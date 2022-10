Newsflash (King Gizzard & The Lizard Wizard, Preis für Popkultur, Black Lips u.a.)

Foto: Jason Galea

Neuigkeiten von King Gizzard & The Lizard Wizard, Preis für Popkultur, Black Lips, Serj Tankian, einem Pro-Abortion-Sampler, Goat, Magnolia Park, Monako, und eine tote Ratte bei Full Of Hell.

+++ King Gizzard & The Lizard Wizard haben eine neue neunminütige Single mit dem Titel "Iron Lung" ausgekoppelt. Sie stammt wie "Ice V" aus ihrem nächsten Album "Ice, Death, Planets, Lungs, Mushrooms And Lava". Es ist nur eins von drei Alben, die noch in diesem Monat erscheinen werden. In einem Statement äußerte sich Frontmann Stu Mackenzie zu dem neuen Song: "Wir haben die Texte als Gruppe geschrieben und die Musik aus der Improvisation heraus entwickelt. Spontane Kreation. Die beste Art." "Ice, Death, Planets, Lungs, Mushrooms And Lava" erscheint diesen Freitag. "Laminated Denim" erscheint am 12. Oktober und "Changes" am 28. Oktober. Die Alben können alle im Gizz-Verse bestellt werden. Die Psychrocker mussten zuletzt aufgrund Mckenzies Morbus-Crohn-Erkrankung alle EU-Tourdaten absagen.

Video: King Gizzard & The Lizard Wizard – "Iron Lung"

+++ Die Beatsteaks und Tocotronic haben beim Preis für Popkultur abgeräumt. Bereits zum sechsten Mal fand die Preisverleihung gestern Abend vor knapp 1000 Gästen im Admiralspalast in Berlin statt. Die Beatsteaks konnten den Preis als Lieblingsband mit nach Hause nehmen, Tocotronic wurden für ihr Album "Nie wieder Krieg" ausgezeichnet und Kummer konnte gemeinsam mit Fred Rabe von Giant Rooks für das gemeinsame Lied "Der letzte Song (Alles wird gut)" den Preis für den Lieblingssong entgegennehmen. In insgesamt zehn Kategorien kürte die Jury, bestehend aus knapp 900 Mitgliedern des Vereins zur Förderung der Popkultur, die Gewinner:innen. Dabei geht es nicht um Verkaufszahlen, sondern um Vielfältigkeit und herausragende Verdienste in verschiedenen Bereichen der Popkultur, wie der Verein selbst sagt. Weiterhin konnten Rammstein den Preis für ihre einzigartige Liveshow einräumen und die Bremer Punkband Team Scheisse wurde als hoffnungsvollster Newcomer ausgezeichnet. Den Preis für ihr Lebenswerk erhielt Doro Pesch. Die 58-jährige Metal-Ikone konnte in den 80er Jahren mit ihrer Band Warlock den Grundstein für ihre bis heute erfolgreiche Solokarriere legen.

Die Gewinner:innen:

Lieblingskünstler:in: Antje Schomaker,

Lieblingsband: Beatsteaks

Lieblingsalbum: Tocotronic - "Nie wieder Krieg"

Lieblingssong: Kummer feat. Fred Rabe - "Der letzte Song (Alles wird gut)"

Lieblingsproduzentin: Novaa

Lieblingsvideo: Betterov - Bring mich nach Hause

Hoffnungsvollste:r Newcomer:in: Team Scheisse

Beeindruckenste Liveshow: Rammstein

Schönste Geschichte: Blond - "Hörbuch der sexualisierten Gewalt"

Gelebte Popkultur: Carolin Kebekus - DCKS FESTIVAL

Lifetime Achievement Award: Doro Pesch



+++ Die Black Lips haben eine neue Single ihres kommenden Albums nebst Musikvideo. "Lost Angel" ist bereits die zweite Single aus dem Album "Apocalypse Love", welches am 14. Oktober via Fire erscheint. Zuvor hatten die Garagepunks schon "No Rave" geteilt. "Lost Angel" klingt zwar ähnlich nach düsterem Spaghetti-Western und von LoFi-Effekten durchzogen, wird aber dieses Mal fast ausschließlich von Saxofonistin Zumi Rosow gesungen, die auch im von Alexandra Cabral gedrehten Video als "rebellischer Engel" zu sehen ist. "Apocalypse Love" kann beim Label bereits vorbestellt werden.

