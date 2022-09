Hurricane & Southside Festival kündigen Die Ärzte, Muse und mehr für 2023 an

Foto: Peter Detje

Die Zwillingsfestivals Hurricane & Southside haben die ersten Künstler:innen für das kommende Jahr bestätigt. Mit dabei sind direkt dicke Headliner wie Muse, Die Ärzte und die Queens Of The Stone Age - und noch einige mehr.

Muse, Die Ärzte, Placebo, Queens Of The Stone Age, Kraftklub, Casper und Peter Fox - was das Hurricane Festival und das Southside Festival schon in der ersten Ankündigung an Headlinern auffahren, reicht anderswo für zwei oder drei Festivals. Zumal damit eine schöne Bandbreite abgedeckt ist: nationale Lieblinge und internationale Stars, Alternative, Punk, Stoner, Indie und HipHop - da dürfte für jeden etwas dabei sein. Unabhängig von Genre und Herkunft sind auch alle genannten Künstler dafür bekannt, auf den ganz großen Bühnen mitreißende Shows zu spielen.

Zumal mit diesen großen Namen die erste Bandwelle ja noch gar nicht vollständig ist: Unter anderem sind auch The 1975, The Lumineers, Provinz und Frank Turner & The Sleeping Souls auf dem Eichenring in Scheeßel beziehungsweise dem Take-off-Park in Neuhausen ob Eck mit am Start, um für unvergessliche Shows zu sorgen. ZUsätzlich kommen auch Fans aktueller Pop-Newcomer:innen wie etwa Nina Chuba auf ihre Kosten. Sämtliche neuen Bestätigungen findet ihr auf der offiziellen Webseite des Hurricane und der offiziellen Webseite des Southside.

Dort bekommt ihr auch die Tickets in der aktuellen Preisstufe noch bis zum 5. Oktober um 11:59 Uhr. Beim Hurricane werden für das Festivalwochenende derzeit noch 209 Euro (2. Preisstufe) fällig, beim Southside sind es 239 Euro (3. Preisstufe). Die Preise für den regulären und den Green-Camping-Bereich sind dabei jeweils identisch.

Vorgestern hatten die Festivals schon ihr neues Wappentier für 2023 vorgestellt: Ein Elch ziert dieses Mal Werbematerialien und Merchandise.

Beide Großveranstaltungen hatten in diesem Sommer eine triumphale Rückkehr gefeiert, nachdem die Events in den beiden ersten Pandemiejahren hatten ausfallen müssen.

Video: Hurricane Aftermovie 2022

Video: Southside Aftermovie 2022

Live: Hurricane Festival

16.-18.06. Scheeßel - Eichenring

Live: Southside Festival

16.-18.06. Neuhausen ob Eck - Take Off Park