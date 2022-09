Newsflash (Dead Cross, Paramore, Jimmy Eat World u.a.)

Foto: Becky DeGiglio

Neuigkeiten von Dead Cross, Paramore, Jimmy Eat World, Joe Strummer, David Bowie, Muff Potter, Swain, Godsmack, Weyes Blood, Polyphia und Kali Masi.

+++ Dead Cross haben die letzte Single vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums geteilt. "Christian Missile Crisis" wird demnach ebenso wie die bereits erschienenen Songs "Reign Of Error" und "Heart Reformer" auf "II" zu finden sein. Im neuen Song thematisieren Dead Cross "organisierte Religion" und wie diese ihre "fehlende Männlichkeit durch Waffen(-Lobbyismus)" kompensiert. Frontmann Mike Patton teilt sich auf dem Song die Leadvocals mit Justin Pearson (Ex-Locust). Zuletzt hatte Patton erklärt, wie es um seine mentale Gesundheit stand, die auch der Grund für die Tourabsage von Faith No More war. Das zweite Dead-Cross-Album "II" erscheint am 28. Oktober und kann weiterhin vorbestellt werden.

Video: Dead Cross - "Christian Missile Crisis"

Stream: Dead Cross - "Christian Missile Crisis"

+++ Paramore sind zurück. Nach mehreren teils kryptischen Posts und vermeintlichen Leaks, hat die Band um Frontfrau Hayley Williams nun den ersten neuen Song seit fünf Jahren geteilt. "This Is Why" ist dabei der Titeltrack aus dem gleichnamigen Album, das am 10. Februar 2023 via Atlantic erscheinen soll. Der neue Songs ist dabei für eine "postfaktische Welt geschrieben", untermalt von eingängigen Gitarren und Melodien. Er sei zudem der letzte Song, der für das Album geschrieben wurde erklärt Williams: "Ich hatte zu dem Zeitpunkt um ehrlich zu sein bereits ziemlich die Schnauze voll vom Songwriting, aber [Gitarrist] Taylor [York] überzeugte [Drummer] Zac [Farro] und mich, dass wir an dieser letzten Idee arbeiten sollten. Das Resultat war der Titeltrack des gesamten Albums. Es fasst das Ausmaß an absurden Emotionen zusammen, die Achterbahn des Lebens im Jahr 2022, ganz einfach die Tatsache, dass wir die letzten drei bis vier Jahre überlebt haben. Man sollte meinen, dass die Menschen nach einer globalen Pandemie von fucking biblischen Ausmaßen und dem drohenden Untergang eines sterbenden Planeten tief in ihrem Inneren gütiger oder mitfühlender geworden wären." Das dazugehörige Video wurde von Turnstile-Frontmann Brendan Yates gedreht. "This Is Why" kann ab sofort in verschiedenen Formaten vorbestellt werden.

Video: Paramore - "This Is Why"

Stream: Paramore - "This Is Why"

+++ Jimmy Eat World haben eine Akustikversion ihres Songs "Something Loud" veröffentlicht. Die Single war ursprünglich im Juni erschienen und die erste neue Musik seit dem Release des aktuellen Studioalbums "Surviving" im Oktober 2019. Ob bald mit einem weiteren Album zu rechnen ist, bleibt abzuwarten.

Video: Jimmy Eat World - "Something Loud" (Acoustic)

Stream: Jimmy Eat World - "Something Loud" (Acoustic)

+++ Eddie Vedder ist in einem neuen Musikvideo im Rahmen des Joe Strummer-Tribute-Albums "Joe Strummer 002: The Mescaleros Years" zu sehen. Im Clip zu "Fantastic" wird Strummer auch selbst bei Bühnenperformances und Treffen mit Fans gezeigt. "Fantastic" beginnt mit einem Monolog Strummers darüber, dass "die Menschen alles tun können", anstatt "unseren eigenen kleinen Mauspfaden zu folgen". Es sei an der Zeit, die "Menschheit zurück in die Mitte des Rings zu bringen". Die Compilation umfasst das gesammelte Solo-Werk Strummers mit seiner Begleitband The Mescaleros inklusive einiger unveröffentlichter Songs. Eddie Vedder hatte vor dem Auftritt im Video zu "Fantastic" bereits den Song "Long Shadow" gecovert. Der ehemalige The Clash-Frontmann Joe Strummer war im Dezember 2002 im alter von 50 Jahren verstorben. Dieses Jahr hätte er seinen 70. Geburtstag gefeiert.

Video: Joe Strummer - "Fantastic

+++ David Bowies "Hunky Dory" von 1971 wird neu aufgelegt. Das überabeitete Album mit dem Titel "Divine Symmetry" wird zeitversetzt in zwei verschiedenen Versionen erscheinen. Eine Version mit 48 unveröffentlichten Tracks, darunter Demos, alternative Versionen oder Livemitschnitte soll in einer CD-Box mit zusätzlichem Hardcover-Buch und weiteren Extras am kommenden "Black Friday" im November veröffentlicht werden. Die Vinyl-Version von "Divine Symmetry" folgt dann im Februar - darauf finden Fans eine weitere Sammlung von Raritäten und Live-Mitschnitten. Eine exakte Auflistung der jeweiligen Tracklists findet ihr bei den Kollegen von Stereogum. Die beiden Versionen des Albums sind ab sofort vorbestellbar. Zudem gibt es daraus als ersten Vorgeschmack bereits eine mit Bob Harris aufgenommene Version von "Kooks" zu hören.

