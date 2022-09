Newsflash (Foo Fighters, Serj Tankian, Off! u.a.)

Foto: Danny Clinch

Neuigkeiten von Foo Fighters, Serj Tankian, Off!, Björk, Cypress Hill, Gaz Coombes, Ruby The Hatchet und Crowdsalat Festival.

+++ Gitarrist Chris Shiflett hat über ein mögliches neues Album der Foo Fighters gesprochen. Nach dem Tod des Schlagzeugers Taylor Hawkins hatte die Band alle anstehenden Konzerte abgesagt. Zuletzt schlossen die Foo Fighters mit zwei Tribute-Konzerten in London und Los Angeles emotional mit dem Verlust ihres Drummers ab. Im Podcast The Plug With Justin Jay wurde Shiflett im Vorfeld zu der Show in Los Angeles über den respektvollen Umgang mit Hawkins' Tod in Interviews befragt. "Die meisten Leute, denen ich begegnet bin, waren respektvoll oder versuchten, es zu vermeiden", sagte er. "Wahrscheinlich wird es ein Thema sein, wenn wir jemals wieder eine Foo-Fighters-Platte herausbringen und zum Promo-Boogie-Woogie zurückkehren." Konrekter wurde er nicht, aber zumindest von seiner Seite scheint ein Vorbestehen sowie neue Platten der Alternative-Größen nach Hawkins' Tod nicht unwahrscheinlich. Shiflet selbst veröffentlicht zuletzt einen neuen Solosong mit dem Titel "Born & Raised".

Tweet: Interview mit Chris Shiflett

hey - nothing better than catching up with an old friend!! streaming everywhere now... https://t.co/aLlVpzPSW1 pic.twitter.com/JRov2S6NZO — Chris Shiflett (@ChrisShiflett71) September 25, 2022

+++ Serj Tankian von System Of A Down hat ein Musikvideo zu seiner neuesten Single "Pop Imperialism" veröffentlicht. Es ist die erste Single aus seiner neuen Fünf-Song-EP "Perplex Cities", die am 21. Oktober über sein eigenes Label Serjical Strike erscheinen wird. Er sagte über die kommende EP: "Diese ganze Sammlung von Songs auf 'Perplex Cities' ist ein völlig anderer Sound als das, was ich bisher gemacht habe. Sie ist elektronischer, subtiler und tiefer, was die musikalische Präsentation anbelangt. 'Perplex Cities' strahlt eine Aura aus, die einzigartig ist und sich von meinen bisherigen Veröffentlichungen unterscheidet." Es sollen außerdem einige "tolle Videos" folgen, die in einer kostenlose kostenloser Augmented-Reality-App erlebt weden können. Über die App wird Tankian selbst im selben "Raum" wie der Hörer erscheinen, um die Musik zu erklären und mitzuhören.

Video: Serj Tankian

+++ Off!-Sänger Keith Morris hat sich zum wechselnden Line-Up der Band geäußert. Im vergangenen Jahr hatte sich die Hardcore-Supergroup von dem Bassisten Steve McDonald (Redd Kross, Melvins) getrennt, worauf auch Schlagzeuger Marion Rubalcaba ( Rocket From The Crypt, Hot Snakes, Earthless) die Band verließ. Die Differenzen zwischen McDonald und dem aktuellen Gitarristen Dimitri Coats (Burning Brides) waren zu groß. In dem Podcast Kreative Kontrol äußerte sich Morris: "Es gab einen Unterschied im Engagement zwischen den Jungs und dem Off!-Kernteam, sowie einige persönliche Reibereien zwischen Coats und McDonald." Mit der Neugruppierung übernahm Jazz-Drummer Justin Brown (u.a. Flying Lotus) die Rhythmussektion zusammen mit Autry Fulbright II. (einst bei … And You Will Know Us By The Trail Of Dead) am Bass. Mit diesem Line-up wurde auch die kommende Platte "Free LSD" aufgenommen. Das neue Album erscheint am 30. September und wird durch einen Feature-Film im kommenden Jahr begleitet.

