Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es The Cold Vein, TV Cult und Nasty Rumours.

The Cold Vein

Heimatstadt: Nijmegen, Niederlande

Genre: Noiserock

Für Fans von: The Jesus Lizard, Enola Gay, Tad

Rudeboy Remington - bürgerlich: Patrick Tilon - ist in den 90ern ein Stammgast in VISIONS gewesen. Damals stand er der niederländischen Crossover-Band Urban Dance Squad vor und war danach noch auf den ersten zwei Alben von Junkie XL zu hören. Mit The Cold Vein hat er nun eine neue vierköpfige Band, die ihren Noiserock ebenfalls in der Tradition der 90er ansiedelt. Remington pendelt dabei zwischen schrillem Jello Biafra und Sprechgesang. 2019 erschien die erste Single der Band - und seit April gibt es mit "Simple Trick More Voodoo" auch ein erstes Album. Das ist knochentrocken und knorrig produziert.

Instagram | Bandcamp | Facebook

Video: The Cold Vein - "What You've Become"

Album-Stream: The Cold Vein - "Simple Trick More Voodoo"

simple trick more voodoo by the cold vein

TV Cult

Heimatstadt: Köln

Genre: Noiserock, (Post-)Punk

Für Fans von: Metz, Meat Wave, Wipers

Ein Sound zwischen Post-Punk und Noiserock hat momentan Konjunktur. Aber dafür muss nicht nur nach England oder New York geschaut werden - auch in Köln geht so was. Das beweisen TV Cult. Die pendeln zwischen aggressivem, kantigem Punkrock und kühlen, noisigen 80s-Strukturen. Im November 2019 gab es in Form eines Demos das erste Lebenszeichen - und seit März folgten vier einzelne Songs, die nun auf einer Tape-EP via Mörtel Sounds erschienen sind.

Bandcamp| Instagram | Facebook

EP-Stream: TV Cult - "TV Cult"

EP [2022] by TV Cult

Nasty Rumours

Heimatstadt: Bern, Schweiz

Genre: Punk, Power-Pop

Für Fans von: The Briefs, The Undertones, Dead To Me

Ihre erste Single "Rats In A Wheel" haben Nasty Rumours bereits 2014 veröffentlicht - und für die kommenden Jahre bleibt es bei der '77-Punk-Band bei Kleinformaten - bis diese als Compilation 2017 vereint werden. Die vier freundlichen Punks mögen ihren Sound mit sattem Power-Pop-Einschlag - da ist der Titel des 2018 erscheinenden Debütalbums programmatisch: "Straight To Your Heart". Mit "Bloody Hell, What A Pity!" hat die Band nun ihr zweites Album fertig. Das wird am 11. November über das deutsche Label Wanda Rec. veröffentlicht. Zwei Songs gibt es davon auch schon zu hören. Und ab Mitte Januar kommt die Band als Support der UK Subs auf Tour.

Instagram | Bandcamp | Facebook

Stream: Nasty Rumours - "Bloody Hell, What A Pity!" (2 Tracks)

Bloody Hell, What A Pity! by NASTY RUMOURS

Album-Stream: Nasty Rumours - "Straight To Your Heart"

Straight To Your Heart by NASTY RUMOURS

Album-Stream: Nasty Rumours - "Singles"