Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es Webbed Wing, Rachael Dadd und The Ritzy Kids.

Webbed Wing

Heimatstadt: Philadelphia, Pennsylvania, USA

Genre: Indierock, Grunge

Für Fans von: Basement, Citizen, Soul Blind

Sicherlich: Webbed Wing sind eine vierköpfige Band. Gegründet hat sie jedoch Taylor Madison alleine. Der schreibt die Songs und veröffentlicht Ende 2017 seine Demo-EP. Schon für die kann er Will Yip für das Mastering gewinnen. Ganz genau der Sound-Magier, der in den vergangenen zehn Jahren alle Bands in seinem Studio hatte, die zwischen Emo, Hardcore und grungigem Indierock dieser Tage gerade wichtig und interessant sind. Auch Webbed Wing haben sich dieser beliebten 90s-Spielweise bedient und mixen munter gitarrenlastigen Indierock mit grungiger Melancholie und Fuzz. Zwei Alben sind so bereits 2019 und 2021 entstanden. Erst gerade eben erschien die neue Single "I'm Feelin Alive". Die gibt es unten im Video.

Instagram | Bandcamp

Video: Webbed Wing - "I'm Feelin Alive"

Album-Stream: Webbed Wing - "What's So Fucking Funny?"

What's So Fucking Funny? by Webbed Wing

Album-Stream: Webbed Wing - "Bike Across The Moon"

Bike Ride Across the Moon by Webbed Wing

Rachael Dadd

Heimatstadt: Bristol, UK

Genre: Folk, Indie, Art-Pop

Für Fans von: Midlake, Feist, Sharon Van Etten

Eine richtige Newcomerin ist Rachael Dadd nicht mehr. Immerhin veröffentlicht sie ihre Songs und Platten seit Mitte der 00er Jahre. Sie spielt Folk mit einem Sinn fürs Experimentelle, Art-Poppige - ohne in Kunstgesten zu erstarren. Mal bringt sie Musik selbst heraus, mal kümmert sich ein Label um ihre Alben und EPs. 2019 kommt sie bei Memphis Industries unter, wo sie neben Field Music, Dungen und El Perro Del Mar in guter Gesellschaft ist. Dort wird am 14. Oktober mit "Kaleidoscope" ihr neues Album erscheinen, von dem es unten bereits drei Songs zu sehen/hören gibt.

Bandcamp| Instagram | Facebook

Video: Rachael Dadd - "Heads Down"

Video: Rachael Dadd - "Moon Sails"

Stream: Rachael Dadd - "Children Of The Galaxy"

Album-Stream: Rachael Dadd - "Flux"

FLUX by Rachael Dadd

Album-Stream: Rachael Dadd - "Bite The Mountain"

Bite The Mountain by Rachael Dadd

Album-Stream: Rachael Dadd - "After The Ant Fight"

After The Ant Fight by Rachael Dadd

The Ritzy Kids

Heimatstadt: Sydney, Australien

Genre: Pop-Punk

Für Fans von: Dave Hause, The Wonder Years, The Menzingers

Eigentlich ist Sean Frazer ja Singer/Songwriter. Doch im Gegensatz von (Pop-)Punk- und Emo-Sängern, die sich mit Akustikgitarre an Folk und Country machen, zäumt er das Pferd von hinten auf und hat mit The Ritzy Kids eine vierköpfige Band gegründet. Zwischen September und Dezember 2020 schrieb er dafür an die 20 Songs und erfreute sich an seiner elektrisch verstärkten Telecaster. Mittlerweile sind drei dieser Songs im Bandgewand erschienen.

Instagram | Bandcamp | Facebook

Video: The Ritzy Kids - "Breakthrough"

Video: The Ritzy Kids - "Scars And Regrets"

Video: The Ritzy Kids - "Sally"