Video: Black Lips - "Lost Angle"

+++ System Of A Down-Frontmann Serj Tankian hat die neue Single "The Race" vorgestellt. Dieser stammt aus seiner kommenden EP "Perplex Cities". Die erste Auskopplung "Pop Imperialism" teilte Tankian über die interaktive Arloopa-App. Die EP erscheint am 21. Oktober über Serjical Strike.

Video:Serj Tankian - "The Race"

+++ Pearl Jam, Wet Leg, R.E.M. und viele weitere sind auf einem Benefizalbum für Abtreibungsrechte zu hören. "Good Music To Ensure Safe Abortion Access To All" erscheint diesen Freitag und enthält bisher unveröffentlichte neue Songs, Cover, Remixe, Live-Versionen und Demos von unter anderem auch von Death Cab For Cutie, Animal Collective, King Gizzard And The Lizard Wizard" und Soccer Mommy. Das Benefizalbum wird ab 9 Uhr am Freitag auf Bandcamp zum Kauf verfügbar sein - aber nur für 24 Stunden. Die gesamten Einnahmen gehen an gemeinnützige Organisationen, die sich für sichere Abtreibungen einsetzen, nachdem in den USA zuletzt das Recht auf Abtreibungen gekippt wurde. 2020 war bereits ein erster Benefizsampler des "Good Music"-Projekts erschienen, hier wurden die Erlöse (ca. 610.000 Euro) an die Wahlrechtsorganisation Fair Fight gespendet.

Cover: "Good Music To Ensure Safe Abortion Access To All"

+++ Goat haben eine neue Single ausgekoppelt. "Do The Dance" folgt auf "Under No Nation" und stammt auch von dem kommenden Album "Oh Death". Die schwedische Experimental-Rock-Band veröffentlicht ihr Album am 21. Oktober über Rocket. Die limitierte LP ist schon ausverkauft, aber die CD kann noch bei Bandcamp bestellt werden.

Video: Goat - "Do The Dance"

+++ Magnolia Park haben ihr Debütalbum "Baku's Revenge" angekündigt. Am 4. November soll das Album über Epipath erscheinen, worauf die US-Band Elemente aus Punk, Pop und HipHop kombiniert. Nachdem zuletzt die Single "I Should've Listened To My Friends" erschienen ist, stellen Magnolia Park jetzt die nächte Single "Misfits" inklusive Video vor - mit Gastgesang von Sängerin Taylor Acorn.

Video: Magnolia Park - "Misfits" (feat. Taylor Acorn)

Cover & Tracklist: Magnolia Park - "Baku's Revenge"

1. "?"

2. "Feel Something (feat. Derek Sanders)"

3. "Misfits (feat. Taylor Acorn)"

4. "Radio Reject"

5. "!!"

6. "Drugs"

7. "Paralyzed"

8. "Addison Rae"

9. "Ghost 2 U (feat. FRED & Joshua Roberts)"

10. "$$$"

11. "I should’ve listened to my friends"



+++ Monako haben ihre neue Single "Solace (Both My Hands)" veröffentlicht. Die deutsch-kanadische Indieband kündigt damit einhergend ihr Debütalbum Scared Of The Way I Move" an, welches am 24. Februar über Pias erscheint. Sänger Sadek Martin-Massarweh äußert sich zum Album: "Wir wollten mit dem Album eine Geschichte erzählen, rohe Emotionen zeigen und nichts verstecken. Es soll beim Hören etwas auslösen und eine Dringlichkeit ausstrahlen. [...] Jeder Song sollte eine eigene Welt für sich sein und sich dennoch homogen in ein Ganzes einfügen." Im Oktober sind Monako als Vorband von den Editors unterwegs.

Video: Monako - "Solace (Both My Hands)"

Live: Monako (Support für Editors)

09.10. Hamburg - Große Freiheit 36

10.10. Leipzig - Felsenkeller

13.10. Berlin - Tempodrom



+++ Es ist schon erstaunlich, was Metalfans alles auf Bühnen schmeißen: Flaggen, Unterwäsche, Fledermäuse bei Ozzy Osbourne - oder neuerdings auch Ratten bei Full Of Hell. Auf ihrer aktuellen Tour machte die Grindcore-Band auch im Reggie's Rock Club in Chicago halt. Während des Sets entdeckte Sänger Dylan Walker eine tote Ratte vor seinen Füßen. Noch während die Band den Song beendete, hob Walker das verendete Tier am Schwanz hoch und präsentierte es dem Publikum, bevor er es neben einem Monitor zwischenlagerte. Abgebissen wurde nichts, aber einige Fans fühlten sich wohl genötigt, die toten Ratte anzufassen.

Video: Eine tote Ratte auf der Bühne bei Full Of Hell