Stream: David Bowie - "Kooks"

+++ Muff Potter haben ein Musikvideo zum Song "Privat" geteilt. Darin ist Frontmann Thorsten Nagelschmidt in eher ungewohnter Umgebung zu sehen - der Clip ist im kolumbianischen Dschungel entstanden. In "Privat" kritisieren Muff Potter die voranschreitende Privatisierung öffentlicher Bereiche, darunter auch Pflegeheime und Strände. "Privat" ist Teil des Ende August erschienenen Albums "Bei aller Liebe". Mit dem Album sind Muff Potter ab Anfang Oktober auch auf ausgedehnter Tour durch den deutschsprachigen Raum, Tickets gibt es unter anderem über den Bandshop oder bei Eventim.

Video: Muff Potter - "Privat"

VISIONS empfiehlt:

Muff Potter

05.10. Köln - Gloria

06.10. Wiesbaden - Schlachthof

07.10. Jena - Kassablanca

14.10. Hamburg - Uebel & Gefährlich

15.10. Berlin - Festsaal Kreuzberg

02.11. Leipzig - Conne Island

03.11. Nürnberg - Z-Bau

04.11. München - Freiheiz

05.11. Wien - Flex

09.11. Saarbrücken - Garage

10.11. Düsseldorf - Zakk

11.11. Münster - Skaters Palace

12.11. Bremen - Schlachthof

+++ Die niederländische Post-Hardcore-Band Swain hat einen neuen Song vorgestellt. Die Band teilte den Track als Titelsong der gleichnamigen EP "Monochrome", die in den kommenden Monaten erscheinen soll. Das zurückgenommene "Monochrome" knüpft an den verstärkten Grunge-Appeal ihrer vorangegangen Platte "Negative Space" (2019) an. Ab Oktober sind Swain dann auf Clubtour in Deutschland unterwegs. Karten können an den Abendkassen erworben werden.

Video: Swain - "Monochrome"

Instagram-Post: Swain kündigen neue EP an

Live: Swain

05.10. Köln - AZ Köln

08.10. Bochum - Die Trompete

09.10. Berlin - Marie Antoinette

+++ Godsmack haben einen neuen Song veröffentlicht. Die neue Single "Surrender" bestätigt zwar nicht expliziert ein neues Album, dennoch produzierte die Band schon neues Material. Frontmann und Sänger Sully Erna äußerte sich zum Release: "'Surrender' ist ein sehr klarer und trockener Song. Es geht einfach um die Erschöpfung, die wir alle in Beziehungen manchmal empfinden, wenn sie die Konflikte immer wieder wiederholen. an einem bestimmten Punkt in unserem Leben geben wir auf und lassen außer Acht, wer Recht oder Unrecht hat." Ab Oktober gibt es die Godsmack dann auch in Europa wieder live zu sehen.

Video: Godsmack - "Surrender"

Live: Godsmack

05.10. Köln - Palladium

15.10. Offenbach - Stadthalle Offenbach

16.10. Berlin - Columbiahalle

18.10. München - Zenith

19.10. Zürich - Komplex 457

22.10. Wien - Gasometer

+++ Natalie Mering, alias Weyes Blood, hat zu ihrer ersten Single nun auch ein Musikvideo veröffentlicht. "It's Not Me, It's Everyone" stellt den neuen Beginn einer Albumtrilogie dar. Das erste Album daraus, "And In The Darkness, Hearts Aglow", erscheint am 18. November via Sub Pop. Im nächsten Jahr geht die Singer/Songwriterin auf Tour. In Deutschland wird sie auf zwei Veranstaltungen auftreten. Die Karten können unter anderem bei Eventim bestellt werden. Ihre kommende Platte kann online vorbestellt werden.

Video: Weyes Blood - "It's Not Me, It's Everyone"

+++ Polyphia haben eine neue Single mit Gitarrenvirtuose Steve Vai veröffentlicht. "Ego Death" ist die dritte Auskopplung aus dem kommenden Album "Remember That You Will Die". Wie bei "Neurotica" und "Playing God" vermischt die Band aus Texas wieder komplexe Gitarrenriffs mit HipHop-Rhythmen. Die neue Platte erscheint am 28. Oktober und kann schon vorbestellt werden.

Video: Polyphia feat Steve Vai - "Ego Death"

+++ Die Emo-Punks Kali Masi haben einen weiteren Teil ihrer Tour-Doku geteilt. Zu Beginn der Pandemie hatte die Band ihre Platte "[Laughs]" veröffentlicht. Entgegen den Unsicheren Zeiten und schwierigen Umständen, entschieden sich Kali Masi dennoch die begleitende Release-Tour zu starten. Dabei reisten sie durch Europa und Großbritannien. Die Kamera lief dabei ununterbrochen. Herausgekommen ist ein authentischer Blick hinter die Kulissen einer tourenden Band zu Corona-Zeiten. Den erste Teil veröffentlichte die Band schon am Anfang September. Nun ist auch der zweite Teil der charmanten Doku online verfügbar. Zwei weitere Teile folgen im Oktober.

Video: Kali Masi – "Wherever/Whenever Part 1"

Video: Kali Masi – "Wherever/Whenever Part 2"