aber wieder zu einem neuen Studioalbum: Das bislang letzte, "Trouble Maker", erschien 2017.

Instagram-Post: Rancid kündigen Festival-Shows 2023 in Europa an

+++ Ein Trailer zum Dokumentarfilm "Meet Me In The Bathroom" wurde veröffentlicht. Die Doku, die auf dem Sundance Film Festival im Januar Premiere feierte, zeichnet die Geschichte der New Yorker Musikszene der frühen 2000er Jahre nach. Dabei begleitet die Kamera Bands wie The Strokes, The Rapture, Interpol, LCD Soundsystem und die Yeah Yeah Yeahs auf ihrem Weg zu nationalem und internationalem Ruhm. Dylan Southern und Will Lovelace produzierten den Film, der am 4. November in New York und Los Angeles gezeigt wird. Am 8. November kommt er für einen Tag in die weltweiten Programmkinos. Danach streamt der Dienstleister Showtime den Film. Der Kartenvorverkauf fürs Kino ist noch nicht gestartet. Die Doku basiert auf dem gleichnamigen Buch von Lizzy Goodman.

Video: Trailer zu "Meet Me In The Bathroom"

+++ Dream Theater arbeiten an einem neuen Album. In einem Interview verrit Gitarrist John Petrucci die Pläne der Prog-Metal-Band: "Wir arbeiten immer noch an der letzten Platte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir vor nächstem Jahr um diese Zeit wieder im Studio sein werden. [...] Vor dem Herbst wird es keine Studioarbeit geben; das bezweifle ich stark." Das aktuelle Album "A View From The Top Of The World" erschien vergangenes Jahr und wurde von einer ausgiebigen Welt-Tour begleitet. Perucci fügte hinzu: "Dream Theater werden 2023 weiter touren. Wir haben ausgedehnte Touren durch die USA und Europa gemacht. Wir haben nur zwei Shows in Asien gespielt; etwa vier Shows in Südamerika. Das Jahr 2023 wird also mit Dream-Theater-Tourneen gefüllt sein, da bin ich mir sicher." Weitere Information zum Titel der neuen Platte wurden nicht von ihm getätigt.

+++ The Wombats haben ihre neue Single "I Think My Mind Has Made Its Mind Up" veröffentlicht. In einem grungig-angehauchten Stil liefert die Indie-Band damit bereits den zweiten Vorgeschmack auf ihre neue EP "Is This What It Feels Like To Feel Like This", die am 18. November erscheint. Sänger Matthew "Murph" Murphy sagte zur neuen Single: "Es ist eine glitchige Ode an die 90er Jahre, Unschuld und Eskapismus." Erst Anfang des Jahres hatten die Liverpooler ihr fünftes Album "Fix Yourself Not The World" veröffentlicht. "Is This What It Feels Like To Feel Like This" kann auf der Bandseite vorbestellt werden.

Video: The Wombats - "I Think My Mind Has Made Its Mind Up"

+++ Militarie Gun haben eine neue Single veröffentlicht. Mit "Let Me Be Normal" kündigt die Hardcore-Punk-Band eine Deluxe-Edition ihres Albums "All Roads Lead To The Gun" an, das am 21. Oktober via Loma Vista erscheint. Das Album verbindet die beiden aktuellen EPs "All Roads Lead To The Gun I" sowie "All Roads Lead To The Gun II" und hat außerdem noch vier brandneue Songs in petto. Es kann online vorbestellt werden. Im März hatte sich die Band rund um Sänger Ian Shelton mit Dazy zusammengetan und den Song "Pressure Cooker" veröffentlicht.

Video: Militarie Gun - "Let Me Be Normal"

Cover & Tracklist: Militarie Gun - "All Roads Lead To The Gun" (Deluxe)

01. "Ain't No Flowers"

02. "Don't Pick Up The Phone"

03. "Fell On My Head"

04. "Stuck In A Spin"

05. "Big Disappointment"

06. "Disposable Plastic Trash"

07. "Background Kids"

08. "All Roads Lead To The Gun"

09. "Let Me Be Normal"

10. "Can't Get None"

11. "I Can't Stand Busy People"

12. "Pull It Out"

+++ Psychonaut haben einen neuen Song veröffentlicht. "All Your Gods have Gone" ist ein weiterer Vorgeschmack auf das am 28. Oktober erscheinende Album "Violate Consensus Reality" der Melodic-Post-Metal-Band. Die Belgier sagen selbst zu dem neuen Song: "Der Track is einer der kürzesten und härtesten, die wir je geschrieben haben. Normalerweise erlauben wir uns selbst nicht, so viel Wut in unsere Songs zu stecken und versuchen uns auf das Positive zu konzentrieren, aber mit diesem Album haben wir bemerkt, dass es sehr gesund sein kann, der Wut ab und zu freien Lauf zu lassen." Das neue Album "Violate Consensus Reality" erscheint am 28. Oktober via Pelagic/Cargo und kann noch vorbestellt werden.

Video: Psychonaut - "All Our Gods Have Gone"

Instagram-Post: Psychonaut veröffentlichen neue Single

+++ Liotta Seoul haben einen neuen Song nebst Videoclip geteilt. Mit "Star" koppelten die Koblenzer schon den sechsten Song aus ihrem Album "Worse" aus. Mit dem neunen Song setzte sich Sänger und Gitarrist Sven Int-Veen mit der Social-Media-Blase auseinander. Zum Release äußerte er sich wie folgt: "Wenn die Leute glücklich sind, ihr ganzes Leben zu filmen und zu übertragen, und wenn andere Leute glücklich sind, wenn sie sich das ansehen, dann kapiere ich das zwar nicht, aber 'cringe' finde ich es auch nicht. Sollen sie doch!" "Worse" erscheint am 25. November bei Krod und kann online vorbestellt werden.

Video: Liotta Seoul - "Star"

+++ Frittenbude haben eine Tour für 2023 angekündigt. Die Electropunks hatten im Juni mit "Sandradome" den ersten neuen Song seit dem 2019er Album "Rote Sonne" veröffentlicht. Nun kündigte die Band für das nächste Frühjahr neue Tourtermine durch Deutschland und Österreich an. Auf dieser wird die Band erstmalig als Duo auftreten, nachdem im März die Trennung von Gitarrist Martin Steer öffentlich gemacht wurde. Tickets gibt es online zu kaufen.

Video: Frittenbude - "Sandradome"

Instagram Post: Frittenbude kündigen Tour an

Live: Frittenbude

08.10.2022 Nürnberg - Pop Festival

22.10.2022 Stuttgart - egoFM Fest

09.03.2023 München - Technikum

10.03.2023 A-Wien - Flex

11.03.2023 A-Graz - PPC

16.03.2023 Kiel - Pumpe

17.03.2023 Hannover - Faust

18.03.2023 Bremen - Lagerhaus

23.03.2023 Karlsruhe - Substage

24.03.2023 Köln - Luxor

25.03.2023 Frankfurt - Zoom

30.03.2023 Hamburg - Uebel & Gefährlich

31.03.2023 Berlin - Festsaal Kreuzberg

01.04.2023 Leipzig - Conne Island

+++ Bored Nation haben ihre neue EP "Red" veröffentlicht. Dazu teilte die Ingolstädter Grunge-Band ein Musikvideo zu dem darauf enthaltenen "Ghost". Die EP kann digital gekauft werden. Im vergangenen Jahr erschien schon die EP "Green" (2021). Der farbenfrohe Zyklus der Band startete mit der Debüt-EP "Yellow" 2020.

Video: Bored Nation - "Ghost"