LCD Soundsystem veröffentlichen neuen Song "New Body Rhumba"

Es ist der erste neue Song der New Yorker Dance-Punk-Institution LCD Soundsystem seit fünf Jahren. Das schroffe "New Body Rhumba" ist gleichzeitig Teil der kommenden schwarzen Kömodie "White Noise".

Bereits letzten Monat wurde bekannt, dass LCD Soundsystem das erste Mal seit fünf Jahren wieder neue Musik im Rahmen des Netflix-Films "White Noise" veröffentlichen werden. Frontmann James Murphy ist allerdings nicht selbst beteiligt am Soundtrack der Netflix-Komödie. Diese Ehre wurde Danny Elfman zuteil. Der Film kommt am 25. November in die Kinos und wird am dem 30. Dezember auf der Streamingplattform verfügbar sein.

Auf der siebenminütigen Soundtrack-Auskopplung "New Body Rhumba" geben sich die New Yorker Dance-Punks wieder gewohnt tanzbar. Mit krachendem Beat und schroffen Gitarren-Riffs klingen LCD Soundsystem wieder etwas mehr nach dem Pere Ubu-inspirierten Sound ihrer Anfangstage. Trotz der Länge mäandert "New Body Rhumba" aber keineswegs vor sich hin, sondern pausiert in der Mitte des Track kurz, um zu einem donnernden Outro anzuschwellen, in dem Murphys Gesang und die klirrenden Synthies in einem rauschhaften Finale verschmelzen.

Mit dem Track scheint Murphy die 2021 angekündigte "Pause auf unbestimmte Zeit" beendet zu haben. Ob wir auf einen Nachfolger von "American Dream" (2017) hoffen können, lassen LCD Soundsystem vorerst aber noch offen. Allerdings hatte Murphy im März angedeutet, dass die Band "für eine Weile nur Singles veröffentlichen wird, damit es keine 'Album-Panik' gibt".

LCD Soundsystem sind bereits seit längerem wieder aktiv. Ende 2021 kündigten sie etwa eine eigene Sitcom mit dem Titel "All My Friends" an und spielten bereits mehrfach als Teil einer Reihe von Mini-Residenzen zur Feier ihres 20-jährigen Bestehens in San Francisco, London, Boston oder New York.

Stream: LCD Soundsystem - "New Body Rhumba"