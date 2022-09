Bruce Springsteen kündigt neues Album an, teilt erste Single

Foto: Danny Clinch

Für sein 21. Studioalbum covert Bruce Springsteen 15 Klassiker der Soulmusik. Daraus gibt es mit Frank Wilsons "Do I Love You (Indeed I Do)" auch bereits den ersten Song zu hören.

"Ich wollte ein Album machen, auf dem ich nur singe. Und mit welcher Musik könnte man da besser arbeiten als mit dem Great American Songbook der Sechziger und Siebziger?" - so begründet Bruce Springsteen die Songauswahl und die Herangehensweise für sein kommendes Studioalbum "Only The Strong Survive". Inspiration fand er diesmal unter anderem bei Soul-Legenden wie Levi Stubbs, David Ruffin, Jimmy Ruffin, dem Iceman Jerry Butler, Diana Ross, Dobie Gray oder Scott Walker: "Ich habe versucht, ihnen allen gerecht zu werden - und den fabelhaften Schreibern dieser herrlichen Musik. Mein Ziel ist es, dass das moderne, jüngere Publikum ihre Schönheit und Freude erlebt, so wie ich es getan habe, als ich sie zum ersten Mal hörte. Ich hoffe, Sie hören es genauso gerne, wie ich es gemacht habe", erklärt der 73-Jährige weiter.

Das Album wurde von einer abgespeckten Besetzung der E-Street-Band mit Unterstützung von Produzent Ron Aniello und Background-Vocals von Soozie Tyrell, Lisa Lowell, Michelle Moore, Curtis King Jr., Dennis Collins und Fonzi Thornton eingespielt. Zudem ist Sam Moore auf zwei der Songs zu hören. Für das Musikvideo zur erste Single "Do I Love You (Indeed I Do)" hat sich Springsteen mit Regisseur Thom Zimmy zusammengetan. Im Clip ist Springsteen mit seiner Band bei einer Perfromance in einem reduzierten Set zu sehen. Dabei wirkt Springsteen ohne seine Telecaster noch etwas ungewohnt.

Springsteen hatte zuletzt im Oktober 2020 sein aktuelles Album "Letter To You" veröffentlicht. "Only The Strong Survive" erscheint am 11. November via Columbia und kann ab sofort in verschiedenen Versionen vorbestellt werden. Im kommenden Sommer ist er mit seiner E-Street-Band auf Welttournee und macht dabei auch für einige Konzerte in Deutschland Halt. Diese sind allerdings bis auf wenige Resttickets für die Show am Hockenheimring restlos ausverkauft.

Video: Bruce Springsteen - "Do I Love You (Indeed I Do)"

Stream: Bruce Springsteen - "Do I Love You (Indeed I Do)"

Cover & Tracklist: Bruce Springsteen - "Only The Strong Survive"

01. "Only the Strong Survive"

02. "Soul Days" (feat. Sam Moore)

03. "Nightshift"

04. "Do I Love You (Indeed I Do)"

05. "The Sun Ain't Gonna Shine Anymore"

06. "Turn Back the Hands of Time"

07. "When She Was My Girl"

08. "Hey, Western Union Man"

09. "I Wish It Would Rain"

10. "Don’t Play That Song"

11. "Any Other Way"

12. "I Forgot to Be Your Lover" (feat. Sam Moore)

13. "7 Rooms of Gloom"

14. "What Becomes of the Brokenhearted"

15. "Someday We'll Be Together"

Live: Bruce Springsteen (2023)

13.06. Zürich - Stadion Letzigrund

21.06. Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena | ausverkauft

15.07. Hamburg - Volksparkstadion | ausverkauft

18.07. Wien - Ernst-Happel-Stadion

21.07. Hockenheim - Hockenheimring

23.07. München - Olympiastadion | ausverkauft