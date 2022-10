Rage Against The Machine: Update zu Zack de la Rochas Fußverletzung

Foto: Robin Harper

Die Fußverletzung von Zack de la Rocha entpuppt sich als langwieriger als erhofft: Rage Against The Machine haben deswegen nun auch ihre Nordamerika-Termine für 2023 abgesagt - und ihr Sänger hat in einem Statement die Hintergründe erklärt.

Anfang Juli 2022 waren Rage Against The Machine nach mehr als zehn Jahren ohne gemeinsame Konzerte endlich wieder auf die Bühne zurückgekehrt, nachdem die Pandemie ein früheres Live-Comeback der seit 2019 wiedervereinten Crossover-Veteranen verhindert hatte. Schon beim zweiten Konzert der US-Tour in Chicago hatte sich Frontmann Zack de la Rocha jedoch am Fuß verletzt. Die weiteren Termine hatte der RATM-Sänger dann sitzend bestritten, die fünf Konzerte der Band Mitte August im Madison Square Garden in New York brachten nichtsdestotrotz rund eine Million US-Dollar für wohltätige Zwecke ein.

Die Verletzung von de la Rocha entpuppte sich jedoch bald als so schwerwiegend, dass Mitte August sämtliche für den Sommer geplanten Europa-Konzerte von Rage Against The Machine abgesagt werden mussten. "Die Flüge, die Reisezeit und der strenge Zeitplan in Großbritannien und Europa sind einfach ein zu großes Risiko für eine vollständige Genesung", schrieb die Band damals. Kurz darauf sickerte durch den Skate- und Rock-Fotografen Glen E. Friedman durch, dass de la Rocha sich offenbar die Achillessehne gerissen habe. Entsprechende Verletzungen benötigen oft zwischen drei und sechs Monaten, um vollständig auszuheilen.

Nun haben Rage Against The Machine auch die für März und April 2023 geplanten Termine in ihrer Heimat USA abgesagt. Sänger Zack de la Rocha wandte sich gleichzeitig erstmals mit einer detaillierten Schilderung seiner Verletzung an die Fans. In einem entsprechenden Statement erzählte er zunächst von dem Frust, den es bedeute, sich nach jahrelanger Vorbereitung schon zu Tourbeginn eine schwere Verletzung zugezogen zu haben. Dann ging er medizinisch ins Detail: "Ich habe einen schwerwiegenden Riss in meiner linken Achillessehne und nur acht Prozent der Sehne sind überhaupt heil geblieben", so der Musiker. "Und selbst der Teil war erheblich geschädigt. Die Frage ist nicht einfach, ob ich in der Lage bin aufzutreten, sondern, ob mein Fuß zukünftig seine grundlegende Funktion behält." Er hasse es, Shows abzusagen, und entschuldigte sich bei Fans, Bandkollegen und Support-Acts für die Unannehmlichkeiten.

Ob und wann die ausgefallenen Konzerte in Europa nachgeholt werden, ist derzeit nicht bekannt. Auch RATM-Gitarrist Tom Morello war im Laufe der Tour nur knapp einer Verletzung entgangen: Im kanadischen Toronto war ein Security-Mitarbeiter einem Fan hinterhergesprungen, der auf die Bühne geklettert war, und hatte dabei auch Morello umgestoßen.

Tweet: Zack de la Rocha erklärt Fußverletzung