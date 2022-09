VISIONS Premiere: Vizediktator stellen Video zu neuem Song "Kopfnuss" vor

Foto: Alex Schank

Die Indiepunks Vizediktator präsentieren bei uns ihr neues Video zum Song "Kopnuss". Darin stellen die Berliner ihre Sicht auf Gentrifizierung und Ignoranz klar.

Vizediktator haben für ihr zweites Album "Was kostet die Welt" an ihrem Klang geschraubt und machen es sich mittlerweile zwischen Turbostaat und Ton Steine Scherben bequem. Der aufkommende Nihilismus und die Lethargie in Berlin Kreuzberg möchten halt stimmig auch vertont werden! Und so zeigt die Platte die hässliche Seite von Kapitalismus: "Kein DIY sondern millionenschwere Bauvorhaben die dir deinen Block platt machen", schreibt die Band.

Sänger und Bassist Benjamin Heps erklärte seine Inspiration bei den Aufnahmen: "Vielleicht steckt zu viel Privates in meinen Texten, aber als Hörer:innen würde ich genau so etwas wollen." Geboren in den Straßen Kreuzbergs und aufgerieben an der Schönheit wie Hässlichkeit der Heimat, befinden sich die Indiepunks auf Sinnessuche. Ihre Haltung gegenüber Aufrichtigkeit, Musik und dem Kampf gegen das Kapital verkörperte immerhin schon die vorangegangen Platte "Kinder der Revolution".

"Kopfnuss", die nächste Single nach "Herz aus Wachs", "2001" und "Neben dem Gleis", klingt dabei wieder etwas aggressiver - trotz markantem Off-Beat. "Weil ich kauf mir deinen Block und dann mache ich ihn platt", schreit Heps sich seinen Frust gegenüber Gentrifizierung und Gesellschaftsmüdigkeit aus der Seele. "Ich sehe Veränderung auf uns zukommen, die mir Sorge bereiten. Wir sind gerade dabei, alles zugrunde zu richten. Weil wir zu kurzfristig denken und auf Kosten der nächsten Generation leben", so Heps. Ihr neues Album "Was kostet die Welt" soll zum Reflektieren anregen und eher die richtigen Fragen stellen, statt Antworten liefern.

"Kopfnuss" gibt es schon ab heute exklusiv bei uns zu sehen. Das neue Album kommt am 14. Oktober in den Handel und kann über den Bandshop vorbestellt werden. Dann wird die Band auch auf eine Tour durch Deutschland gehen. Ticktes gibts unter anderem bei Eventim.

Video: Vizediktator - "Kopfnuss"

Live: Vizediktator

24.11.2022 Berlin - SO 36

12.11.2022 Hannover - Bei Chez Heinz

11.11.2022 Cottbus - Scandale

10.11.2022 Dresden - Beatpol

09.11.2022 Nürnberg - Z-Bau

08.11.2022 München - Milla

06.11.2022 Köln - Gebäude 9

05.11.2022 Oberhausen - Druckluft

04.11.2022 Bielefeld - Forum

03.11.2022 Bremen - Lagerhaus

02.11.2022 Hamburg - Molotow

01.11.2022 Magdeburg - Feuerwache

26.10.2022 Leipzig - Werk 2

22.10.2022 Husum - Speicher

21.10.2022 Rostock - Mau Club