Podcast: Keith Morris bei Kreative Kontrol

+++ Björk hat einen weiteren Song der kommenden Platte veröffentlicht. "Fossora" erscheint kommenden Freitag. Nun teilte die isländische Artpop-Sängerin ihren gleichnamigen Titelsong, der einen etwas mittelalterichen Touch hat. Das kommende Album beschäftigt sich mit vorrangig mit Pilzen. Wie auch schon die erste Single "Atopos" ist der neue Song von Klarinetten und scheppernden Perkussionsinstrumenten geprägt. Erneute arbeite Björk mit DJ Kasimyn aus dem Punk-Gabber-Duo Modus Operandi zusammen. Die Platte kann auf der Homepage von Björk vorbestellt werden.

Video: Björk - "Fossora"

+++ Cypress Hill haben einen neue Single veröffentlicht. "Crossroads" wurde zur Feier ihres Dokumentarfilms "Cypress Hill: Insane in the Brain" gestreamt und ist auch im Abspann des Films erschienen. Vor der Showtime-Premiere der Doku am 20. April haben die US-HipHop-Legenden ihr 10. Studioalbum "Back In Black" am 18. März veröffentlicht.

Stream: Cypress Hill - "Crossroads"

+++ Gaz Coombes hat sein viertes Solo-Album angekündigt. "Turn The Car Around" wird am 13. Januar nächsten Jahres erscheinen. Die Single "Don't Say It's Over" wurde nun veröffentlicht. Zum Release äußerte sich der Supergrass-Sänger: "'Turn The Car Around' ist eine Platte, auf die ich in den letzten sieben Jahren hingearbeitet habe. Das Projekt fängt die Höhen und Tiefen des modernen Lebens und all das Kleingedruckte dazwischen ein." Das Musikvideo fängt abendliche Begegnungen während eines Konzertes ein. Das ganze Album wird schon am 3. November im Lafayette London vorgestellt und Tickets können online erworben werden. Die Platte kann ebenfalls schon vorbestellt werden.

Video: Gaz Coombes - "Don't Say It's Over"

+++ Die Heavy-Psychrocker Ruby The Hatchet haben eine neue Single aus ihrem kommenden Album "Fear Is A Cruel Master" geteilt. Sängerin Jillian Taylor kommentierte den neuen Song "Deceiver": "Anstatt sich auf etwas Mittelalterliches oder Jenseitiges zu beziehen, fühlten sich meine Wut und Traurigkeit direkt und nachvollziehbar an. Der Song handelt davon, dass man jemandem vergeben möchte, der einen betrogen hat, und dass man im Verzeihen Kraft findet. Es geht auch darum, die Tür offen zu lassen, anstatt sie zuzuschlagen und das Haus niederzubrennen, das man gemeinsam aufgebaut hat. Es ist ein hoffnungsvolles Lied für die Verwundeten." "Fear Is a Cruel Master" erscheint am 21. Oktober via Magnetic Eye. Das Album kann über Bandcamp vorbestellt werden.

Stream: Ruby The Hatchet - "Deceiver"

+++ Mitte Oktober findet das Crowdsalat Festival statt. Mit dabei sind etablierte Bands aus Metalcore/Post-Hardcore sowie lokalen Newcomer: Unter anderem Stray From The Path, Novelists, Our Hollow, Our Home, Siamese, Shoreline und Chiefland. Das Festival in der Essener Weststadthalle ist ein Charity-Event zu Gunsten des zivilen Seenotrettungvereins Sea Watch e.V.. Das Crowdsalat Festival findet am 14. und 15. Oktober statt. Tickets und weitere Infos gibt es auf der Webseite vom Crowdsalat Magazin.

Instagram-Post: Crowdsalat Festival 2022