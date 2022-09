NOFX kündigen überraschend "Double Album" an, veröffentlichen erste Single

Foto: Susan Moss

NOFX machen die Verwirrung um ihre Auflösung 2023 perfekt und halbe Sachen schon gar nicht, denn die US-Punks kündigen einen Nachfolger von "Single Album" an, um ihr Doppelalbum zu vollenden. Die schon über Nacht veröffentlichte Leadsingle "Darby Crashing Your Party" klingt bereits nach klassischer NOFX-DNA.

Obwohl Fat Mike und Label Fat Wreck kürzlich bestätigten, dass NOFX sich 2023 auflösen werden, gibt es noch diesen Dezember einen Nachfolger zu "Single Album" von 2021 - unserer Platte des Monats in VISIONS 336. Damals hatte Fat Mike bereits wohl ein Doppelalbum geplant, verwarf viele Songs aber, sodass es eben nur ein "Single Album" wurde. Nun steht die zweite Hälfte "Double Album" ins Haus. Warum gerade jetzt? Das beantwortet Fat Mike in der offiziellen Pressemitteilung zum Album:

"Ich wünschte, ich wüsste es", so der Bassist und Sänger. "OK. Ich meine, wir haben eine Menge Platten. Ich bin mir nicht sicher, wie viele es sind, sagen wir 15 mit 10 weiteren EPs und 65 Seven-Inches. Ich wollte ein Doppelalbum machen, weil es da draußen keine guten gibt. Pink Floyds 'The Wall' ist so ziemlich alles. 'Quadrophenia' ist in Ordnung, wenn man ein Who-Fan ist, denke ich. Definitiv nicht das 'Weiße Album' [von den Beatles]. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sonst gute Doppelalben gemacht hat. Sicherlich nicht Hüsker Dü, Minutemen oder Smashing Pumpkins."

Außerdem seien die Songs von "Single Album" nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit, sagt der Frontmann und hält fest, dass zwar alle Songs zur gleichen Zeit aufgenommen wurden, allerdings seien die zehn Tracks von "Double Album" erst zwei Jahre später fertig gestellt worden. "Ich denke, es ist ein sehr unterhaltsames Album, vielleicht unser lustigstes", sagt er und spielt damit auf den schwarzen Humor an, der die Platte angesichts Songs über den verstorbenen Physiker Stephen Hawking oder Geschichten von Fat Mikes Besuch in einer buddhistischen Entzugsklink durchzieht. "Man muss über alles lachen", sagt er, "denn die Welt bricht gerade zusammen und man muss eine gute Einstellung haben, um die Dinge nicht allzu ernst zu nehmen. So habe ich es immer gemacht. Ich bringe die Leute jeden Tag zum Lachen. Normalerweise tue ich das auf eine selbstironische Art und Weise, so gehe ich eben durchs Leben: Ich habe so viel Spaß wie möglich. Das ist es, was das Leben ausmacht - zu versuchen, so viel Glück zu finden, wie man kann. Und Glück zu verbreiten. Ich habe das Gefühl, dass das meine Aufgabe im Leben sein sollte - Freude zu verbreiten."

Die bereits ohne große Vorankündigung veröffentlichte Leadsingle "Darby Crashing Your Party" ist zumindest ein ziemlich klassischer NOFX-Song, mit denen die Punks entgegen dem aktuellen Verwirrspiel um das Ende der Band ausnahmsweise Fanservice betreiben: Verzerrte Basslinien aus Zeiten von "The War On Errorism" oder "Wolves In Wolves Clothing", düstere Gitarren der aktuellen Platte und heisere Wortspiele über The Germs, GG Allin, Fat Mikes Jugend, seiner sexueller Ausrichtung sowie seinen Konsum.

Der Song "Punk Rock Cliché" soll außerdem vom Blink-182-Album "California" (2016) stammen. Der Song wurde von der Band gestrichen, als sie herausfand, das Noch-Gitarrist Matt Skiba ihn zusammen mit Fat Mike geschrieben hatte - obwohl es ihr Lieblingssong war.

Das vermeintlich letzte Album "Double Album" wurde wieder produziert von Descendents-Drummer Bill Stevenson sowie Jason Livermore, erscheint am 2. Dezember und kann in Kürze im Shop der Band vorbestellt werden. Wie es bei NOFX weitergeht und ob - wie von Fat Mike angedeutet - zwei weitere Alben folgen werden, dazu äußerte sich die Band immer noch nicht verbindlich. Im Oktober spielen die Kalifornier zumindest noch einige Shows in Australien. Auch zu der angedeuteten Abschiedstour ist noch nichts weiter bekannt.

Stream: NOFX - "Darby Crashing Your Party"

Cover & Tracklist: NOFX - "Double Album"

01. "Darby Crashing Your Party"

02. "My Favorite Enemy"

03. "Don't Count on Me"

04. "Johanna Constant Teen"

05. "Punk Rock Cliché"

06. "Fuck Day Six"

07. "Is It Too Soon If Time Is Relative?"

08. "Alcopollack"

09. "Three Against Me"

10. "Gone With The Heroined"