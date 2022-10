Iggy Pop covert "You Want It Darker" (Leonard Cohen)

Foto: Harmony Korine

Iggy Pop hat den Leonard-Cohen-Song "You Want It Darker" gecovert. Die Interpretation ist Teil eines Tribute-Albums zu Ehren des verstorbenen Cohen.

Mit "You Want It Darker", dem Titeltrack seines gleichnamigen 14. und letzten Albums, hatte Leonard Cohen im Herbst 2016 kurz vor seinem Tod mit 82 Jahren eine beeindruckende Nummer veröffentlicht: Der düstere Talking-Blues, in dem die vom Leben gezeichnete, tiefe Stimme Cohens dem Hörer unheimlich nahe kommt, verhandelte zu weich pulsierendem Bass und sakralen Backgroundchören ein nahendes Lebensende - "I'm ready, my Lord" lautet der Höhepunkt des Refrains.

Der Track ist damit wie gemacht für den 75-jährigen Iggy Pop, dessen Stimme ebenfalls mittlerweile hervorragend für Erzählsingen in den tieferen Registern funktioniert, wie man etwa auf seiner aktuellen Platte "Free" (2019) nachhören kann. Pop legt "You Want It Darker" noch etwas düsterer und gegerbter an, das Soundbett klingt dafür etwas jazziger, die endlose Tiefe der spirituellen Nummer erhält er jedoch vollends. "Es gibt keinen Zweiten wie Leonard, nirgendwo auf der ganzen Welt", sagte Pop in einem Statement zu seiner Neuinterpretation.

Pops nun veröffentlichtes Cover ist Teil der neuen Tribute-Compilation "Here It Is: A Tribute To Leonard Cohen", die am 14. Oktober auf CD und am 4. November dann auch auf Vinyl via Blue Note/Universal erscheint. Das Album, an dem unter anderem auch Norah Jones und Peter Gabriel mitgewirkt haben und das von Grammy-Gewinner Larry Klein produziert wurde, kann man vorbestellen.

Kürzlich hatte Pop gemeinsam mit der belgischen Komponistin und Multi-Instumentalistin Catherine Graindorge die EP "The Dictator" veröffentlicht. Musikalisch bieten die vier Songs spannungsgeladene Post-Rock-Energie mit klassischen Instrumenten, Pop gibt dazu den Crooner.

Lyric-Video: Iggy Pop - "You Want It Darker" (Leonard-Cohen-Cover)

Lyric-Video: Leonard Cohen - "You Want It Darker"

Cover & Tracklist: V. A. - "Here It Is: A Tribute To Leonard Cohen"

01. Norah Jones - "Steer Your Way"

02. Peter Gabriel - "Here It Is"

03. Gregory Porter - "Suzanne"

04. Sarah McLachlan - "Hallelujah"

05. Immanuel Wilkins - "Avalanche"

06. Luciana Souza - "Hey, That's No Way To Say Goodbye"

07. James Taylor - "Coming Back To You"

08. Iggy Pop - "You Want It Darker"

09. Mavis Staples - "If It Be Your Will"

10. David Gray - "Seems So Long Ago, Nancy"

11. Nathaniel Rateliff - "Famous Blue Raincoat"

12. Bill Frisell - "Bird On The Wire"