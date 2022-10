VISIONS Premiere: Bikini Beach stellen neuen Song "Traffic Lights" mit Video vor

Foto: Marlene Müller

Die Garagepunks Bikini Beach präsentieren bei uns ihr neues Video zum Song "Traffic Lights". Die mitreißende Single ist der erste Vorgeschmack auf das kommenden Album des Trios aus Kontanz.

Bikini Beach aus Süddeutschland mischen bereits seit 2013 die baden-württembergische Musikszene auf und wüten dafür mit fuzzy LoFi-Punk in derselben Garage, in der auch Pabst, Osees, Ty Segall zu Hause sind.

Seit ihrem Debüt "Bikini Beach" (2015) schleifen Bikini Beach an ihrem treibendem Mix aus sympathischer Slacker-Attitüde, Punk-Schneid und Riff-Fleischwolf. Die nötige Extraportion Weirdness kam dann spätestens mit "The Fatal Consequences Of Masturbation" (2017) dazu.

Nun kündigt die Band um Frontmann Nils Hagstrom mit der neuen Single "Traffic Lights" ihr sechstes Album "Appetizer" an. "Traffic lights inside my head/ they're never green, always red", singt Hagstrom darin und verpackt den ungestümen Vorgeschmack charmant wie immer, denn nicht nur die Gitarren sind verzerrt, sondern auch der Humor. Dem Protagonisten im Song werden die Extremitäten entzogen, während die Band in Blut und Fuzz badet.

"Appetizer" erscheint am 10. Februar über La Pochette Surprise und kann dort vorbestellt werden. Mit der Veröffentlichung gehen Bikini Beach noch dieses Jahr auf Tour. Karten können an den Abendkassen gekauft werden.

Video: Bikini Beach - "Traffic Lights"

Cover & Tracklist: Bikini Beach - "Appetizer"

01. "Nine2five"

02. "Traffic Lights"

03. "Disorder"

04. "Black Witches"

05. "She's So"

06. "King Ueli"

07. "Rabbit Hole"

08. "Destiny"

09. "Telephone"

10. "Animal Anger"

11. "Life Had No Meaning"

12. "Zwölfachtel"

Live: Bikini Beach

07.10. Bienne - Le Salopard

29.10. Merzig - Barrique

12.11. Freiburg - Slow Club

29.12. Stühlingen-Weizen - Weizen

10.02. Kreuzlingen - Horst Klub

11.02. Würzburg - Immerhin